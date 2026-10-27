નટરાજ સ્કૂલ ફરી વિવાદમાં; 5 કર્મચારીઓના પૂરા પગારની ફાઈલો અટકતાં કાર્યવાહીનો સંકેત, DEOએ નોટિસ ફટકારી!
વિદ્યાર્થીઓની હાજરીમાં ગેરરીતિ અને શિક્ષકોના સેવાકીય લાભોનો મુદ્દો અગાઉ પણ ઊઠ્યો હતો; માન્યતા રદ કરવા અને 100 ટકા ગ્રાન્ટ કાપની ભલામણ બાદ હવે એક દિવસમાં..
Published : October 27, 2026 at 11:39 AM IST
અમદાવાદ: ઓઢવની નટરાજ હાઈસ્કૂલ ફરી એકવાર શિક્ષણ વિભાગની કાર્યવાહી અને તપાસના કેન્દ્રમાં આવી છે. એક વર્ષ પહેલાં શાળામાં વિદ્યાર્થીઓની હાજરીમાં કથિત ગેરરીતિ અને શિક્ષકોના સેવાકીય લાભો અટકાવી રાખવાના આક્ષેપો સામે આવ્યા હતા. તે સમયે અમદાવાદ શહેર જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરીએ શાળાને નોટિસ ફટકારી હતી અને શાળાની માન્યતા રદ કરવા તથા 100 ટકા ગ્રાન્ટ કાપવા અંગે વડી કચેરીમાં ભલામણ કરાઈ હોવાનું જણાવાયું હતું. હવે પાંચ કર્મચારીઓની પૂરા પગારની ફાઈલો અને ઉચ્ચતર પગાર ધોરણની દરખાસ્તો રજૂ ન કરવાના મુદ્દે DEO કચેરીએ ફરી કડક પત્ર પાઠવ્યો છે.
એક દિવસમાં દરખાસ્તો રજૂ કરવા આદેશ
જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી, અમદાવાદ શહેર (પૂર્વ) દ્વારા 26 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ નટરાજ હાઈસ્કૂલના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી અને આચાર્યને પત્ર પાઠવવામાં આવ્યો છે. પત્ર મુજબ, શાળાના પાંચ કર્મચારીઓ પાંચ વર્ષની સેવા પૂર્ણ કરીને પૂરા પગાર માટે પાત્ર બન્યા હોવા છતાં, તેમની ફાઈલો કચેરીમાં રજૂ કરવામાં આવી નથી. આ ઉપરાંત, છ કર્મચારીઓની ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ સંબંધિત દરખાસ્તો રજૂ ન કરાઈ હોવાનું પણ પત્રમાં જણાવાયું છે.
કર્મચારીઓને મળવાપાત્ર સેવાકીય લાભોમાં વિલંબને ગંભીર બાબત ગણાવી DEO કચેરીએ તાત્કાલિક એક દિવસમાં દરખાસ્તો રજૂ કરવા સૂચના આપી છે. જો સમયમર્યાદામાં દરખાસ્તો રજૂ નહીં થાય, તો શાળા સંચાલન દરખાસ્ત રજૂ કરવા માગતું નથી, તેમ માનીને નિયમ મુજબ આગળની કાર્યવાહી કરવાની ચીમકી આપવામાં આવી છે.
એક વર્ષ પહેલાં વિદ્યાર્થીઓની હાજરીનો મુદ્દો પણ ચર્ચામાં આવ્યો હતો
અગાઉના અહેવાલ મુજબ, ડમી સ્કૂલો અંગેની તપાસ દરમિયાન નટરાજ હાઈસ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીઓની હાજરી અંગે સવાલો ઊભા થયા હતા. જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની ટીમના સરપ્રાઈઝ ચેકિંગમાં બે વખત વિદ્યાર્થીઓની હાજરી આશરે 50 ટકા જેટલી ઓછી જોવા મળી હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો. વિદ્યાર્થીઓ શાળામાં હાજર ન હોવા છતાં ઓનલાઈન હાજરી પૂરવા શિક્ષકો પર દબાણ કરવામાં આવતું હોવાના આક્ષેપો પણ થયા હતા. આ ઉપરાંત, શિક્ષકોએ સેવાકીય લાભોની દરખાસ્તો અટકાવી રાખવા અંગે ફરિયાદ કરી હોવાનો પણ અગાઉના અહેવાલમાં ઉલ્લેખ હતો. તપાસ બાદ શાળાની માન્યતા રદ કરવા અને 100 ટકા ગ્રાન્ટ કાપવા માટે વડી કચેરીમાં ભલામણ મોકલવામાં આવી હોવાનું જણાવાયું હતું.
