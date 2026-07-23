પોસ્ટ મારફતે ગાંજાની હેરાફેરી: ઓરિસ્સાથી જુનાગઢ પાર્સલમાં મોકલાયો 4 કિલો ગાંજો, SOGએ 2 શખ્સોને ઝડપ્યા
આ સમગ્ર મામલામાં ઓરિસ્સાના એક અને જુનાગઢના અન્ય ચાર ઈસમોની સંડોવણી સામે આવી છે.
Published : July 23, 2026 at 7:45 AM IST
જુનાગઢ : નશીલા પદાર્થોની હેરાફેરી કરવા માટે બુટલેગરો દ્વારા અવનવા કીમીયાઓ અજમાવવામાં આવતા હોય છે. જુનાગઢના જ કેટલાક નશીલા પદાર્થોનું સેવન અને વેચાણ કરતા ઈશમો દ્વારા ઓરિસ્સાથી ભારતીય પોસ્ટ મારફતે પાર્સલમાં 4 કિલો 239 ગ્રામ ગાંજો મંગાવ્યો હતો. જેની જાણ જુનાગઢ SOGને થતા પોલીસે ભવનાથ પોસ્ટ ઓફિસ વિસ્તારમાં તપાસ કરતા ગાંજાનું પાર્સલ લેવા આવેલા રહીશ ખાન પઠાણ અને સોહિલ શેખને દબોચી લીધા છે. સમગ્ર મામલામાં ઓરિસ્સાના એક અને જુનાગઢના અન્ય ચાર ઈસમોની સંડોવણી સામે આવી છે.
પોસ્ટ મારફતે આવ્યું ગાંજાનું પાર્સલ
નશાકારક પદાર્થનું વેચાણ અને તેનું સેવન કરતાં બુટલેગરો દ્વારા આવા પદાર્થોની હેરાફેરી કરવા માટે અવનવા કીમિયાઓ અજમાવવામાં આવતા હોય છે, તેવા જ એક કીમિયા રૂપે જુનાગઢના સાત જેટલા બુટલેગરોએ ઓરિસ્સાથી પોસ્ટ પાર્સલ મારફતે 4 કિલો 239 ગ્રામ વનસ્પતિજન્ય ગાંજો મંગાવ્યો હતો. જેની બજાર કિંમત 2,11, 950 રૂપિયા છે, તે ગાંજાનું પાર્સલ ઓરિસ્સાથી જુનાગઢના ભવનાથ પોસ્ટ ઓફિસ વિસ્તારમાં પહોંચી ગયું હતું.
જુનાગઢ પોલીસને ચોક્કસ મળેલી બાતમીને આધારે ભવનાથ વિસ્તારમાં આવેલી ભારતીય પોસ્ટ ઓફિસમાં વોચ ગોઠવીને પોલીસના જવાનો પાર્સલ લેવા આવનાર બુટલેગરોની રાહમાં હતા. આવા સમયે ભવનાથ પોસ્ટ ઓફિસમાં ગાંજાનું પાર્સલ લેવા માટે આવેલા રઈશખાન પઠાણ અને સોહિલ શેખને ભવનાથ પોસ્ટ ઓફિસ વિસ્તારમાંથી સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપે દબોચી લીધા હતા.
અન્ય પાંચ આરોપીની તપાસ હાથ ધરાઈ
સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપે (SOG) ઓરિસ્સાથી પોસ્ટ મારફતે ગાંજો મંગાવનાર જુનાગઢના અમિત અને કિરણની સાથે ઓરિસ્સાના ગોપીનાડા અને જુનાગઢના અકીલ તેમજ સમુન નામના ફરાર બુટલેગરોને પકડી પાડવા માટે તપાસ શરૂ કરી છે. કોરોના સમયમાં પણ કુરિયર મારફતે પરપ્રાંતીય દારૂ સેનિટાઈઝરના નામે મંગાવવામાં આવ્યો હતો, જેને પણ જુનાગઢ પોલીસે પકડી પાડ્યો હતો.
જુનાગઢ પોલીસે 18 જુગારીઓને પણ ઝડપી પાડ્યા
જુનાગઢ પોલીસે આજે ત્રણ અલગ અલગ જગ્યાએથી જુગાર રમતા 18 જુગારીઓને પણ પકડી પાડ્યા છે. જેમાં કેટલીક મહિલા જુગારીનો પણ સમાવેશ થાય છે. રેન્જ IG પોલીસે મધુરમ વિસ્તારમાંથી મહિલા સંચાલિત જુગારધામ ઝડપી પાડ્યુ હતું. અહીંથી ચાર પુરુષોને ચાર મહિલાઓ જુગાર રમતા પકડાયા હતા. જેની પાસેથી 40,200 રોકડ અને પાંચ મોબાઇલ સહિત કુલ 54,200નો મુદ્દામાલ પોલીસે કબજે કર્યો છે.
રેન્જ IGની ટીમ દ્વારા ભવનાથ વિસ્તારના રબારી નેશમાં પણ જુગારની રેડ કરતા અહીંથી પાંચ પુરુષ અને એક મહિલા જુગારી જુગાર રમતા રંગે હાથ ઝડપાયા હતા. અહીંથી પોલીસને 81,700ની રોકડ અને ચાર મોબાઈલ મળીને કુલ 1,17,700નો મુદ્દા માલ પકડી પાડ્યો હતો. જુનાગઢ જિલ્લાના ચોરવાડ પોલીસ મથક વિસ્તારમાં મેઘલ નદીને કાંઠે આવેલા સ્મશાન વિસ્તારમાં જાહેરમાં જુગાર રમતા પાંચ જુગારીઓને રુ.10,480ની રોકડ સાથે પકડી પાડીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
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