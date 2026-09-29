100 કિમીની મુસાફરી અને દીકરીની જવાબદારી... મહિલાની મુશ્કેલી જોઈ હાઈકોર્ટે મોરબીનો કેસ ભચાઉ ખસેડ્યો
મહિલા કચ્છમાં રહે છે, નાની દીકરીની સંભાળ રાખે છે અને મોરબી સુધીની લાંબી મુસાફરી કરવાની હોવાથી તેને થતી અસુવિધા વધુ હોવાનું કોર્ટે નોંધ્યું હતું
Published : September 29, 2026 at 3:01 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટે મેટ્રિમોનિયલ કેસના ટ્રાન્સફર અંગે મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો છે. કેસની સુનવણી માટે મહિલાને મોરબી સુધીની મુસાફરીમાં પડતી મુશ્કેલી, નાની દીકરીની સંભાળ અને મેન્ટેનન્સની રકમ ન મળવાની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને મોરબી ફેમિલી કોર્ટમાં ચાલી રહેલો કેસ કચ્છના ભચાઉ ખાતે ટ્રાન્સફર કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.
પતિ દ્વારા મોરબીની ફેમિલી કોર્ટમાં મેટ્રિમોનિયલ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. બીજી તરફ પત્ની કચ્છ જિલ્લાના રાપર ખાતે પોતાના માતા-પિતા સાથે રહેતી હતી. પત્ની તરફથી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે રાપરથી મોરબીનું અંતર આશરે 100 કિલોમીટર છે. જેના કારણે કોર્ટની દરેક સુનાવણી માટે મોરબી સુધી આવવા-જવામાં તેને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે.
મહિલાએ હાઈકોર્ટ સમક્ષ વધુમાં રજૂઆત કરી હતી કે તે પોતાની નાની દીકરીની સંભાળ પણ રાખી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં નાની દીકરી સાથે અથવા તેની જવાબદારી વચ્ચે મોરબી સુધીની લાંબી મુસાફરી કરીને કોર્ટમાં હાજર રહેવું તેના માટે વધુ મુશ્કેલ બની રહ્યું છે. કેસની સુનાવણી દરમિયાન મેન્ટેનન્સનો મુદ્દો પણ કોર્ટ સમક્ષ આવ્યો હતો. મહિલા તરફથી જણાવવામાં આવ્યું હતું કે ફેમિલી કોર્ટ દ્વારા મેન્ટેનન્સ ચૂકવવાનો આદેશ હોવા છતાં પતિએ રકમ ચૂકવી નહોતી. મેન્ટેનન્સની ચૂકવણી ન કરવા બદલ પતિને જેલમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો અને બાકી રકમ ચૂકવ્યા બાદ તે જેલમાંથી બહાર આવ્યો હતો. કેસ ટ્રાન્સફરનો પતિ તરફથી વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. પતિ તરફથી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે તેમની પત્ની મોરબીની કોર્ટની કાર્યવાહી દરમિયાન વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા હાજર રહી શકે છે. તેથી દરેક વખતે તેને મોરબીની કોર્ટમાં રૂબરૂ હાજર રહેવાની જરૂરિયાત નથી.
જસ્ટિસ મૌલિક જે. શેલતની કોર્ટ સમક્ષ આ અરજીની સુનાવણી થઈ હતી. કોર્ટે પત્ની અને પતિ બંનેને પડતી અસુવિધાને ધ્યાનમાં લીધી હતી. જોકે પત્ની કચ્છમાં રહે છે, નાની દીકરીની સંભાળ રાખે છે અને મોરબી સુધીની લાંબી મુસાફરી કરવાની હોવાથી તેને થતી અસુવિધા વધુ હોવાનું કોર્ટે નોંધ્યું હતું. આ તમામ સંજોગોને ધ્યાનમાં રાખીને હાઈકોર્ટે મોરબી ફેમિલી કોર્ટમાં ચાલી રહેલો મેટ્રિમોનિયલ કેસ ભચાઉની સંબંધિત કોર્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવાનો આદેશ કર્યો છે. હાઈકોર્ટે મોરબી ફેમિલી કોર્ટમાંથી કચ્છના ભચાઉ ખાતેની સંબંધિત કોર્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. સાથે જ પતિને જરૂરિયાત મુજબ વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ અથવા ઓનલાઈન માધ્યમથી કોર્ટની કાર્યવાહી સાથે જોડાવા માટે કોર્ટ સમક્ષ વિનંતી કરવાની છૂટ આપવામાં આવી છે. જોકે કોઈ તબક્કે પતિની વ્યક્તિગત હાજરી જરૂરી જણાય તો સંબંધિત કોર્ટ તેના અંગે નિર્ણય લઈ શકે છે.
આ અરજી સિવિલ પ્રોસિજર કોડની કલમ 24 હેઠળ કરવામાં આવી હતી. આ જોગવાઈ હેઠળ યોગ્ય સંજોગોમાં હાઈકોર્ટને એક કોર્ટમાં પેન્ડિંગ કેસને બીજી સક્ષમ કોર્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવાની સત્તા મળે છે. આ કેસમાં પત્નીની રહેવાની જગ્યા, કોર્ટ સુધીનું અંતર, નાની દીકરીની સંભાળ અને અન્ય સંજોગોને ધ્યાનમાં રાખીને હાઈકોર્ટે ટ્રાન્સફરનો આદેશ કર્યો છે.
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