11 વર્ગો બંધ કરવાનો નિર્ણય લેવાયો હોવાનો DEOનો અગાઉનો દાવો
અગાઉ જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી રોહિત ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, શાળામાં વારંવાર સરપ્રાઈઝ ચેકિંગ દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓની હાજરી ઓછી જોવા મળી હતી. તેના આધારે આશરે 11 વર્ગો તાત્કાલિક બંધ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું. શાળા દ્વારા આ અંગે કમિશનર ઓફ સ્કૂલમાં દરખાસ્ત કરવામાં આવી હતી અને તે સમયે નિર્ણય બાકી હોવાનું પણ તેમણે કહ્યું હતું. રોહિત ચૌધરીએ અગાઉ એવું પણ જણાવ્યું હતું કે, પાંચ વર્ષ પૂર્ણ થયા બાદ પૂરા પગારના હુકમ અને નવ વર્ષ પૂર્ણ થયા બાદ ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ સંબંધિત ફાઈલો સમયસર રજૂ કરવામાં આવી નહોતી. આ મામલે શાળાને વારંવાર નોટિસ આપવામાં આવી હોવાનો અને માન્યતા રદ કરવા તથા 100 ટકા ગ્રાન્ટ કાપવા અંગે રિપોર્ટ મોકલવામાં આવ્યો હોવાનો પણ તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો હતો.
એક વર્ષથી સેવાકીય લાભોનો મુદ્દો યથાવત્
નટરાજ હાઈસ્કૂલમાં શિક્ષકોના સેવાકીય લાભો અટકાવવાનો મુદ્દો નવો નથી. અગાઉના અહેવાલ મુજબ, એક વર્ષ પહેલાં પણ શિક્ષકોની સેવા વિષયક લાભોની દરખાસ્તો અટકાવી રાખવામાં આવી હોવાની ફરિયાદો સામે આવી હતી. હવે ફરી પાંચ કર્મચારીઓની પૂરા પગારની ફાઈલો અને છ કર્મચારીઓની ઉચ્ચતર પગાર ધોરણની દરખાસ્તો રજૂ ન થવાનો મુદ્દો સામે આવ્યો છે. આમ, આ સમસ્યા અંગે ઓછામાં ઓછા એક વર્ષથી સવાલો ઊઠી રહ્યા છે. જોકે, શાળામાં કુલ 12થી વધુ શિક્ષકો કાર્યરત છે
હવે શિક્ષણ વિભાગના આગળના નિર્ણય પર નજર
હાલની નોટિસમાં DEO કચેરીએ કર્મચારીઓની સેવાકીય દરખાસ્તો તાત્કાલિક રજૂ કરવા જણાવ્યું છે. એક તરફ અગાઉ વિદ્યાર્થીઓની હાજરી અંગેના આક્ષેપો અને શાળા સામે કરાયેલી ભલામણનો મુદ્દો છે, તો બીજી તરફ કર્મચારીઓના પગાર અને સેવાકીય લાભોની ફાઈલોનો વિલંબ ફરી સામે આવ્યો છે. હવે શાળા સંચાલન નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં દરખાસ્તો રજૂ કરે છે કે, નહીં અને વડી કચેરી આ મામલે શું નિર્ણય લે છે તે મહત્ત્વનું રહેશે.
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