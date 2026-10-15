માત્ર શંકાના આધારે આવકવેરાની જૂની આકારણી ફરીથી ખોલી ન શકાય, ગુજરાત હાઈકોર્ટે રિ-એસેસમેન્ટ નોટિસ રદ કરી
અગાઉ તપાસાયેલા મુદ્દે ફરીથી કાર્યવાહી કરવા નક્કર આધાર જરૂરી કરદાતાની અરજી મંજૂર કરી હાઈકોર્ટે આવકવેરા વિભાગનો આદેશ રદ કર્યો
Published : October 15, 2026 at 6:46 PM IST
અમદાવાદઃ આવકવેરા વિભાગ દ્વારા જૂની આકારણી ફરીથી ખોલવાના મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટે મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ અને ટૂંકા ગાળાના મૂડી નુકસાનના એડજસ્ટમેન્ટના મુદ્દે કરદાતાને પાઠવવામાં આવેલી પુનઃઆકારણીની નોટિસ અને સંબંધિત આદેશ હાઈકોર્ટે રદ કર્યા છે. કોર્ટે નોંધ્યું કે, અગાઉની આકારણી દરમિયાન સંબંધિત મુદ્દાની તપાસ થઈ ચૂકી હોય તો માત્ર શંકા અથવા અન્ય સંસ્થામાં કથિત ગેરરીતિના આધારે કરદાતાની આવકની પુનઃઆકારણી કરી શકાય નહીં. આ માટે કરદાતાના વ્યવહાર સાથે સંબંધિત નક્કર સામગ્રી અને કાયદાકીય આધાર હોવો જરૂરી છે.
શું હતો સમગ્ર મામલો?
કેસની વિગતો અનુસાર, અરજદારે નાણાકીય વર્ષ 2016-17 માટે રૂ.11.22 કરોડથી વધુની આવક દર્શાવતું રિટર્ન ફાઇલ કર્યું હતું. ત્યારબાદ આવકવેરા વિભાગે રિટર્નની તપાસ હાથ ધરી હતી અને 28 નવેમ્બર, 2018ના રોજ આવકવેરા કાયદાની કલમ 143(3) હેઠળ આકારણી પૂર્ણ કરી હતી. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન લાંબા ગાળાના મૂડી લાભ એટલે કે લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન સહિતના મુદ્દાઓ અંગે અરજદાર પાસેથી ખુલાસો પણ માગવામાં આવ્યો હતો.
જોકે, ત્યારબાદ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની હિસાબી પદ્ધતિમાં કથિત ગેરરીતિઓ અંગેની માહિતીના આધારે આવકવેરા વિભાગે અરજદારની અગાઉની આકારણી ફરીથી ખોલવાની કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. વિભાગનો આક્ષેપ હતો કે, મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાંથી થયેલા ટૂંકા ગાળાના મૂડી નુકસાન એટલે કે શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ લોસને લાંબા ગાળાના મૂડીલાભ સામે સરભર કરવામાં આવ્યું હતું.
આવકવેરા વિભાગે નોટિસ કેમ આપી?
આવકવેરા વિભાગે 11 માર્ચ, 2023ના રોજ આવકવેરા કાયદાની કલમ 148A(b) હેઠળ અરજદારને કારણદર્શક નોટિસ પાઠવી હતી. અરજદારે 18 માર્ચ, 2023ના રોજ આ નોટિસના જવાબમાં પોતાનો ખુલાસો રજૂ કર્યો હતો. જોકે વિભાગે 28 માર્ચ, 2023ના રોજ કલમ 148A(d) હેઠળ આદેશ પસાર કર્યો હતો અને તે જ દિવસે કલમ 148 હેઠળ પુનઃ આકારણીની નોટિસ પણ આપી હતી. આ કાર્યવાહી સામે અરજદારે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી હતી.
અરજદાર તરફથી શું દલીલ કરવામાં આવી?
અરજદાર તરફથી એડવોકેટ ધિનલ એ. શાહે દલીલ કરી હતી કે, અગાઉની આકારણી દરમિયાન સંબંધિત મુદ્દાની તપાસ થઈ ચૂકી હતી. આમ છતાં આવકવેરા વિભાગે કોઈ નવી નક્કર સામગ્રી રજૂ કર્યા વિના ફરીથી આકારણી ખોલવાની કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી.
