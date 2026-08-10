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પાટણ જિલ્લામાં વરસાદ માપવાની જૂની પદ્ધતિ હજુ કાર્યરત; આધુનિક સાધનો હજુ કાગળ પર જ

વરસાદ માપવાની વ્યવસ્થા મામલતદાર કચેરી કે નગરપાલિકામાં કરવામાં આવે છે.

પાટણ જિલ્લામાં વરસાદ માપવાની જૂની પદ્ધતિ હજુ કાર્યરત; આધુનિક સાધનો હજુ કાગળ પર જ
પાટણ જિલ્લામાં વરસાદ માપવાની જૂની પદ્ધતિ હજુ કાર્યરત; આધુનિક સાધનો હજુ કાગળ પર જ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 10, 2026 at 9:41 PM IST

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પાટણ: ચોમાસાની ઋતુમાં વરસાદ પડતો હોય ત્યારે શહેરમાં કેટલો વરસાદ નોંધાયો તેના આંકડા ડિઝાસ્ટર અથવા હવામાન વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવે છે. આ આંકડા મિલિમીટર અથવા ઇંચમાં જણાવવામાં આવે છે. ચોમાસામાં પડેલા વરસાદની માત્રા અને તેને માપવા માટે અપનાવાતી પદ્ધતિ અંગે આજે ETV ભારતના દર્શકો માટે વિશેષ અહેવાલ લઈને આવ્યા છીએ. વરસાદ માપવા માટે હજુ સુધી આપણે આધુનિક પદ્ધતિનો અમલ કરી શક્યા નથી.

વરસાદ માપવાની વ્યવસ્થા મામલતદાર કચેરી કે નગરપાલિકામાં કરવામાં આવે છે.

પાટણ જિલ્લામાં વરસાદ માપવાની જૂની પદ્ધતિ હજુ કાર્યરત; આધુનિક સાધનો હજુ કાગળ પર જ (ETV Bharat Gujarat)

પાટણ જિલ્લાની વાત કરીએ તો પાટણ મામલતદાર કચેરી સહિત જિલ્લાની આઠ તાલુકા કચેરીઓ તેમજ પાંચ નગરપાલિકાઓમાં આ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ઊંચી બિલ્ડિંગ પર વરસાદ માપવાની જૂની પદ્ધતિ મુજબ રેઇન ગેજ મૂકવામાં આવ્યા છે. આ રેઇન ગેજ પદ્ધતિમાં એક પ્લાસ્ટિકનું ચંબુ આકારનું કેન રાખવામાં આવે છે અને તેના પર નાળચું મૂકવામાં આવે છે. તેને ચારેબાજુથી ગોળાકાર વસ્તુ વડે ઢાંકવામાં આવે છે. જ્યારે વરસાદ પડે ત્યારે એક કર્મચારી અહીં ડ્યુટી બજાવતો હોય છે. વરસાદ બંધ થયા પછી ચંબુને બહાર કાઢીને તેમાં રહેલા આંક સુધી પાણી દેખાય તે મુજબ કુલ વરસાદ કેટલો પડ્યો તેની નોંધ ચોપડામાં કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ઓનલાઇન દ્વારા હવામાન વિભાગને મોકલવામાં આવે છે.

પાટણ જિલ્લામાં વરસાદ માપવાની જૂની પદ્ધતિ હજુ કાર્યરત; આધુનિક સાધનો હજુ કાગળ પર જ
પાટણ જિલ્લામાં વરસાદ માપવાની જૂની પદ્ધતિ હજુ કાર્યરત; આધુનિક સાધનો હજુ કાગળ પર જ (ETV Bharat Gujarat)

પાટણ જિલ્લામાં આ વર્ષે મોસમનો કુલ વરસાદ 388 મિમી નોંધાયો છે. આ પદ્ધતિ હજુ જૂની રીત અનુસાર ચાલે છે. આઠ વર્ષ અગાઉ જ્યારે પાટણ અને બનાસકાંઠામાં પૂર આવ્યા હતા ત્યારબાદ વરસાદ માપવા માટે આધુનિક સાધનો અને બજેટની ફાળવણી થઈ હતી, પરંતુ તે હજુ કાગળ પર જ છે. ક્યારે અમલમાં આવશે તેની રાહ જોવાઈ રહી છે.

પાટણ જિલ્લામાં વરસાદ માપવાની જૂની પદ્ધતિ હજુ કાર્યરત; આધુનિક સાધનો હજુ કાગળ પર જ
પાટણ જિલ્લામાં વરસાદ માપવાની જૂની પદ્ધતિ હજુ કાર્યરત; આધુનિક સાધનો હજુ કાગળ પર જ (ETV Bharat Gujarat)

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