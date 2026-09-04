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જન્માષ્ટમી પર શામળાજી મંદિર રંગબેરંગી રોશનીથી ઝગમગી ઉઠ્યું, મંદિરની ઐતિહાસિક કોતરણીના થયા દર્શન

ભગવાન શામળિયાને વિશેષ રાજભોગ અર્પણ કરવામાં આવ્યો હતો તેમજ મંદિર પરિસરમાં ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજાયા હતા.

જન્માષ્ટમી પર શામળાજી મંદિર રંગબેરંગી રોશનીથી ઝગમગી ઉઠ્યું
જન્માષ્ટમી પર શામળાજી મંદિર રંગબેરંગી રોશનીથી ઝગમગી ઉઠ્યું (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 4, 2026 at 7:51 PM IST

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Updated : September 4, 2026 at 7:59 PM IST

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અરવલ્લી: અરવલ્લી જિલ્લાના સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ શામળાજીમાં જન્માષ્ટમી પર્વની ભક્તિમય અને હર્ષોલ્લાસભરી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આજે ભગવાન શામળિયાનું ચતુર્ભુજ અવતારનું વિશેષ રૂપ ભક્તોને દર્શનાર્થે ખુલ્લું મુકવામાં આવ્યું હતું, જેને નિહાળવા વહેલી સવારથી જ ભક્તોનો મહાસાગર ઉમટી પડ્યો હતો.

ભગવાન શામળિયાને વિશેષ રાજભોગ અર્પણ કરવામાં આવ્યો હતો. તેમજ મંદિર પરિસરમાં ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજાયા હતા. આ પ્રસંગે પ્રથમ વખત મીડિયા કર્મીઓ દ્વારા ભગવાન શામળિયાને ધજા અર્પણ કરવાની અનોખી પરંપરા પણ નિભાવવામાં આવી હતી.

સાસંદ શોભનાબેન બારૈયાએ કર્યા શામળિયાના દર્શન (ETV Bharat Gujarat)

જન્માષ્ટમી નિમિત્તે ભગવાનના બાલ સ્વરૂપને સુંદર રીતે શણગારેલા રથમાં બિરાજમાન કરી શામળાજી નગરમાં ભવ્ય શોભાયાત્રા કાઢવામાં આવી હતી. શોભાયાત્રામાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તો, યુવાનો, મહિલાઓ અને બાળકો જોડાયા હતા અને ભક્તિમય વાતાવરણ સર્જાયું હતું.

સાબરકાંઠા-અરવલ્લીના સાસંદ શોભનાબેન બારૈયાએ શામળિયાના દર્શન કર્યા હતા અને ભકતોને જન્માષ્ટમીની હાર્દિક શુભકામનાઓ પાઠવી હતી.

શામળાજી નગરમાં 108 મટકી ફોડ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. નગરના વિવિધ સ્થળોએ મટકીઓ બાંધવામાં આવી હતી, જેને ફોડવા માટે યુવાઓમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો.

જન્માષ્ટમી મહોત્સવને ધ્યાનમાં રાખી સમગ્ર શામળાજી નગરને આસોપાલવના તોરણ, લાઈટિંગ અને આકર્ષક સજાવટથી શણગારવામાં આવ્યું હતું. સમગ્ર વિસ્તારમાં કૃષ્ણભક્તિના જયઘોષ સાથે ઉત્સવમય માહોલ જોવા મળ્યો હતો.

જન્માષ્ટમી પર સાંજના સમયે શામળાજી મંદિર વિવિધ રોશનીથી ઝગમગી ઉઠ્યું હતું. ભક્તોએ શામળિયાની સંધ્યા આરતીના દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવી હતી. રોશનીમાં મંદિરની ઐતિહાસિક કોતરણીના દર્શન થયા હતા.

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Last Updated : September 4, 2026 at 7:59 PM IST

TAGGED:

ARAVALLI SHAMLAJI TEMPLE
JANMASHTAMI FESITVAL
SHAMLAJI TEMPLE
શામળાજીમાં જન્માષ્ટમીની ઉજવણી
ARAVALLI SHAMLAJI TEMPLE

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