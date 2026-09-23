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જૂનાગઢઃ ભેંસાણમાં સેવાસેતુ કાર્યક્રમમાં થઈ ફજેતી, અધિકારીઓની ગેરહાજરીથી અરજદારો લાલઘૂમ

ભેંસાણના મેંદપરા ખાતે 12 ગામના લોકો માટે મહત્વની યોજનાઓને લઈને સેવાસેતુ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

મેંદપરા ખાતે 12 ગામના લોકો માટે મહત્વની યોજનાઓને લઈને સેવાસેતુ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
મેંદપરા ખાતે 12 ગામના લોકો માટે મહત્વની યોજનાઓને લઈને સેવાસેતુ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 23, 2026 at 10:49 PM IST

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જૂનાગઢઃ ભેસાણ તાલુકામાં મેંદપરા ખાતે 12 ગામનો સેવા સેતુ કાર્યક્રમ આયોજિત કરવામાં આવ્યો હતો. આ કાર્યક્રમનું આયોજન એટલા માટે કરવામાં આવ્યું હતું કે, ગામડામાં બેઠેલા અરજદારને પણ ઘરે બેઠા સરકારની વિવિધ યોજનાનો લાભ મળી રહે. જો કે આ કાર્યક્રમમાં સરકારી અધિકારીઓ જ ગેરહાજર રહેતા ભારે ફજેતી થઈ હતી. માત્ર આરોગ્યની તપાસ અને આધાર કાર્ડ જેવી કામગીરી સેવા સેતુમાં થઈ હતી જેના કારણે અરજદારોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો છે.

સેવા સેતુ કાર્યક્રમમાં અરજદારો નિરાશ

મેંદપરા ગામમાં ભેંસાણ તાલુકાના 12 ગામ જેવા કે, સામતપરા, મસવાડા, માલીડા, મેંદપરા, પાટલા, બામણગઢ, ભાટગામ, સુખપુર, વિશળ હડમતીયા સહિત 12 ગામનો સમાવેશ થાય છે. મેંદપરા સરકારી પ્રાથમિક શાળામાં આ કાર્યક્રમનું આયોજિત કરવામાં આવ્યું હતું. મહત્વના અને તમામ લોકોને સ્પર્શતા વિભાગોને લગતી માહિતી આપવા માટે અથવા તો અરજદારોના કામો પૂરા થાય તે માટે જવાબદાર અધિકારી કે કર્મચારીઓ તાલુકા કક્ષાના આ સેવાસેતુ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા ન હતા. જેને કારણે અરજદારોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

ભેંસાણના મેંદપરા ખાતે 12 ગામના લોકો માટે મહત્વની યોજનાઓને લઈને સેવાસેતુ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. (Etv Bharat Gujarat)

અધિકારીઓની ગેરહાજરીથી અરજદારો લાલઘૂમ

સેવા સેતુ કાર્યક્રમમાં વિશળ હડમતીયા ગામના અરજદાર મનસુખ વાઘેલા અને મેંદપરા ગામના ઉપ સરપંચ અશોકભાઈ ભાષાએ આપેલી વિગતો અનુસાર, ૧૨ ગામના લોકો માટે સેવાસેતુ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જો કે આ કાર્યક્રમમાં માત્ર ચારથી પાંચ તલાટી હાજર રહ્યા હતા. જ્યારે અન્ય ગામના તલાટી ગેર હાજર રહ્યા હતા. ભેંસાણ તાલુકામાં સૌથી વધારે પ્રશ્નો વન વિભાગના હોય છે. જો કે વન વિભાગનો એકપણ કર્મચારી કે તાલુકા કક્ષાના કોઈ અધિકારી અરજદારોને સાંભળવા માટે હાજર રહ્યો નહોતો. સેવા સેતુ કાર્યક્રમમાં આરોગ્ય, આધારકાર્ડ, પીજીવીસીએલ, આવક અને જાતિના દાખલા જેવી સવલતો ઉપસ્થિત ગામ લોકોને મળી હતી.

સેવાસેતુ કાર્યક્રમમાં અધિકારીઓ ગેરહાજર રહેતા ભારે ફજેતી થઈ હતી
સેવાસેતુ કાર્યક્રમમાં અધિકારીઓ ગેરહાજર રહેતા ભારે ફજેતી થઈ હતી (Etv Bharat Gujarat)

મહત્વની યોજનાને લઈને કોઈ જાણકારી નહીં

આ સેવાસેતુ કાર્યક્રમમાં PM આવાસ યોજના, વૃદ્ધ પેન્શન યોજના, આદિજાતિ વિભાગની સમસ્યા, ડોક્ટર, આંબેડકર આવાસ યોજના, લગ્ન નોંધણી, પ્રધાન મંત્રી કિસાન સહાય નિધિ અને સૌથી પેચીદો અને મહત્વનો વન વિભાગના પ્રશ્નોને લઈને તાલુકા કક્ષાના સેવા સેતુ કાર્યક્રમમાં સંબંધિત વિભાગના કર્મચારી કે અધિકારી હાજર રહ્યા ન હતા. જેથી પોતાના પ્રશ્નોની રજૂઆત કરવા અને તેનું નિરાકરણ થાય તે માટે તાલુકા કક્ષાએ આવેલા અરજદારોને અનેક મુશ્કેલી પડી હતી.

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TAGGED:

સેવાસેતુ કાર્યક્રમ 2026
SEVA SETU 2026
ભેંસાણ જૂનાગઢ
OFFICERS ABSENT
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