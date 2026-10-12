ધારી–બગસરા હાઈવે પર તેલ ભરેલું ટેન્કર પલટી ગયું, તેલ લેવા ગ્રામજનોની પડાપડી
ડાંગાવદર ગામ નજીક અકસ્માત બાદ રસ્તા પર તેલની રેલમછેલ; મહિલાઓ સહિત લોકો વાસણો લઈને તેલ ભરવા દોડી આવ્યા
Published : October 12, 2026 at 7:42 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાના ધારી–બગસરા હાઈવે પર ડાંગાવદર ગામ નજીક તેલ ભરેલું ટેન્કર પલટી જવાની ઘટના સામે આવી છે. ટેન્કર પલટી મારતાં તેમાં ભરેલું તેલ રસ્તા પર વહેવા લાગ્યું હતું. તેલ ઢોળાતાં જ આસપાસના ગ્રામજનોમાં તેલ એકત્ર કરવાની દોડધામ મચી હતી. મહિલાઓ સહિત અનેક લોકો વાસણો લઈને ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા અને તેલ ભરવા માટે પડાપડી કરતા જોવા મળ્યા હતા.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, તેલ ભરેલું ટેન્કર રાજકોટથી રાજુલા તરફ જઈ રહ્યું હતું. આ દરમિયાન ધારી–બગસરા હાઈવે પર ડાંગાવદર ગામ નજીક કોઈ કારણોસર ટેન્કરે પલટી મારી હતી. ટેન્કર રસ્તા પર પલટી જતાં તેમાં ભરેલું તેલ બહાર ઢોળાવા લાગ્યું હતું. પરિણામે રસ્તા પર તેલની રેલમછેલ થઈ ગઈ હતી.
તેલ ઢોળાતાં જ વાસણો લઈને લોકો દોડી આવ્યા
ટેન્કરમાંથી મોટા પ્રમાણમાં તેલ રસ્તા પર વહેવા લાગતાં આસપાસના લોકો ઘટનાસ્થળે એકત્ર થવા લાગ્યા હતા. કેટલાક લોકો હાથમાં ડોલ, ડબ્બા અને અન્ય વાસણો લઈને તેલ એકત્ર કરવા પહોંચ્યા હતા. મહિલાઓ પણ વાસણો લઈને તેલ ભરવા માટે દોડી આવી હતી. ટેન્કરમાંથી ઢોળાતા તેલને એકત્ર કરવા લોકો વચ્ચે પડાપડી થઈ હોવાની વિગતો સામે આવી છે. અકસ્માતને પગલે હાઈવે પર લોકોના ટોળાં એકત્ર થતાં ઘટનાસ્થળે અફરાતફરી જેવો માહોલ સર્જાયો હતો. જોકે, આ અકસ્માતમાં કોઈને ઈજા પહોંચી નથી
અગાઉ પણ બગસરા નજીક ટેન્કર પલટીની ઘટના
નોંધનીય છે કે થોડા સમય પહેલાં પણ બગસરા નજીક તેલ ભરેલું ટેન્કર પલટી જવાની ઘટના બની હોવાનું જાણવા મળે છે. હવે ફરી ધારી–બગસરા હાઈવે પર તેલ ભરેલા ટેન્કરને અકસ્માત નડતાં માર્ગ પર વાહનવ્યવહાર અને સલામતીને લઈને સવાલો ઊભા થયા છે. હાલમાં અકસ્માતનું ચોક્કસ કારણ, નુકસાનની વિગતો અને કોઈ જાનહાનિ થઈ છે કે ફરિયાદ થવા પામી નથી.
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