અરજદાર તરફથી એવી પણ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, મ્યુચ્યુઅલ ફંડની હિસાબી પદ્ધતિ અંગેના આક્ષેપોના આધારે જ રોકાણકાર સામે કાર્યવાહી કરી શકાય નહીં. અરજદારે જાણી જોઈને કોઈ શંકાસ્પદ વ્યવહારમાં ભાગ લીધો હતો અથવા કરચોરીના હેતુથી વ્યવહાર કર્યો હતો, તે દર્શાવતી ચોક્કસ સામગ્રી વિભાગ પાસે નહોતી. બીજી તરફ આવકવેરા વિભાગ તરફથી સિનિયર સ્ટેન્ડિંગ કાઉન્સેલ આદિત્ય ડી. ભટ્ટે પુનઃ આકારણીની કાર્યવાહીનો બચાવ કર્યો હતો. વિભાગે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સંબંધિત કથિત ગેરરીતિઓ અને સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાનો આધાર લઈને અરજદારની ભૂમિકાની તપાસ કરવાની જરૂરિયાત દર્શાવી હતી.
હાઈકોર્ટે અગાઉના ચુકાદાઓનો આધાર લીધો
ગુજરાત હાઈકોર્ટે સમાન પ્રકારના કેસોમાં આપવામાં આવેલા અગાઉના ચુકાદાઓને પણ ધ્યાનમાં લીધા હતા. 30 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ સ્પેશિયલ સિવિલ એપ્લિકેશન નંબર 6823/2023માં આપવામાં આવેલા ચુકાદા, ઉપરાંત પ્રણવ રમેશ પારીખ, સંજીવ ધીરેશભાઈ શાહ અને બોમ્બે હાઈકોર્ટના કરણ મહેશ્વરી સંબંધિત કેસોના ચુકાદાઓનો પણ આધાર લેવામાં આવ્યો હતો. ખંડપીઠે નોંધ્યું કે, મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કથિત ગેરરીતિ અને અરજદારે જાણીજોઈને શંકાસ્પદ વ્યવહારમાં ભાગ લીધો હોવા વચ્ચે સંબંધ દર્શાવતી સામગ્રી હોવી જરૂરી છે. માત્ર અન્ય સંસ્થામાં કથિત ગેરરીતિ થઈ હોવાની માહિતીના આધારે રોકાણકારની આવક છુપાવવામાં આવી હોવાનું માની શકાય નહીં.
અગાઉ તપાસેલા મુદ્દે ફરીથી કાર્યવાહી સામે કોર્ટની નોંધ
હાઈકોર્ટે એ બાબતને પણ મહત્ત્વ આપ્યું કે, અગાઉની તપાસ દરમિયાન ટૂંકા ગાળાના મૂડી નુકસાનના મુદ્દે અરજદાર પાસેથી ખુલાસો માગવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ આકારણી પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી. અગાઉ તપાસવામાં આવેલી સામગ્રી સિવાય પુનઃ આકારણી શરૂ કરવા માટે કોઈ નવી નક્કર માહિતી હોવાનો આધાર આવકવેરા વિભાગે દર્શાવ્યો નહોતો. આવા સંજોગોમાં અગાઉના અભિપ્રાયમાં ફેરફાર કરીને ફરીથી આકારણી ખોલવાની કાર્યવાહી કાયદાકીય રીતે ટકી શકે નહીં, તેવો અભિગમ હાઈકોર્ટના ચુકાદામાંથી સ્પષ્ટ થાય છે.
ગુજરાત હાઈકોર્ટે શું ચુકાદો આપ્યો?
તમામ દલીલો અને અગાઉના ચુકાદાઓને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત હાઈકોર્ટે અરજદારની અરજી મંજૂર કરી હતી. કોર્ટે 28 માર્ચ, 2023ના રોજ આવકવેરા કાયદાની કલમ 148A(d) હેઠળ પસાર કરાયેલો આદેશ અને કલમ 148 હેઠળ આપવામાં આવેલી પુનઃ આકારણીની નોટિસ રદ કરીને બાજુ પર મૂકી હતી. કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે, આવકવેરા વિભાગ જૂની આકારણી ફરીથી ખોલી શકે છે, પરંતુ તેના માટે કાયદાકીય શરતોનું પાલન અને પૂરતો આધાર હોવો જરૂરી છે. અગાઉ તપાસાયેલા મુદ્દે માત્ર શંકા અથવા અન્ય સંસ્થાની કથિત ગેરરીતિના આધારે કરદાતાની આવકની પુનઃઆકારણી કરી શકાય નહીં.
- આ પણ વાંચોઃ
- MLA ચૈતર વસાવાએ માગ્યા 30 દિવસના જામીન, ગુજરાત HCએ રાજ્ય સરકારને જવાબ રજૂ કરવા આપ્યો સમય; આવતીકાલે સુનાવણી
- કોંગ્રેસના કોર્પોરેટર કલ્પના કોડેકરને ગુજરાત હાઈકોર્ટની મોટી રાહત, જાતિ પ્રમાણપત્ર રદ કરવાનો આદેશ ફગાવ્યો
- અમૂલને ગુજરાત HCની મોટી રાહત; ₹43.43 કરોડની GST માગ રદ, માત્ર ક્રોસ-ચાર્જિંગ ન કરવાથી કરચોરી નહીં