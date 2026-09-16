વડોદરા ખંડણી કેસનું ડ્રગ્સ કનેક્શન; દિલ્હીથી પકડાયેલા આરોપી પાસેથી મળ્યું 4 કરોડનું ડ્રગ્સ, ATSને સોંપાઈ તપાસ
વડોદરામાં કેમિકલના વેપારી પાસે 10 કરોડની ખંડણી માગનારી રોહિત ગોદારા ગેંગ સામે ગુજરાતમાં પહેલીવાર ગુનો નોંધાયો છે.
Published : September 16, 2026 at 10:05 PM IST
વડોદરાઃ કેમિકલ વેપારી પાસે 10 કરોડ રૂપિયાની ખંડણી માગવાના હાઇપ્રોફાઇલ કેસમાં ગુજરાતમાં પ્રથમ વખત રોહિત ગોદારા ગેંગ સામે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. ખંડણીની રકમમાંથી ટોકન પેટે 10 લાખ રૂપિયા લેવા આવેલા રાજસ્થાનના કુલદીપ સ્વામીની દિલ્હી અને વડોદરા પોલીસે સંયુક્ત ઓપરેશનમાં ધરપકડ કરી છે. આરોપીની તપાસ કરતા તેની કારમાંથી અંદાજિત 4 કરોડ રૂપિયાનું ડ્રગ્સ મળી આવ્યું છે.
10 કરોડના હાઈપ્રોફાઈલ ખંડણી કેસમાં હવે ગુજરાત ATSની પણ એન્ટ્રી થઈ છે. રોહિત ગોદારા ગેંગ સાથે જોડાયેલા સમગ્ર નેટવર્કની તપાસ માટે ગુજરાત ATS દ્વારા કેસની વિગતો મેળવવામાં આવી રહી છે. ગુજરાતમાં પ્રથમ વખત રોહિત ગોદારા ગેંગ સામે આ પ્રકારનો ગુનો નોંધાયો હોવાના પગલે તપાસ એજન્સીઓ પણ સક્રિય બની છે.
કેવી રીતે દબોચાયો આરોપી?
વડોદરા ક્રાઈમ બ્રાન્ચના જણાવ્યા અનુસાર, વડોદરાના એક કેમિકલ વેપારી પાસે 10 કરોડ રૂપિયાની ખંડણીની માગણી કરવામાં આવી હતી. ખંડણીની મોટી રકમમાંથી ટોકન પેટે ₹10 લાખ લેવા માટે રાજસ્થાનથી એક વ્યક્તિ વડોદરા તરફ આવવાનો હતો. આ દરમિયાન પોલીસ દ્વારા સમગ્ર મામલે વોચ રાખવામાં આવી હતી. ખંડણીની રકમમાંથી 10 લાખ રૂપિયા લેવા આવેલા રાજસ્થાનના કુલદીપ સ્વામીને દિલ્હી અને વડોદરા પોલીસે સંયુક્ત ઓપરેશનમાં દિલ્હીના ચાંદની ચોક વિસ્તારમાંથી ઝડપી પાડ્યો હતો. આરોપીની ધરપકડ બાદ તપાસ દરમિયાન તેની કારમાંથી આશરે 4 કરોડ રૂપિયાની કિંમતનું હેરોઈન મળી આવ્યું છે. જેના પગલે આ મામલે દિલ્હી પોલીસ દ્વારા પણ અલગથી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
આરોપી કુલદીપ સ્વામી પાસેથી હેરોઈન મળી આવતા દિલ્હી પોલીસે તેની ધરપકડ કરી છે. આરોપીના હાલ 18 સપ્ટેમ્બર સુધીના રિમાન્ડ મેળવવામાં આવ્યા છે. હવે દિલ્હી પોલીસની કાર્યવાહી અને રિમાન્ડ પૂર્ણ થયા બાદ વડોદરા ક્રાઈમ બ્રાન્ચ કુલદીપ સ્વામીનો કબજો મેળવી શકે છે. ત્યારબાદ ખંડણી કેસમાં તેની ભૂમિકા, અન્ય આરોપીઓ સાથેના સંપર્કો અને રોહિત ગોદારા ગેંગ સાથેના સંભવિત જોડાણ અંગે વધુ પૂછપરછ કરવામાં આવશે. આ તરફ ગુજરાત ATS દ્વારા પણ આ કેસને ગંભીરતાથી લેવામાં આવ્યો છે. ગેંગનું સમગ્ર નેટવર્ક ક્યાં સુધી ફેલાયેલું છે અને ખંડણીની ઘટનામાં અન્ય કોણ કોણ સંકળાયેલા છે તે સહિતના મુદ્દાઓ પર તપાસ આગળ વધારવામાં આવી રહી છે.
રોહિત ગોદારા અને તેની સાથે સંકળાયેલા નેટવર્કની કડી સુધી પહોંચવા માટે વડોદરા ક્રાઈમ બ્રાન્ચની એક વિશેષ ટીમ રાજસ્થાન રવાના થઈ ચૂકી છે. આ ટીમ દ્વારા રાજસ્થાનમાં ગેંગ સાથે સંકળાયેલા લોકો, સંભવિત સંપર્કો અને કેસને લગતી અન્ય કડીઓ અંગે માહિતી મેળવવામાં આવી રહી છે. આ સમગ્ર હાઇપ્રોફાઇલ કેસ અંગે વડોદરા ક્રાઈમ બ્રાન્ચના DCP હિમાંશુ વર્માએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજીને તપાસની વિગતો જાહેર કરી હતી. પોલીસ દ્વારા કેસમાં અત્યાર સુધી સામે આવેલી કડીઓના આધારે તપાસ આગળ વધારવામાં આવી રહી છે.
એક તરફ ₹10 કરોડની ખંડણીનો કેસ અને બીજી તરફ આરોપીની કારમાંથી કરોડો રૂપિયાની કિંમતનું હેરોઈન મળી આવતાં તપાસમાં બે અલગ-અલગ ગુનાકીય કડીઓ સામે આવી છે. હવે દિલ્હી પોલીસની કાર્યવાહી પૂર્ણ થયા બાદ કુલદીપ સ્વામીનો કબજો વડોદરા ક્રાઈમ બ્રાન્ચને મળ્યા પછી પૂછપરછમાં વધુ વિગતો બહાર આવે તેવી શક્યતા છે.
હાલ ગુજરાત ATS અને વડોદરા ક્રાઈમ બ્રાન્ચ સહિતની એજન્સીઓ દ્વારા કેસની તપાસ અલગ-અલગ દિશામાં આગળ ધપાવવામાં આવી રહી છે. ખાસ કરીને ખંડણીની માગણી પાછળનું નેટવર્ક, આરોપીઓ વચ્ચેના સંપર્કો અને રાજસ્થાન સુધીની કડીઓ અંગે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
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