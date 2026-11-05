અમદાવાદમાં અમિત શાહના નામે અધિકારીને ફોન; એજન્સીનું લાયસન્સ મંજૂર કરાવવા કર્યું દબાણ
ધારાસભ્ય અમિત શાહના નામે અધિકારી પર દબાણ કરનારા વિરૂદ્ધ વાસણા પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ દાખલ
Published : November 5, 2026 at 8:07 PM IST
અમદાવાદઃ એલિસબ્રિજના ભાજપના ધારાસભ્ય અમિત શાહના નામનો ઉપયોગ કરીને સરકારી અધિકારીઓ પર દબાણ લાવવાનો પ્રયાસ થયાનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. અજાણ્યા શખ્સે પોતે ધારાસભ્ય અમિત શાહ બોલતા હોવાનું જણાવીને ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ કંટ્રોલ એડમિનિસ્ટ્રેશનના અધિકારીને ફોન કર્યો હતો અને ‘પલ્સ હેલ્થ કેર’ નામની એજન્સીનું લાઇસન્સ મંજૂર કેમ કરવામાં આવતું નથી તે અંગે પૂછપરછ કરી હતી. જોકે, આ ફોન અંગે જ્યારે ધારાસભ્યને અધિકારી તરફથી જાણ કરવામાં આવી, ત્યારે તેમણે આવો કોઈ ફોન કર્યો ન હોવાનું સ્પષ્ટ કર્યું હતું. ત્યારબાદ પોતાની ઓળખનો ખોટો ઉપયોગ કરીને અધિકારીઓ સાથે વાત કરનાર અજાણ્યા શખ્સ સામે તેમણે વાસણા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે.
29 ઓક્ટોબરે અધિકારીને આવ્યો ફોન
પોલીસ ફરિયાદ મુજબ, 29 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ બપોરે આશરે 12:09 વાગ્યે મોબાઇલ નંબર 99092 83312 પરથી ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ કંટ્રોલ એડમિનિસ્ટ્રેશનના આસિસ્ટન્ટ કમિશનર એસ.એન. ગઢવીને ફોન આવ્યો હતો. ફોન કરનારે પોતાની ઓળખ એલિસબ્રિજના ધારાસભ્ય અમિતભાઈ શાહ તરીકે આપી હતી. તેણે ‘પલ્સ હેલ્થ કેર’નું લાઇસન્સ હજુ સુધી મંજૂર કેમ કરવામાં આવ્યું નથી તે અંગે અધિકારીને પૂછ્યું હતું. આ વાતચીતનો વીડિયો પણ અધિકારીને મોકલવામાં આવ્યો હોવાનું ફરિયાદમાં જણાવાયું છે.
આ ઘટનાના થોડા સમય બાદ આસિસ્ટન્ટ કમિશનર એસ.એન. ગઢવીએ ધારાસભ્ય અમિત શાહનો સંપર્ક કર્યો હતો. તેમણે ધારાસભ્યને પૂછ્યું હતું કે, શું તેમણે ‘પલ્સ હેલ્થ કેર’ના લાઇસન્સને મંજૂરી આપવા બાબતે અધિકારીઓ સાથે વાત કરી હતી? આ અંગે અમિત શાહે સ્પષ્ટ જવાબ આપ્યો હતો કે, તેમણે કોઈ અધિકારીને ફોન કર્યો નથી અને આ એજન્સીના લાઇસન્સ અંગે તેમને કોઈ જાણકારી પણ નથી. આ રીતે કોઈ અજાણ્યો વ્યક્તિ તેમના નામે અધિકારીઓ સાથે વાત કરી રહ્યો હોવાનું સામે આવતાં તેમણે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાનું નક્કી કર્યું હતું.
વાસણા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ
અમિતભાઈ શાહે 4 નવેમ્બર, 2026ના રોજ વાસણા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ એલિસબ્રિજ વિધાનસભા બેઠકના વર્તમાન ધારાસભ્ય છે અને 29 ઓક્ટોબરના રોજ વાસણા ખાતે આવેલી પોતાની કાર્યાલયની ઓફિસમાં હાજર હતા. તે દરમિયાન તેમના મોબાઇલ પર ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ કંટ્રોલ એડમિનિસ્ટ્રેશનના આસિસ્ટન્ટ કમિશનર એસ.એન. ગઢવીનો ફોન આવ્યો હતો. ગઢવીએ તેમને જણાવ્યું હતું કે, તેમના મોબાઇલ પર એક અજાણ્યા નંબર પરથી ફોન આવ્યો હતો અને ફોન કરનારે પોતે અમિતભાઈ શાહ ધારાસભ્ય હોવાનું કહી ‘પલ્સ હેલ્થ કેર’નું લાઇસન્સ મંજૂર કરવા અંગે વાત કરી હતી.
ફરિયાદમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે, આ ફોન કરનાર વ્યક્તિએ ધારાસભ્ય તરીકેની ખોટી ઓળખ ધારણ કરીને પોતાની સાચી ઓળખ છુપાવી હતી. તેના કારણે સરકારી અધિકારી સમક્ષ ધારાસભ્યના નામનો ઉપયોગ થયો હતો. ધારાસભ્યએ પોતાની પ્રતિષ્ઠા અને આબરૂને નુકસાન પહોંચાડવાના ઇરાદાથી આવું કૃત્ય કરવામાં આવ્યું હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરી અજાણ્યા મોબાઇલધારક સામે તપાસ અને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની માગ કરી છે.
આ મામલે વાસણા પોલીસે અજાણ્યા મોબાઇલ નંબર 99092 83312ના વપરાશકર્તા વિરુદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)ની કલમ 204 અને 356(2) હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે. પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર અર્જુનસિંહ દેવસંગભાઈ જાદવને તપાસ સોંપવામાં આવી છે. ફરિયાદમાં આસિસ્ટન્ટ કમિશનર એસ.એન. ગઢવી અને ડ્રગ્સ ઇન્સ્પેક્ટર પાર્થ સુરેશકુમાર પટેલને સાહેદ તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યા છે.
હાલ પોલીસનું ધ્યાન આ ફોન કરનાર વ્યક્તિની ઓળખ અને મોબાઇલ નંબરના વપરાશકર્તા સુધી પહોંચવા પર રહેશે. ‘પલ્સ હેલ્થ કેર’ના લાઇસન્સને લઈને ખરેખર કોઈ અરજી કે પ્રક્રિયા ચાલી રહી હતી કે કેમ અને આ સમગ્ર ઘટનામાં અન્ય કોઈની ભૂમિકા છે કે નહીં, તે તપાસ દરમિયાન સ્પષ્ટ થશે. ધારાસભ્યના નામે અધિકારીને ફોન કરવાના આ મામલે પોલીસ તપાસ આગળ વધી રહી છે.
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