ગાંધી જયંતિએ અમદાવાદ અને રાજકોટ પોલીસે વોકાથોન થકી સમાજને આપ્યો નશામુક્તિનો સંદેશ
આજની પેઢીને નશાથી મુક્ત કરાવી સ્વસ્થ સમાજનું નિર્માણ કરવા પોલીસ દ્વારા આવશ્યક પહેલનું આયોજન
Published : October 2, 2026 at 5:35 PM IST
અમદાવાદ/રાજકોટ: યુવા પેઢીમાં વર્તમાન સમયમાં નશાખોરીનું પ્રમાણ વધતું જાય છે. પરિણામે સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત જોખમો અને ગુનાખોરીમાં પણ વધારો થતો જોવા મળી રહ્યો છે. આવામાં આજની પેઢીને નશાથી મુક્ત કરાવી સ્વસ્થ સમાજનું નિર્માણ કરવું એ ખૂબ આવશ્યક બાબત છે. રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીના જન્મદિવસે અમદાવાદ અને રાજકોટ શહેર પોલીસ દ્વારા આ જ કડીમાં નશામુક્તિના સંદેશ સાથે વોકાથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.
રાજકોટમાં યોજાઈ 5 કિમીની વોકાથોન
રાજકોટમાં ગાંધી જયંતિ નિમિત્તે શહેર પોલીસ દ્વારા એક અનોખા અભિયાનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ગાંધી જયંતિના અવસરે ‘સે નો ટુ ડ્રગ્સ’ અને ‘નશામુક્ત ભારત - સ્વસ્થ ભારત’ ની થીમ સાથે 5 કિલોમીટરની ભવ્ય વોકેથોનનું આયોજન કરાયું હતું. આ વોકેથોનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ યુવાનોમાં વધતા જતા નશાના દૂષણ સામે જાગૃતિ લાવવાનો અને સ્વસ્થ જીવનશૈલીનો સંદેશ આપવાનો હતો.
સવારના સમયે શરૂ થયેલી આ વોકેથોનમાં રાજકોટ શહેર પોલીસ કમિશનર, ડીસીપી, એસીપી સહિતના ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ અને મોટી સંખ્યામાં પોલીસ જવાનો જોડાયા હતા. તેમની સાથે શહેરના સામાજિક આગેવાનો, સ્પોર્ટ્સ પ્રેમીઓ, સ્કૂલ-કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ અને મોટી સંખ્યામાં શહેરીજનો પણ આ જનજાગૃતિ અભિયાનમાં સહભાગી બન્યા હતા.
આશરે 5 કિલોમીટરના રૂટ પર યોજાયેલી આ વોકેથોન દરમિયાન ‘ડ્રગ્સ છોડો, જીવન બચાવો’, ‘નશામુક્ત સમાજ, પ્રગતિશીલ સમાજ’ જેવા સૂત્રોચ્ચાર સાથે નાગરિકોમાં જાગૃતિ ફેલાવવામાં આવી હતી. હાથમાં બેનરો અને પોસ્ટરો સાથે લોકોને નશાના દૂષણોથી થતા નુકસાન વિશે સમજાવવામાં આવ્યું હતું.
આ પ્રસંગે પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, ગાંધીજીએ હંમેશા વ્યસનમુક્ત જીવનનો સંદેશ આપ્યો હતો. તેમના જ વિચારોને આગળ વધારતા રાજકોટ પોલીસે આ અભિયાન હાથ ધર્યું છે. આજના યુવાનો ડ્રગ્સ જેવા નશા તરફ વળી રહ્યા છે, જે સમાજ માટે ખતરનાક છે. પોલીસની અપીલ છે કે યુવાનો નશાથી દૂર રહી રમત-ગમત અને સકારાત્મક પ્રવૃત્તિઓ તરફ વળે અને સ્વસ્થ રહે.
રાજકોટ પોલીસ દ્વારા નશામુક્તિ માટે છેલ્લા કેટલાક સમયથી સતત ઝુંબેશ ચલાવવામાં આવી રહી છે. આ વોકેથોન પણ તે જ અભિયાનનો એક ભાગ છે. પોલીસ અને પ્રજાના સહિયારા પ્રયાસથી જ નશામુક્ત અને સ્વસ્થ સમાજનું નિર્માણ થઈ શકશે તેવો સંકલ્પ આ વોકેથોનમાં લેવામાં આવ્યો હતો. શહેરીજનોએ પણ આ પહેલને બિરદાવી હતી અને પોલીસના આ પ્રયાસમાં સાથ આપવાની ખાતરી આપી હતી.
નશામુક્તિના સંદેશ સાથે અમદાવાદ પોલીસની વોકાથોન
અમદાવાદ શહેર પોલીસ દ્વારા ગાંધી જયંતિના અવસરે ‘નશામુક્ત સમાજ, સ્વસ્થ સમાજ’ના સંદેશ સાથે નશા વિરોધી જનજાગૃતિ માટે વોકેથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. નશાના દૂષણ સામે સમાજમાં જાગૃતિ ફેલાવવા અને ખાસ કરીને યુવાનોને નશાથી દૂર રહેવાનો સંદેશ આપવા આ અભિયાન યોજાઈ રહ્યું છે.
વોકેથોન દરમિયાન ‘ચાલો સાથે ચાલીએ, નશા સામે અવાજ ઉઠાવીએ... નશામુક્ત અમદાવાદ બનાવીએ’ જેવા સંદેશ સાથે નાગરિકોમાં જાગૃતિ ફેલાવવામાં આવી. નશાની લત વ્યક્તિ ઉપરાંત પરિવાર અને સમગ્ર સમાજ પર થતી અસરો અંગે પણ લોકોને માહિતગાર કરવામાં આવ્યા.
કાર્યક્રમના બેનરમાં ‘નશાની લત એક બીમારી છે, તેનાથી દૂર રહેવામાં સમજદારી છે’ જેવા સંદેશ દ્વારા નશીલા પદાર્થોના ગંભીર પરિણામો અંગે લોકોને સચેત કરવામાં આવી રહ્યા છે. અમદાવાદ શહેર પોલીસ દ્વારા નાગરિકોને મોટી સંખ્યામાં વોકેથોનમાં જોડાઈને નશા મુક્ત સમાજના સંકલ્પને મજબૂત બનાવવા અપીલ કરવામાં આવી છે. ગાંધી જયંતિના દિવસે યોજાઈ રહેલા આ અભિયાનનો સંદેશ સ્પષ્ટ છે—નશાથી દૂર રહો, સ્વસ્થ રહો અને સમાજને પણ સ્વસ્થ બનાવો.
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