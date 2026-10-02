ગાંધી જયંતીએ મુખ્યમંત્રીએ ખાદીની ખરીદી કરી, ‘નો UPI ડે’ વચ્ચે 16 હજારનું UPI પેમેન્ટ કર્યું
ગાંધીનગરમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે સેક્ટર-16 સ્થિત ખાદી ગ્રામ ભવનની મુલાકાત લઈ ખાદીની ખરીદી કરી હતી.
Published : October 2, 2026 at 1:39 PM IST
ગાંધીનગર: મહાત્મા ગાંધીજીની 157મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે સમગ્ર દેશમાં વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે ત્યારે ગાંધીનગરમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે સેક્ટર-16 સ્થિત ખાદી ગ્રામ ભવનની મુલાકાત લઈ ખાદીની ખરીદી કરી હતી. મુખ્યમંત્રીએ ગુજરાતમાં ઉત્પાદિત ખાદીની વિવિધ ચીજવસ્તુઓની ખરીદી કરી કુલ રૂ.16,140નું પેમેન્ટ ઓનલાઈન એટલે કે UPI મારફતે ચૂકવ્યું હતું. તેમની સાથે કેબિનેટ મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે પણ ખાદીની ખરીદી કરી હતી.
આ પ્રસંગે ખાદીના મહત્વ અંગે વાત કરતાં મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ખાદી મહાત્મા ગાંધીજીને અતિ પ્રિય હતી. ખાદીએ દેશને આઝાદીનો મંત્ર આપ્યો હતો. આજના સમયમાં ખાદીને માત્ર પરંપરાગત વસ્ત્ર તરીકે નહીં પરંતુ ફેશન સાથે જોડીને તેને નવી ઓળખ આપવાનું કામ જરૂરી છે. મુખ્યમંત્રી અને તેમણે પણ ટોકન સ્વરૂપે ખાદીની ખરીદી કરી હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.
ગુજરાત ખાદી ગ્રામોદ્યોગ બોર્ડના ચેરમેન પરાગ ત્રિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે, મહાત્મા ગાંધીજીની જન્મજયંતિના અવસરે મુખ્યમંત્રી ખાદી ગ્રામ ભવન ખાતે આવ્યા હતા. મુખ્યમંત્રીએ ગુજરાતમાં ઉત્પાદિત માલ અને ‘લોકલ ફોર વોકલ’ની વસ્તુઓને પ્રોત્સાહન આપવા પર ભાર મૂક્યો હતો. આ દરમિયાન તેમણે ગુજરાતમાં ઉત્પાદિત ખાદીની વિવિધ વસ્તુઓની ખરીદી કરી હતી.
'નો UPI ડે’નું આયોજન
ખાસ વાત એ છે કે, ગુજરાતના વેપારી સંગઠનો દ્વારા આજે 2 ઓક્ટોબરે પ્રતિકાત્મક ‘નો UPI ડે’નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વેપારી સંગઠનોનો આ વિરોધ રૂ.2 હજારથી વધુના UPI વ્યવહારો પર 0.4 ટકા MDR લાગુ કરવાના પ્રસ્તાવ સામે છે. રાજ્યભરમાં એક હજારથી વધુ વેપારી સંગઠનો આ પ્રતિકાત્મક વિરોધમાં જોડાયા હોવાનું અહેવાલોમાં જણાવાયું છે.
આવા સમયે જ મુખ્યમંત્રીએ ખાદી ભવનમાંથી ખરીદી કર્યા બાદ રૂ.16,140નું પેમેન્ટ UPI મારફતે કરતાં આ બાબત પણ ચર્ચાનો વિષય બની છે. એક તરફ વેપારીઓ UPI વ્યવહારો પર લાગનારા ચાર્જના વિરોધમાં ‘નો UPI ડે’ મનાવી રહ્યા છે, ત્યારે બીજી તરફ મુખ્યમંત્રીએ સ્વદેશી અને સ્થાનિક ઉત્પાદનોની ખરીદી કરી ડિજિટલ પેમેન્ટ મારફતે ચૂકવણી કરી હતી.
ગાંધીજીના સ્વદેશી વિચારને આગળ ધપાવવાના હેતુથી ગુજરાત સરકારે ખાદી અને પોલિવસ્ત્રના વેચાણને પ્રોત્સાહન આપવા 2 ઓક્ટોબરથી 31 ડિસેમ્બર, 2026 સુધી 30 ટકા વિશેષ બજાર પ્રોત્સાહન સહાયની જાહેરાત કરી છે. આ સહાયનો લાભ ગ્રાહકોને ખાદી વેચાણ કેન્દ્રો પરથી ખરીદી વખતે વળતર સ્વરૂપે મળવાનો છે. આ રીતે ગાંધી જયંતિના દિવસે ખાદીની ખરીદી, ‘વોકલ ફોર લોકલ’નો સંદેશ અને ડિજિટલ પેમેન્ટ—ત્રણેય મુદ્દાઓ ગાંધીનગરમાં એક સાથે ચર્ચામાં રહ્યા હતા.
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