આણંદના વિદ્યાનગરમાં BBIT કોલેજની જૂની બિલ્ડિંગ ધરાશાયી, રીનોવેશનનું ચાલતું હતું કામ

RN Patel Ipcowala કમ્પાઉન્ડમાં આવેલી આ વર્ષો જૂની બિલ્ડિંગમાં હાલ સિવિલ એન્જિનિયરિંગની પરીક્ષાઓ ચાલી રહી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 15, 2026 at 9:00 AM IST

આણંદ: આણંદ જિલ્લાના વિદ્યાનગરમાં આવેલી BBIT (Babu Madhav Institute of Technology) કોલેજનું એક જૂની બિલ્ડિંગ ગુરુવારે મોડી રાત્રે અચાનક પત્તાના મહેલની જેમ ધરાશાયી થઈ ગયું. ધડાકા સાથે થયેલા આ ધસારાથી આસપાસના વિસ્તારમાં ભારે હલચલ મચી ગઈ, પરંતુ મોડી રાત્રે ઘટના બનતા મોટી જાનહાનિ ટળી ગઈ.

RN Patel Ipcowala કમ્પાઉન્ડમાં આવેલી આ વર્ષો જૂની બિલ્ડિંગમાં હાલ સિવિલ એન્જિનિયરિંગની પરીક્ષાઓ ચાલી રહી હતી. અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, આજે આ બિલ્ડિંગમાંથી 500થી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હતી. સાંજ પછી વિદ્યાર્થીઓ વિદાય થઈ ગયા હોવાથી અને રાત્રિના સમયે ઘટના બનતા કોઈ મોટા અકસ્માતથી બચી ગયા.

ઘટનાસ્થળે સ્થાનિકોના ટોળાએ ઉમટી પડ્યા હતા. તાત્કાલિક સ્થળ પર પોલીસ, ફાયર વિભાગ અને સ્થાનિક વહીવટી તંત્રની ટીમો પહોંચી ગઈ હતી. કોલેજ કેમ્પસના વિસ્તારને કોર્ડન કરી દેવામાં આવ્યો છે.

રિનોવેશન અને નવા માળનો મુદ્દો

જાણકારોના અનુસાર, આ બિલ્ડિંગમાં હાલ રિનોવેશનનું કામ પણ ચાલી રહ્યું હતું. આશ્ચર્યજનક વાત એ છે કે માત્ર એક વર્ષ પહેલાં જ કોલેજના બીજા અને ત્રીજા માળનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું. બિલ્ડિંગની સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટેબિલિટી રિપોર્ટ કોણે તૈયાર કર્યો હતો અને તેમાં કેટલી કાળજી લેવામાં આવી હતી તેની તપાસનો મુદ્દો હવે સામે આવ્યો છે.

સિવિલ એન્જિનિયરિંગના વિદ્યાર્થીઓને તૈયાર કરતી કોલેજનું જ બિલ્ડિંગ આ રીતે ધરાશાયી થવું એ ચર્ચાનો વિષય બન્યું છે. રિનોવેશનના કામ દરમિયાન કોઈ નિર્માણ ત્રુટિ કે અવગણના થઈ હતી કે કેમ તેની તપાસ થવાની સંભાવના છે.

સ્થાનિકોની પ્રતિક્રિયા:

સ્થાનિકોએ જણાવ્યું કે "મોડી રાત્રે ધડાકો થયો અને આખું બિલ્ડિંગ પત્તાની જેમ પડી ગયું. ભગવાનની કૃપા છે કે વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં નહોતા."આ ઘટનાને લઈને વહીવટી તંત્ર દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે. બિલ્ડિંગના કન્સ્ટ્રક્શન, રિનોવેશન અને સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટેબિલિટીના પાસાઓની વિગતવાર તપાસ કરવામાં આવશે.

