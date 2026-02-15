ગુજરાતમાં સરેરાશ રોજ 3થી વધુ દલિતો અત્યાચારનો ભોગ બને છે, 5 વર્ષમાં 13000થી વધુ ઘટનાઓ બની: કોંગ્રેસ
અનુસુચિત જાતિ(SC) અને અનુસુચિત જનજાતિ(ST) પરના અત્યાચારમાં થઇ રહેલા વધારા, પગલા ભરવામાં ભાજપ સરકાર નાકામ: કોંગ્રેસ
Published : February 15, 2026 at 10:56 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતની ભાજપ સરકારના શાસનમાં દલિત અને આદિવાસી સમાજ પર અત્યાચારની ઘટનાઓમાં વધારો થયો હોવાનો આક્ષેપ કોંગ્રેસ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. કોંગ્રેસનો આરોપ છે કે, 'વિકાસ'ના પોકળ દાવાઓ વચ્ચે રાજ્યનો દલિત અને આદિવાસી સમાજ આજે ભયના ઓથાર હેઠળ જીવી રહ્યો છે.
ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રવક્તા હિરેન બેન્કર જણાવ્યું હતું કે, ભાજપ સરકારની માનસિકતા દલિત-આદિવાસી વિરોધી છે. ગુજરાતમાં એસસી-એસટી પર વધી રહેલી અત્યાચારની ઘટનાઓ રાજ્ય માટે કલંક સમાન છે. ભાજપ સરકાર માત્ર મતોની રાજનીતિ જાણે છે, પરંતુ બંધારણીય હક્કો અને સુરક્ષા આપવામાં સદંતર નાકામ રહી છે. ગુજરાતમાં છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં અનુસૂચિત જાતિ (SC) પર અત્યાચારની કુલ 13,629 ઘટનાઓ બની છે. જે દર્શાવે છે કે રાજ્યમાં દરરોજ સરેરાશ 3થી વધુ દલિતો અત્યાચારનો ભોગ બની રહ્યા છે. આ આંકડાઓ માત્ર નોંધાયેલા ગુનાઓના છે, જ્યારે ડર અને દબાણને કારણે હજારો કિસ્સાઓ તો પોલીસ ચોપડે ચડતા જ નથી. આદિવાસી સમાજ પરના હુમલા અંગે પણ ભાજપ સરકારની ઉદાસીન વલણ દાખવી રહી છે. ભાજપ શાસનમાં ગુજરાતના આદિવાસી સમાજ (ST) પર પણ અત્યાચારોનો આંકડો સતત વધી રહ્યો છે. છેલ્લા 5 વર્ષમાં આદિવાસી સમાજ (ST) પર પણ અત્યાચારનાં કુલ 1590 નવા કેસ નોંધાયા છે. રાજ્યમાં અનુસુચિત જનજાતિ સમાજ પર અત્યાચારનાં કુલ 3553 કેસનાં ટ્રાયલ બાકી છે. ભાજપ સરકારમાં દર 48 કલાકે એક આદિવાસી ભાઈ-બહેન પર અત્યાચાર કે હુમલાની ઘટના બને છે. સૌથી ચોંકાવનારી અને શરમજનક બાબત એ છે કે ગુનેગારોને સજા અપાવવામાં સરકાર સદંતર નિષ્ફળ રહી છે. છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં એસટી અત્યાચારના કેસોમાં સજાનો દર (Conviction Rate) 1 ટકા કરતા પણ ઓછો છે.
કોંગ્રેસે આ અંગે આંકડા રજૂ કરતા જણાવ્યું કે, ગુજરાતમાં અનુસુચિત જાતિ પર અત્યાચારનાં નવા નોધાયેલામાં વર્ષ 2019માં 11416, વર્ષ 2020માં 1326, વર્ષ 2021માં 1201, વર્ષ 2022માં 1279, વર્ષ 2023માં 1373 થયા છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં કુલ 6596 કેસે નવા નોંધાયા છે. ગુજરાતમાં અનુસુચિત જનજાતી પર અત્યાચારનાં નવા નોધાયેલામાં વર્ષ 2019માં 321, વર્ષ 2020માં 291, વર્ષ 2021માં 341, વર્ષ 2022માં 330, વર્ષ 2023માં 307 થયા છે.
છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં કુલ 1590 કેસે નવા નોંધાયા છે. ગુજરાતમાં અમદાવાદ, બનાસકાંઠા, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, કચ્છ, જુનાગઢ જેવા જીલ્લાઓમાં પણ અનુસુચિત જાતિ પર થયેલ અત્યાચાર વધી રહ્યા છે. સમગ્ર દેશમાં SC-ST અધિકારો માટે 15000થી વધુ જનજાગૃતિ કાર્યક્રમો થયા, ત્યારે ગુજરાતની 'સંવેદનશીલ' ગણાતી સરકારના પેટનું પાણી પણ હલ્યું નથી. વર્ષ 2018 અને 2019માં માત્ર 6-6 કાર્યક્રમો કર્યા અને 2020માં તો એક પણ કાર્યક્રમ કરવાની તસ્દી લીધી નથી. આ સ્પષ્ટપણે ભાજપની દલિત અને આદિવાસી વિરોધી માનસિકતા છતી કરે છે. રાજ્યમાં પેન્ડીંગ કેસોમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે અને કેસો ફાસ્ટટ્રેક કરવામાં આવે, દલિત અને આદિવાસી સમાજની સુરક્ષાને સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે તેવી કોંગ્રેસ પક્ષ માંગ કરે છે.
અનુસુચિત જાતી(SC) પર થયેલ અત્યાચાર વિગત
|વર્ષ
|નવા નોધાયેલ કેસ
|કેસ પેન્ડીગ ટ્રાયલ
|૨૦૧૯
|૧૪૧૬
|૯૯૩૦
|૨૦૨૦
|૧૩૨૬
|૧૧૦૬૪
|૨૦૨૧
|૧૨૦૧
|૧૨૦૬૪
|૨૦૨૨
|૧૨૭૯
|૧૨૯૭૧
|૨૦૨૩
|૧૩૭૩
|૧૩૬૨૯
અનુસુચિત જનજાતી(ST) પર થયેલ અત્યાચાર વિગત
|વર્ષ
|નવા નોધાયેલ કેસ
|કેસ પેન્ડીગ ટ્રાયલ
|૨૦૧૯
|૩૨૧
|૨૪૪૭
|૨૦૨૦
|૨૯૧
|૨૬૯૩
|૨૦૨૧
|૩૪૧
|૨૯૭૮
|૨૦૨૨
|૩૩૦
|૩૧૮૬
|૨૦૨૩
|૩૦૭
|૩૫૫૩
આ પણ વાંચો: