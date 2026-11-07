ધનતેરસે ધ્રાંગધ્રામાં માતાજીને 2 લાખથી વધી ચલણી નોટોનો અદ્દભૂત શણગાર કરાયો
ધનતેરસ નિમિત્તે એક અનોખો અને ભવ્ય શણગાર કરવામાં આવ્યો હતો
Published : November 7, 2026 at 7:26 AM IST
સુરેન્દ્રનગર: ધનતેરસ એટલે ધનના દેવી મહાલક્ષ્મી માતાજીની આરાધનાનો પવિત્ર દિવસ. આ દિવસે લોકો પોતાના ઘરે લક્ષ્મીજીનું પૂજન કરે છે અને માતાજીની કૃપા સદાય પોતાના પર વરસતી રહે તેવી પ્રાર્થના કરે છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ધ્રાંગધ્રા શહેરમાં આવેલા ઐતિહાસિક મહાલક્ષ્મી માતાજીના મંદિરે ધનતેરસ નિમિત્તે એક અનોખો અને ભવ્ય શણગાર કરવામાં આવ્યો હતો, જેના દર્શન કરવા માટે વહેલી સવારથી જ ભક્તોની ભીડ ઉમટી પડી હતી.
માતાજીને ચલણી નોટો અને સોના-ચાંદીના આભૂષણોનો શણગાર કરાયો
ધ્રાંગધ્રાના મહાલક્ષ્મી માતાજીના મંદિરે મહાલક્ષ્મી માતાજી અને અંબે માતાજીને ચલણી નોટો તેમજ સોના-ચાંદીના આભૂષણોનો શણગાર કરવામાં આવ્યો હતો. આ પરંપરા આજકાલની નથી, પરંતુ છેલ્લા 29 વર્ષથી અવિરતપણે ચાલી આવી રહી છે. દર વર્ષે ધનતેરસના દિવસે માતાજીને ચલણી નોટોનો શણગાર કરવામાં આવે છે અને આ વર્ષે પણ એ પરંપરા જળવાઈ રહી હતી.
આ વર્ષે મંદિરમાં 2 લાખથી વધુ ચલણી નોટોનો ઉપયોગ કરીને માતાજીનો શણગાર કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 અને 500 રૂપિયાની ચલણી નોટોનો સમાવેશ થાય છે. આ નોટોને ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક ગોઠવીને માતાજીના વસ્ત્રો, મુગટ અને આભૂષણો જેવો આકાર આપવામાં આવ્યો હતો. સાથે સાથે રજવાડી વખતના સમયના સોના-ચાંદીના આભૂષણો પણ માતાજીને પહેરાવવામાં આવ્યા હતા. આ શણગાર જોઈને ભક્તો ભાવવિભોર થઈ ગયા હતા. અનેક ભક્તોએ આ શણગારના દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવી હતી.
માતાજીના આ શણગાર માટેની તૈયારીઓ નવરાત્રી પૂર્ણ થયા બાદ તરત જ શરૂ કરી દેવામાં આવે છે. માઈ ભક્તો દિવસ-રાત મહેનત કરીને આ શણગાર તૈયાર કરે છે. આ શણગારને પૂર્ણ કરવામાં આશરે 12 કલાક જેટલો સમય લાગે છે. એક એક નોટને વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવવી, તેને નુકસાન ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવું અને માતાજીનો શણગાર ભવ્ય લાગે તે માટે ભક્તો ખૂબ જ શ્રદ્ધા અને ભક્તિભાવથી કામ કરે છે.
ધનતેરસના દિવસે વહેલી સવારે માતાજીની મહા આરતી કરવામાં આવી હતી. આરતીમાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તો જોડાયા હતા. મંદિર પરિસરમાં "જય મહાલક્ષ્મી મા"ના નાદ ગુંજી ઉઠ્યા હતા. વહેલી સવારથી લઈને મોડી રાત સુધી દર્શનાર્થીઓ દર્શન કરવા માટે આવતા રહ્યા હતા. ધ્રાંગધ્રા ઉપરાંત આસપાસના ગામો અને શહેરોમાંથી પણ ભક્તો દર્શન કરવા માટે આવ્યા હતા.
મંદિર દ્વારા આ દિવસે વિશેષ મહાપૂજનનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. મોડી રાત સુધી મંદિરમાં વિવિધ પૂજા-અર્ચના ચાલુ રહી હતી. ભક્તોએ માતાજી સમક્ષ પોતાના પરિવારની સુખ-શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને ધન-વૈભવ માટે પ્રાર્થના કરી હતી. લોકોની એવી માન્યતા છે કે ધનતેરસના દિવસે મહાલક્ષ્મી માતાજીના આ સ્વરૂપના દર્શન કરવાથી આખું વર્ષ ઘરમાં ધનની કમી રહેતી નથી અને માતાજીની કૃપા સદાય વરસતી રહે છે.
દર્શનાર્થીઓ પણ આ શણગારના દર્શન કરીને આનંદિત થયા હતા. અનેક ભક્તોએ મોબાઈલમાં આ શણગારની તસવીરો લઈને પોતાના સગા-સંબંધીઓને મોકલી હતી. સોશિયલ મીડિયા પર પણ આ શણગારની તસવીરો ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહી છે. આ પ્રસંગે મંદિરના પૂજારી અને સિનિયર સિટીઝન મંડળના સભ્યોએ પણ પોતાના ભાવ વ્યક્ત કર્યા હતા.
મંદિરના પૂજારી ભરત દવેએ જણાવ્યું હતું કે, "નવરાત્રી પછી તરત જ અમે શણગારની તૈયારી શરૂ કરી દઇએ છીએ. 12 કલાકની મહેનત બાદ આ શણગાર તૈયાર થાય છે. "
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