જામનગર: વિક્ટોરિયા પુલ પાસે ઓલાના સ્કૂટરમાં લાગી આગ, જાગૃત નાગરિકની સમય સૂચકતાથી મોટી જાનહાનિ ટળી
જામનગરમાં વ્યસ્ત ગણાતા વિક્ટોરિયા પુલ નજીક ઓલા ટેક્સીમાં અચાનક આગ ભભૂકી ઉઠી હતી.
Published : March 24, 2026 at 12:34 PM IST
જામનગર: જામનગરના વ્યસ્ત ગણાતા વિક્ટોરિયા પુલ નજીક ઓલા (OLA) ટેક્સીમાં અચાનક આગ ભભૂકી ઉઠી હતી. જોકે, જાગૃત નાગરિકની સમય સૂચકતાને કારણે મોટી જાનહાનિ ટળી હતી. બનાવની જાણ ફાયર બ્રિગેડને કરવામાં આવતા ફાયર બ્રિગેડની ટીમે પાણીનો મારો ચલાવી કારમાં લાગેલી આગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો.
જામનગરમાં કારમાં લાગી આગ
મળતી માહિતી અનુસાર, જામનગરના અતિ વ્યસ્ત ગણાતા વિક્ટોરિયા પુલ નજીક વહેલી સવારે વાહનોની અવરજવર હતી. આ દરમિયાન અચાનક ઓલા ટેક્સીમાંથી ધુમાડા નીકળવા લાગ્યા હતા અને જોત જોતામાં આખી ગાડી આગની લપેટમાં આવી ગઇ હતી. આસપાસ અન્ય વાહનોની લાઇન લાગેલી હોવાથી મોટી દુર્ઘટનાનો ભય ઊભો થયો હતો.
આગ લાગતા જ ત્યાં હાજર એક જાગૃત નાગરિકે વિલંબ કર્યા વગર જ જામનગર ફાયર વિભાગને આ ઘટનાની જાણ કરી હતી. આસપાસના લોકોમાં પણ અફરા તફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો.
ઘટનાની જાણ થતા જ જામનગર ફાયર વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઇ હતી. ફાયર ફાઇટરોએ સતત પાણીનો મારો ચલાવી ટુંકા ગાળામાં આગ પર કાબુ મેળવી લીધો હતો. સદનસીબે, આ ઘટનામાં કોઇ જાનહાનિના સમાચાર મળ્યા નથી પરંતુ આગને કારણે ગાડીને ભારે નુકસાન થયું હતું.
જામનગર મહાનગરપાલિકાના ફાયર વિભાગના ચીફ બિશ્નોઈએ જણાવ્યું હતું કે, સવારના 8 વાગ્યાની આસપાસ આગ લાગવાનો કોલ આવ્યો હતો. તાત્કાલિક ફાયર વિભાગની એક ગાડી ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને સ્કૂટરમા લાગેલી આગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો. સમગ્ર ઘટનામા કોઈ જાનહાની થઇ નથી.
