7 ઓક્ટોબરનો દિવસ ઐતિહાસિક, 2047 સુધી વિકસિત ગુજરાત-ભારતનું લક્ષ્ય: હર્ષ સંઘવી
વડાપ્રધાન બન્યા બાદ નરેન્દ્ર મોદીએ દેશના વિકાસને પણ નવી ગતિ આપી છે. કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી સુધી વિવિધ ક્ષેત્રોમાં વિકાસના કામો થયા છે.
Published : October 7, 2026 at 8:10 PM IST
ગાંધીનગર: ગાંધીનગર જિલ્લાના રૂપાલ ખાતે વરદાયિની માતાજીના મંદિરના સાનિધ્યમાં વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા અંતર્ગત કાર્યક્રમો યોજાયો હતો. જેમાં ગુજરાતના નાયબ મુખ્યપ્રધાન હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, 7 ઓક્ટોબર, 2001નો દિવસ ગુજરાતના ઇતિહાસમાં ઐતિહાસિક દિવસ છે. આ દિવસથી નરેન્દ્ર મોદીની ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકેની સેવા યાત્રાની શરૂઆત થઈ હતી. આજે તેમની 25 વર્ષની સેવા યાત્રા પૂર્ણ થતાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ તેમને રાજ્યના તમામ નાગરિકો વતી શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી.
હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે કાર્યભાર સંભાળ્યા બાદ આદિવાસી વિસ્તારોના વિકાસ, યુવાનોને નવી તકો, વીજળી, પાણી સહિતના અનેક મહત્વના મુદ્દાઓને પ્રાથમિકતા આપી હતી. તેમના નેતૃત્વમાં ગુજરાતે વિકાસની નવી દિશા અને ગતિ મેળવી હતી. આજે ગુજરાત દેશના અગ્રણી રાજ્યોમાં સ્થાન ધરાવે છે, તેની પાછળ નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ અને વિકાસલક્ષી કામગીરીનો મહત્વનો ફાળો છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન બન્યા બાદ નરેન્દ્ર મોદીએ દેશના વિકાસને પણ નવી ગતિ આપી છે. કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી સુધી વિવિધ ક્ષેત્રોમાં વિકાસના કામો થયા છે. એક સમય એવો હતો જ્યારે ભારત અનેક વસ્તુઓ અને ટેક્નોલોજી માટે અન્ય દેશો પર નિર્ભર રહેતું હતું, પરંતુ આજે આત્મનિર્ભર ભારતના સંકલ્પ સાથે સોયથી લઈને વિમાન સુધી અનેક વસ્તુઓનું દેશમાં ઉત્પાદન થઈ રહ્યું છે.
નાયબ મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે, ભારત આજે તમામ ક્ષેત્રોમાં સતત આગળ વધી રહ્યું છે. આગામી સમયમાં વર્ષ 2047 સુધીમાં વિકસિત ગુજરાત અને વિકસિત ભારતનું નિર્માણ કરવાનું લક્ષ્ય છે. આ દિશામાં ગુજરાત અને દેશની જનતા સાથે મળીને વિકાસની યાત્રાને આગળ વધારી રહી છે. તેમણે નરેન્દ્ર મોદીની 25 વર્ષની સેવા યાત્રાને બિરદાવતાં રાજ્યના નાગરિકો વતી શુભકામનાઓ પાઠવી હતી. આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં નાગરિકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
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