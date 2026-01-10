જાપાન-ભારતની મિત્રતાના 50 વર્ષ, અમદાવાદમાં ગોલ્ડફેસ્ટ 2026નું આયોજન કરવામાં આવ્યું
Published : January 10, 2026 at 11:03 PM IST
અમદાવાદ: ઇન્ડો-જાપાન ફ્રેન્ડશિપ એસોસિયેશન ગુજરાત દ્વારા ભારત-જાપાન મિત્રતાના 50 વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે ગોલ્ડફેસ્ટ 2025નું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉત્સવ 10થી 14 જાન્યુઆરી 2025 દરમિયાન યોજાશે જેમાં શાળાકીય બાળકો તથા સામાન્ય જનતા માટે વિવિધ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
આ ઉત્સવ અંતર્ગત જાપાનની પરંપરાગત પતંગ સંસ્કૃતિ દર્શાવતી ખાસ પતંગ-ઓ-દોરી પ્રદર્શનીનું ઉદ્ઘાટન શનિવાર, 10 જાન્યુઆરી 2025ના રોજ સાંજે 4 વાગ્યે અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિયેશન ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઉદ્ઘાટન મુંબઈ સ્થિત જાપાનના કોન્સ્યુલેટ જનરલ ઓફિસના અધિકારી મેગુમી શિમાડા દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.
ભારત-જાપાન સંબંધોની મજબૂત કડી ઇન્ડો-જાપાન ફ્રેન્ડશિપ એસોસિયેશન દ્વારા ગુજરાત છેલ્લા પાંચ દાયકાથી ગુજરાત અને જાપાન વચ્ચે સાંસ્કૃતિક, શૈક્ષણિક અને ઔદ્યોગિક સંબંધોને મજબૂત બનાવવાનું કાર્ય કરી રહ્યું છે. 1975માં સ્થાપિત થયેલી આ સંસ્થા દ્વારા અનેક વિનિમય કાર્યક્રમો, પ્રદર્શનો અને સાંસ્કૃતિક ઉત્સવોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. પતંગ સંસ્કૃતિનું અનોખું પ્રદર્શન પતંગ-ઓ-દોરી પ્રદર્શનીમાં જાપાનના હામામાત્સુ શહેરથી લાવવામાં આવેલી રંગબેરંગી પતંગો અને પરંપરાગત કલાત્મક કૃતિઓ રજૂ કરવામાં આવી હતી. આ પ્રદર્શની ભારત અને જાપાનની પતંગ પરંપરાઓ વચ્ચેના સાંસ્કૃતિક સંબંધોને ઉજાગર કરશે. આ પ્રદર્શનમાં બે સ્કાય અંડર ટુ સ્ટોરીઝ થીમ હેઠળ બંને દેશોની સામાજિક મૂલ્યો, કુટુંબિક સંબંધો અને જીવનશૈલી દર્શાવવામાં આવી હતી.