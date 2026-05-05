ગામડામાં રહી મહેનતથી ધોરણ-12 સાયન્સમાં સાબરકાંઠામાં મેળવ્યો પ્રથમ ક્રમ, જાણો ઓમ ઠક્કરની સફળતાની કહાની
સાબરકાંઠા જિલ્લાના હિંમતનગરના રણાસણ ગામના વિદ્યાર્થી ઓમ ઠક્કરે ધોરણ 12 સાયન્સમાં શાનદાર સફળતા મેળવી.
Published : May 5, 2026 at 11:20 AM IST
હિંમતનગર: સાબરકાંઠાના હિંમતનગરના રણાસણ ગામના ઓમ ઠક્કરે આ વર્ષે ધોરણ 12 સાયન્સમાં શ્રેષ્ઠ પરિણામ મેળવ્યું છે. ઓમ ઠક્કરે 98.75% પર્સન્ટાઈલ રેન્ક સાથે 93.27% જેટલું પરિણામ મેળવી સમગ્ર જિલ્લામાં પ્રથમ ક્રમાંક મેળવ્યો છે. ઓમ ઠક્કરે શહેરની સુવિધાઓથી દૂર ગામડામાં રહીને આ સફળતા મેળવી છે. ઓમ ઠક્કર ભવિષ્ટમાં MBBS કરીને ડૉક્ટર બનવા માંગે છે.
શહેરની સુવિધાઓથી દૂર ગામડામાં રહી મેળવી સફળતા
ઓમ ઠક્કર શહેરી વિસ્તારમાં ન રહેતા પોતાના માતા પિતા સાથે રણાસણ નામના ગામમાં રહે છે. સામાન્ય રીતે આજના યુગે પ્રત્યેક વાલીઓ પોતાના શ્રેષ્ઠ પરિણામ માટે અતિ આધુનિક સુખ સુવિધાઓ આપતા હોય છે તેમજ સુખ સુવિધાઓ થકી બાળક શ્રેષ્ઠ પરિણામ મેળવે છે તેવી ભ્રાંતિ રાખતા હોય છે, તેનાથી વિપરીત પરિણામ ઓમ ઠક્કરે મેળવ્યું છે. ઓમ ઠક્કરે પોતાની સફળતા વિશે જણાવ્યું કે, સુખ સુવિધાઓ કરતા અભ્યાસ માટે મહેનત જરૂર છે. મહેનતની સાથે સાથે પરિવારજનોનો સહયોગ મળે તો કોઇ પણ મોટુ લક્ષ્ય સરળતાથી પાર થઇ શકે છે. આજે મેળવેલું આ પરિણામ ગામડામાં રહેતા વિદ્યાર્તીઓ માટે પ્રેરણા સ્વરૂપ બની રહેશે."
ઓમ ઠક્કરે પોતાના સંઘર્ષ વિશે જણાવ્યું હતું કે, ગ્રામ્ય કક્ષાએ વારંવાર લાઇટ જવાથી લઇ અતિશય ગરમી હોવા છતાં અભ્યાસમાં નંબર-1 થવાનું લક્ષ્ય હોય તો કોઇ પણ સમસ્યા ક્યારેય મોટી બનતી નથી. જોકે, આવનારા સમયમાં ઓમ ઠક્કરે મેડિકલ ક્ષેત્રે શ્રેષ્ઠ ડોક્ટર બની સમાજ સેવાનો સંકલ્પ નક્કી કર્યો છે.
ઓમ ઠક્કરના પરિવારમાં આજે પણ કોઇ મોટી જાહોજલાલી નથી. સામાન્ય પરિવારમાંથી આવતા ઓમ ઠક્કરના માતા-પિતા ગામમાં જ રહી સામાન્ય કામકાજ કરે છે. જોકે, પોતાના સંતાનની શ્રેષ્ઠ ઉપલબ્ધિથી આજે આસપાસના વિસ્તારમાં તેની ચર્ચા થઇ રહી છે.
