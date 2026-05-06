અમદાવાદમાં 'ઓડિશા ઇન્વેસ્ટર્સ મીટ', CM માંઝીએ ગુજરાતના ઉદ્યોગકારોને 'ઓડિશામાં રોકાણનું આપ્યું આમંત્રણ'
અમદાવાદમાં ચાલી રહેલાં ઇન્વેસ્ટર મીટમાં સંબોધન કરતા ઓડિશાના મુખ્યમંત્રી મોહન ચરણ માંઝીએ ગુજરાતના ઉદ્યોગકારોને ઓડિશામાં રોકાણ કરવા માટેનું આમંત્રણ આપ્યું છે.
Published : May 6, 2026 at 7:24 AM IST
અમદાવાદ: ઓડિશા સરકાર દ્વારા FICCIના સહયોગથી અમદાવાદમાં ઇન્વેસ્ટર મીટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં ઉદ્યોગકારો અને રોકાણકારો હાજર રહ્યા હતા. આ મીટનો મુખ્ય હેતુ ઓડિશામાં ઉપલબ્ધ રોકાણની તકો વિશે ઉદ્યોગકારોને માહિતગાર કરવાનો હતો.
આ પ્રસંગે ઓડિશાના મુખ્યમંત્રી મોહન ચરણ માંઝી એ ઉદ્યોગકારો સાથે સીધી વાતચીત કરી અને અનેક ઉદ્યોગકારો સાથે MoU પણ સાઇન કર્યા. તેમણે પોતાના સંબોધનની શરૂઆત જય જગન્નાથ – જય શ્રી કૃષ્ણના નાદ સાથે કરી, જે ઓડિશા અને ગુજરાત વચ્ચેના સાંસ્કૃતિક જોડાણને દર્શાવે છે.
મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું કે, હું જગન્નાથની ભૂમિમાંથી દ્વારકાધીશની ભૂમિ પર આવ્યો છું, અને બંને રાજ્યો વચ્ચેનો પ્રેમ અને વિશ્વાસનો સંબંધ વધુ મજબૂત બનશે. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે, ગુજરાત મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર પટેલની ધરતી છે, જેઓએ આઝાદ ભારતના નિર્માણમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે. તેમણે નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વની પ્રશંસા કરતાં કહ્યું કે, મોદીજીના માર્ગદર્શન હેઠળ ઓડિશાના વિકાસ પર ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવી રહ્યું છે. છેલ્લા 22 મહિનામાં રાજ્ય સરકારે ઉદ્યોગોને આકર્ષવા માટે મહત્વપૂર્ણ પગલાં લીધા છે અને નવી નીતિઓ અમલમાં મૂકી છે.
#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: On the Odisha Investors Meet, Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi says, " today i have come to participate in the investors meet held in ahmedabad, gujarat. this is my three-day visit to gujarat. gujarat shares very deep ties with odisha... the… pic.twitter.com/XmKhpwLlRC— ANI (@ANI) May 5, 2026
મુખ્યમંત્રી મોહન ચરણ માઝીએ જણાવ્યું કે ઓડિશામાં ટેક્સટાઇલ, પોર્ટ, માઇનિંગ, ટુરિઝમ, પેટ્રોકેમિકલ, ફાર્મા અને રિન્યુએબલ એનર્જી જેવા ક્ષેત્રોમાં રોકાણની વિશાળ તકો ઉપલબ્ધ છે. રાજ્ય પાસે 564 કિમી લાંબો દરિયાકિનારો છે, અને આશરે 25,000 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે આધુનિક પોર્ટ વિકાસના પ્રોજેક્ટ પર કામ ચાલી રહ્યું છે. મુખ્યમંત્રી મોહન ચરણ માઝીએગુજરાતના ઉદ્યોગકારોને આમંત્રણ આપતાં કહ્યું કે, અમદાવાદ ઉદ્યોગ, ઊર્જા અને આત્મવિશ્વાસથી ભરેલું શહેર છે. વેપાર ગુજરાતીઓના રગ-રગમાં વસેલો છે, અને અમે ઈચ્છીએ છીએ કે ગુજરાતના ઉદ્યોગકારો ઓડિશામાં આવીને રોકાણ કરે.
મુખ્યમંત્રીએ વધુમાં જણાવ્યું કે રાજ્યમાં સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ માટે વર્લ્ડ સ્કિલ સેન્ટર બનાવવામાં આવ્યું છે, જેમાં સિંગાપુર સાથે સહયોગ કરવામાં આવ્યો છે. દેશ-વિદેશમાં રોડ શો કરીને ઉદ્યોગકારોને ઓડિશામાં રોકાણ કરવા આમંત્રણ આપવામાં આવી રહ્યું છે. અંતમાં તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે, જો પૂર્વ ભારતનો વિકાસ થશે તો જ વિકસિત ભારતનો સંકલ્પ સાકાર થશે. પશ્ચિમ અને પૂર્વ સાથે મળીને દેશના વિકાસને નવી દિશા આપી શકે છે. આ ઇન્વેસ્ટર મીટ ઓડિશા અને ગુજરાત વચ્ચેના આર્થિક અને સાંસ્કૃતિક સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવવાની દિશામાં મહત્વપૂર્ણ પગલું સાબિત થઈ શકે છે.