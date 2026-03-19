પાવાગઢમાં ચૈત્રી નવરાત્રીના પ્રથમ દિવસે માઇભક્તોનું ઘોડાપુર, સવારે પાંચ વાગ્યાથી જ દર્શન કરવા ભક્તોની ભારે ભીડ
પંચમહાલ જીલ્લાના સુપ્રસિધ્ધ પાવાગઢ ખાતે ચૈત્રી નવરાત્રીના પ્રથમ નોરતે લાખોની સંખ્યામા ભાવિકો ઉમટી પડ્યા હતા.
Published : March 19, 2026 at 12:43 PM IST
પંચમહાલ: આજથી મા આદ્યશકિતની ઉપાસનાના મહાપર્વ ચૈત્રી નવરાત્રિ મહોત્સવ શરૂ થયો છે. પંચમહાલ જીલ્લાના સુપ્રસિધ્ધ પાવાગઢ ખાતે ચૈત્રી નવરાત્રીના પ્રથમ નોરતે લાખોની સંખ્યામા ભાવિકો ઉમટી પડ્યા હતા. વહેલી સવારે પાંચ વાગે મહાકાલી મંદિરના દ્વારા ભાવિકો માટે ખોલી નાખવામા આવ્યા હતા. નવરાત્રીની પહેલી આરતી કરવામા આવી હતી. ભાવિકોએ માતાજીના દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવી હતી.
પાવાગઢ ખાતે માઇભક્તોનું ઘોડાપુર
હિન્દુ ધર્મમાં ચૈત્રી નવરાત્રીનું ખુબ જ મહત્ત્વ હોય છે. પંચમહાલ જીલ્લાના હાલોલ તાલુકાના અને ભારતની 52 શક્તિપીઠમાંની એક પાવાગઢ શક્તિપીઠ ખાતે ચૈત્રી નવરાત્રીને લઇ લાખોની સંખ્યામાં ભાવિકોનું ઘોડાપુર ઉમટી પડ્યું હતું. મહાકાલી મંદિર પ્રશાસન દ્વારા ભાવિકો દર્શન કરી શકે તે માટે વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામા આવી હતી. વહેલી સવારે પાંચ વાગે નીજ મંદિરના દ્વારા ભાવિકો માટે ખોલી નાખવામા આવ્યા હતા. મંદિરના દ્વાર ખુલતા જ મહાકાલી માતાજીના જય જયકારથી મંદિર પરિસર ગુંજી ઉઠ્યુ હતું.
પાવાગઢ નીજ મહાકાલી મંદિર જવા માટે પગથિયા અને રોપ –વેથી જઈ શકાય છે. રોપ-વે પણ પાંચ વાગ્યાથી શરુ કરી દેવામા આવી હતી. પાવાગઢ તળેટીથી માંચી સુધી જવા માટે ST વિભાગ દ્વારા 60 બસો મુકવામા આવી છે. કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જળવાઈ રહે તે માટે પણ પોલીસનો પુરતો બંદોબસ્ત રાખવામા આવ્યો છે.
"આજે ચૈત્રી નવરાત્રીનો પ્રારંભ થયો છે.પાંચ વાગે મંદિરના દ્વારા ખોલાવ્યા છે. જયઘોષ દ્વારા આરતી થઈ, સૌ ભકતોને ચૈત્રી નવરાત્રીની શુભકામના પાઠવું છુ અને વિશ્વમાં શાંતિ સ્થાપાય તેવી પણ પ્રાર્થના કરુ છું" અશોક પંડ્યા,ટ્રસ્ટી, પાવાગઢ મંદિર
