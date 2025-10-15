વિશ્વ વિદ્યાર્થી દિવસ: AIના જમાનામાં શિક્ષણ પદ્ધતિમાં શું બદલાવ થવો જોઈએ? જાણો સ્ટુડન્ટ્સનો શું છે મત
ભારતના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ અને 'મિસાઇલ મેન' ડૉ. એ.પી.જે. અબ્દુલ કલામની આજે જન્મજયંતિ છે. આ દિવસને વર્લ્ડ સ્ટુડન્ટ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે.
Published : October 15, 2025 at 7:04 AM IST
અમદાવાદ: ભારતના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ અને 'મિસાઇલ મેન' ડૉ. એ.પી.જે. અબ્દુલ કલામની આજે જન્મજયંતિ છે. આ દિવસને વર્લ્ડ સ્ટુડન્ટ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસ માત્ર એક મહાન વ્યક્તિત્વને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાનો નથી, પરંતુ દેશના ભવિષ્ય એવા વિદ્યાર્થીઓની શક્તિ અને તેમના શિક્ષણના માર્ગ પર વિચાર કરવાનો પણ છે. ડૉ. કલામે કહ્યું હતું કે, "સ્વપ્ન એ નથી જે તમે ઊંઘમાં જુઓ છો, સ્વપ્ન એ છે જે તમને ઊંઘવા દેતું નથી." આજના વિદ્યાર્થીઓના સપનાને સાકાર કરવા માટે, આપણી શિક્ષણ પ્રણાલીમાં ક્રાંતિકારી પરિવર્તનની જરૂર છે.
AIના જમાનામાં શિક્ષણ પદ્ધતિ સાથે પ્રેક્ટિકલનું મહત્વ
વર્તમાન સમયમાં ભારતીય શિક્ષણ કેટલાક મહત્ત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર ઊભું છે. એક તરફ, શિક્ષણની ગુણવત્તા અને માત્ર ડિગ્રી નહીં પણ સાચું જ્ઞાન આપવાના પડકારો છે. બીજી તરફ, ટેક્નોલોજીના યુગમાં, શિક્ષણને વધુ સુસંગત અને અસરકારક બનાવવા માટે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, કૌશલ્ય અને પ્રેક્ટિકલ શિક્ષણને મુખ્ય પ્રવાહમાં લાવવાની તાતી જરૂરિયાત છે. એવામાં ETV Bharatએ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી વર્તમાન શિક્ષણમાં ક્યાં બદલાવ કરી શકાય, અને સ્કીલ એજ્યુકેશન વિશે તેઓ શું વિચારે છે તે જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
શિક્ષણમાં શું સુધારો થવો જોઈએ?
ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં એમ.એસ.સી આઈટીમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થી જતીન ઠક્કરે કહ્યું કે, પહેલાના સમય કરતા અત્યારના શિક્ષણમાં ઘણો સુધારો થયો છે. પણ અત્યારે પણ વિધાર્થીઓમાં ગોખણપટ્ટી વધારે ચાલે છે. ગોખણપટ્ટી કરતાં સ્કિલબેઝ એજ્યુકેશન થવું જોઈએ. અત્યારે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સથી પણ વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો ન હોય તો પણ ભણી શકે છે. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ દ્વારા અમે લેક્ચર ચૂકી ગયા હોય તો તેમાં ભણી શકીએ છીએ, કોઈ પ્રશ્નોનો અમારે ઉકેલ શોધવો હોય ત્યારે ઉપયોગ કરીએ છીએ. વિદ્યાર્થીઓએ ભણતા સમયે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, કોમ્પ્યુટર લેંગ્વેજ શીખવી જોઈએ, જ્યારે તમે ફિલ્ડ ઉપર કામ કરવા જાવ ત્યારે આ બંને વસ્તુઓ તેમને ઉપયોગી થઈ શકે છે.
પ્રેક્ટિકલ નોલેજ શીખવવા પર વિદ્યાર્થીઓએ ભાર મૂક્યો
એમબીએમાં અભ્યાસ કરતા, વિદ્યાર્થી ડોલીએ કહ્યું કે, વર્તમાન શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં બુક ઉપર ભણાવવામાં આવે છે. જેનાથી આપણને જ્ઞાન મળે કે ક્યાં કઈ વસ્તુ કરવી, અમે બિઝનેસમાં જઈએ તો સંસ્થામાં કેવી રીતના કામ કરવું તે અમને શીખવાડવામાં આવે છે. પણ અમને પ્રેક્ટીકલ નોલેજ શીખવાડવામાં વધારે આવવું જોઈએ, જેનાથી અમને પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન કરતા આવડે. આપણે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, જેનાથી આપણી સર્જનાત્મકતા વધે, પણ બધી જ વસ્તુઓ માટે આનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ. ભણતા સમયે વિદ્યાર્થીઓએ કોમ્યુનિકેશન સ્કીલ શીખવી જોઈએ, તમારે જોબ પર જઈને લોકો સાથે કેવી રીતના વાત કરવી તે તમને આવડે, લીડરશીપ સ્કીલ શીખવી જોઈએ, તમારી જોબમાં તમારી નીચે થોડા લોકો કામ કરતા હોય તો તમે તેમને સમજાવી શકો કે કઈ રીતે કામ કરી શકાય. ટીમ વર્ક શીખવું જોઈએ જેનાથી તમે જોબ કરતી વખતે ટીમમાં લોકો સાથે સારી રીતે કામ કરી શકો.
