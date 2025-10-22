ETV Bharat / state

પાછોતરો વરસાદ ખેડૂતોને રસ્તા પર લાવ્યો, હાઈવે પર સૂકવવો પડ્યો ડાંગરનો પાક

ખેતરમાંથી ભેજ દૂર ન થતા ખેડૂતોએ સ્ટેટ હાઈવે પર ડાંગરનો પાક સૂકવ્યો, પાક ચોરાઈ ન જાય તે માટે રખેવાળી પણ કરી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 22, 2025 at 9:45 AM IST

સુરત : પહેલા માવઠાના કારણે અને હવે પાછોતરા વરસાદને કારણે ખેડૂતોને રસ્તા પર આવવું પડ્યું છે. ખેતરમાંથી ભેજ દૂર ન થતા ઓલપાડ તાલુકાના ખેડૂતોએ સ્ટેટ હાઈવે પર ડાંગરનો પાક સૂકવ્યો છે. ડાંગર ચોરાઈ ન જાય તે માટે રખેવાળી પણ કરી રહ્યા છે.

ડાંગરની ખેતીમાં અપાર મુશ્કેલી

દક્ષિણ ગુજરાત સહિત સુરત જિલ્લામાં બહોળી સંખ્યામાં ખેડૂતો ડાંગરની ખેતી કરી રહ્યા છે. પરંતુ છેલ્લા પાંચ વર્ષથી જાણે ડાંગરની ખેતીને કોઈની નજર લાગી હોય તેમ આ ખેતી ખેડૂતો માટે સતત ખર્ચાળ બની રહી છે. માવઠા બાદ હવે પાછોતરા વરસાદને કારણે ખેડૂતોને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.

સ્ટેટ હાઈવે પર ડાંગરનો પાક સુકવ્યો

નવરાત્રી દરમિયાન વરસતા વરસાદને લઈને હજુ પણ ખેતરોમાં ભેજનું પ્રમાણ છે. તેને લઈને ખેડૂતો તૈયાર થયેલ ડાંગરનો પાક સુકવવા માટે મજૂરો મારફતે કીમ ઓલપાડ સ્ટેટ હાઈવે પર લાવી રહ્યા છે. જેનો ખર્ચો પણ ખેડૂતોને વધી રહ્યો છે.

પોક ચોરી ન થાય તે માટે ઉજાગરા, રોડ પર જીવને જોખમ

ડાંગરમાં ભેજ હોય તો ડાંગરની ખરીદી કરતી મંડળીઓ ભાવ આપતી નથી. જેથી કીમ ઓલપાડ સ્ટેટ હાઈવે પર ખેડૂતોએ ડાંગર સુકવ્યા છે. આ ડાંગરની ચોરી ન થાય તે માટે ખેડૂતો રાત દિવસ ઉજાગરા કરી રખેવાળી કરી રહ્યા છે. આ સ્ટેટ હાઈવે સતત વાહનોથી ધમધમતો હાઈવે છે. જે ખેડૂતોના જીવ માટે એક જોખમ રૂપ પણ બની શકે છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, ભારતીય હવામાન ખાતા દ્વારા માવઠાની પણ આગાહી કરવામાં આવી છે. જો માવઠું થશે તો ખેડૂતોને આ બધી મહેનત પાણીમાં જશે. માવઠું ન થાય તેવી પ્રાર્થના ખેડૂતો ભગવાનને કરી રહ્યા છે.

