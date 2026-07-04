રજા પર હતા, છતાં ફરજ માટે દોડી આવ્યા; ST ડ્રાઈવર બહાદુરી દેખાડી ધસમસતા પાણીમાં ફસાયેલી બસને સલામત બહાર કાઢી
JCBના બકેટમાં બેસી પાણી ફસાયેલી બસને બહાદુર ડ્રાઈવરે બહાર કાઢી, ડેપોએ કર્યું સન્માન
Published : July 4, 2026 at 9:40 PM IST
ગીર સોમનાથ: જિલ્લામાં ભારે વરસાદ વચ્ચે માળિયા તાલુકાના વાંદરવડ નજીક આવેલા કોઝવે પર વરસાદી પાણીના ધસમસતા પ્રવાહમાં ફસાઈ ગયેલી ST બસને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં અસાધારણ બહાદુરી દાખવનાર વેરાવળ ST ડેપોના ડ્રાઈવર વિરમલ સિસોદિયાનું વેરાવળ ડેપો ખાતે સન્માન કરવામાં આવ્યું છે. રજા પર હોવા છતાં ફરજ અને માનવતા માટે તેઓ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા હતા.
વેરાવળ–જૂનાગઢ રૂટ પર દોડતી બસ નંબર GJ-18-Z-9624 વાંદરવડ નજીક આવેલા કોઝવે પરથી પસાર થઈ રહી હતી ત્યારે અચાનક વરસાદી પાણીનો પ્રવાહ વધી જતા બસ પાણીમાં ફસાઈ ગઈ હતી. બસમાં ડ્રાઈવર, કંડક્ટર અને માત્ર બે મુસાફરો સવાર હતા. તંત્રની સતર્કતાના કારણે સૌપ્રથમ મુસાફરોને સલામત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ બસને બહાર કાઢવી ભારે પડકારજનક બની હતી.
ઘટનાની જાણ થતાં જ ઇટાલી ગામના વતની અને વેરાવળ ST ડેપોના ડ્રાઈવર વિરમલ સિસોદિયા, જેઓ તે સમયે રજા પર હતા, તરત જ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા. વિભાગીય નિયામક વી.બી. ડાંગર સહિતની ટીમની હાજરીમાં હાથ ધરાયેલા રેસ્ક્યુ દરમિયાન તેમણે જીવના જોખમે JCBના બકેટમાં બેસીને ધસમસતા પાણી વચ્ચે બસ સુધી પહોંચવાની હિંમત દાખવી હતી. ત્યારબાદ તકનીકી ટીમના સહયોગથી બસને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં સફળતા મળી હતી.
વિરમલ સિસોદિયાની સાહસિક કામગીરીને બિરદાવવા વેરાવળ ST ડેપો ખાતે સન્માન સમારોહ યોજાયો હતો. ડેપો મેનેજર ડી.આર. શામળા સહિત અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓએ તેમને શાલ ઓઢાડી અને અભિનંદન પાઠવી તેમની ફરજનિષ્ઠા, સાહસ અને સમયસૂચક નિર્ણય ક્ષમતાને બિરદાવી હતી. તેમની કામગીરી સમગ્ર ST પરિવાર માટે પ્રેરણારૂપ બની છે.
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