Exclusive: ભવનાથમાં મહાશિવરાત્રીનો મેળો લઘુ કુંભ તરીકે ઉજવાશે, નાગા સંન્યાસીઓની રવેડીના રૂટમાં થશે બદલાવ

ભવનાથમાં મહાશિવરાત્રીનો મેળો લઘુ કુંભ તરીકે ઉજવાશે, નાગા સંન્યાસીઓની રવેડીના રૂટમાં થશે બદલાવ
ભવનાથ વિસ્તારના સાધુ-સંતો જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓની એક બેઠક સરકાર સાથે યોજાઈ હતી.
Published : December 19, 2025 at 11:05 AM IST
જુનાગઢ: ભવનાથમાં આયોજિત મહાશિવરાત્રીનો મેળો આ વર્ષે લઘુ કુંભ તરીકે ઉજવાય તેવી પૂરી શક્યતાઓ છે. ભવનાથ વિસ્તારના સાધુ-સંતો, જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓની એક બેઠક સરકાર સાથે યોજાઈ હતી. જેમાં નાયબ મુખ્યપ્રધાન હર્ષ સંઘવી એ મેળાના આયોજનને લઈને અધિકારીઓને સૂચનો કર્યા હતા. તો સાધુ સંતો પાસેથી મેળાના ધાર્મિક અને સુચારું આયોજનને લઈને સૂચનો મેળવ્યા હતા. જેના પરથી આગામી મહાશિવરાત્રીનો મેળો લઘુ કુંભ તરીકે ઉજવાય તેવી પૂરી શક્યતા છે. જેને કારણે નાગા સન્યાસીઓની રવેડીના રૂટમાં પણ બદલાવ થાય તેવી પણ શક્યતાઓ છે.
મહાશિવરાત્રીનો મેળો લઘુ કુંભ
ભવનાથમાં આયોજિત મહાશિવરાત્રીનો મેળો આ વર્ષે લઘુ કુંભ તરીકે ઉજવાય તેવી પૂરી શક્યતાઓ છે. મેળાના આયોજનને લઈને ભવનાથ મંડળના સાધુ-સંતો, જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ સાથે એક બેઠકનું આયોજન ગાંધીનગર ખાતે થયું હતું. જેની અધ્યક્ષતા રાજ્યના નાયબ મુખ્યપ્રધાન હર્ષ સંઘવીએ કરી હતી. મેળાનું સુચારું આયોજન થાય અને મેળો માણવા માટે આવતા શિવ ભક્તોને કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલીનો સામનો ન કરવો પડે તેવું આયોજન કરવા જિલ્લા વહીવટી તંત્રના અધિકારીઓને સૂચનો કર્યા હતા. તો મેળાના ધાર્મિક મહત્વ અને તેના આયોજનને લઈને સાધુ સંતો પાસેથી સૂચનો મેળવ્યા હતા અને ત્યારબાદ મહાશિવરાત્રીનો મેળો લઘુ કુંભ તરીકે ઉજવાય તે પ્રકારનું આયોજન કરવા સરકાર દ્વારા જિલ્લા વહીવટી તંત્રને સૂચનો કર્યા છે.
મહાદેવ ગીરીએ આપી વિગતો
સરકાર સાથે મહાશિવરાત્રીના મેળાને લઈને યોજવામાં આવેલ પરામર્શ બેઠકમાં હાજર રહેલા મહાદેવ ગીરીએ ETV ભારતને આપેલી એક્સક્લુઝિવ વિગતો અનુસાર, રાજ્યની સરકાર આ વર્ષે મેળાને લઘુ કુંભ તરીકે ઉજવવાની સાથે મેળો સમગ્ર ભારતની સાથે વિશ્વના લોકોનું ધ્યાન આકર્ષિત કરે તે પ્રકારનું ધાર્મિક આયોજન થાય તેની વ્યવસ્થા કરવાની સૂચના જિલ્લાના વહીવટી તંત્રને આપી છે. તો બીજી તરફ મહાશિવરાત્રીનો મેળો ધર્મ સાથે જોડાયેલો છે જેથી ધર્મને લગતી પરંપરા અને ધાર્મિક મેળાનું આયોજન કઈ રીતે કરી શકાય તે પ્રકારના સૂચનો સાધુ સંતો પાસેથી મેળવ્યા હતા.
નાગા સંન્યાસીઓની રવેડીમાં થઈ શકે છે બદલાવ
મહાશિવરાત્રીના મેળામાં શિવના સૈનિક એવા નાગા સંન્યાસીઓ કેન્દ્ર સ્થાને હોય છે. સમગ્ર ભારત વર્ષમાંથી શિવરાત્રી મેળાના પાંચ દિવસ દરમિયાન નાગા સંન્યાસીઓ ભવનાથ તરફ આવતા હોય છે જે મહાશિવરાત્રીના દિવસે શાહી રવેડી સાથે મેળાને પૂર્ણ કરતા હોય છે. ત્યારે ભવનાથ મંદિરથી નીકળેલી નાગા સંન્યાસીઓની રવેડીના રૂટમાં પણ બદલાવ થાય તેવી પણ પૂરી શક્યતાઓ છે. નાગા સંન્યાસીઓની આ રવેડી ભવનાથ મંદિરથી શરૂ થઈને મંગલનાથ ચોકથી લંબે હનુમાન ત્યાંથી શેરનાથ બાપુના આશ્રમ અવધૂત આશ્રમના માર્ગ પરથી ભવનાથમાં આવેલા દત્તચોક સુધી આવશે. અહીંથી સંન્યાસીઓની રવેડી આગળ જશે જે રૂપાયતન ગેટથી પાછળના રિંગ રોડ પરથી પરત ફરીને ભવનાથ મંદિરમાં આવેલા પવિત્ર મૃગીકુંડમાં સ્નાન સાથે રેવડી અને મહા શિવરાત્રીના મેળાની પૂર્ણાહુતિ થશે.
સફાઈ આરોગ્યને લઈને પણ વિશેષ વ્યવસ્થા
મહાશિવરાત્રીના મેળામાં પાંચ દિવસ દરમિયાન અંદાજિત 10 થી 15 લાખ લોકો આવતા હોય છે. તેની ભોજનની સાથે શૌચાલય સફાઈ અને આરોગ્ય તેમજ કોઈ પણ પ્રકારની આકસ્મિક સ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે વિશેષ વ્યવસ્થાઓ કરવાનું સૂચન પણ સરકાર દ્વારા અધિકારીઓને આપવામાં આવ્યુ છે. જેમાં અસ્થાયી રૂપે શૌચાલય ઊભા કરવા અન્નક્ષેત્રના સંચાલકોને સરકાર અને વહીવટી તંત્ર તરફથી જેટલી મદદ થઈ શકે તે કરવી, ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આવતા યાત્રિકોની સંખ્યાને રાખીને મેળાના પાંચ દિવસ દરમિયાન 24 કલાક સફાઈ અભિયાન શરૂ કરવા અને તેનું મોનિટરિંગ થાય તે માટે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને વિશેષ કાળજી રાખવા પણ સૂચનો કરવામાં આવ્યા છે. આ સિવાય આરોગ્યની તમામ સુવિધાઓ મેળાના વિસ્તારમાં મળી રહે તેમજ આકસ્મિક સ્થિતિમાં કોઈ પણ વ્યક્તિને હોસ્પિટલ સુધી લઈ જવો પડે તેની તમામ વ્યવસ્થા પણ કરવાનું સૂચન જિલ્લા વહીવટી તંત્રને સરકાર દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે.
