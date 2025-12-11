સુરતના કડોદરામાં નર્સિંગની વિદ્યાર્થિનીએ જીવન ટૂંકાવ્યું, હોસ્ટેલના રૂમમાં જ ભર્યુ અંતિમ પગલું
મૂળ નવસારી જિલ્લાના વાંસદાની રહેવાસી જીગીશા કોલેજની હોસ્ટેલમાં રહીને નર્સિંગના બીજા વર્ષમાં અભ્યાસ કરી રહી હતી.
Published : December 11, 2025 at 7:07 AM IST
સુરત: સુરત નજીક કડોદરા ખાતે આવેલી શ્રી સ્વામિનારાયણ વિશ્વ વિદ્યાપીઠ સંકુલમાં અભ્યાસ કરતી એક નર્સિંગની વિદ્યાર્થિનીએ જીવન ટૂંકાવી લેતા સમગ્ર સંકુલમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. હોસ્ટેલના રૂમમાં જ વિદ્યાર્થિનીએ આ આત્મઘાતી પગલું ભરી લેતા મૃતકના પરિવારજનો અને કોલેજ સ્ટાફમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.
હોસ્ટેલના રૂમમાં જીવન ટૂંકાવ્યું
20 વર્ષીય મૃતક વિદ્યાર્થિનીનું નામ જીગીશા પ્રકાશભાઈ ગાયકવાડ હતું, જે મૂળ નવસારી જિલ્લાના વાંસદા ગામની રહેવાસી હતી. જીગીશા કોલેજની હોસ્ટેલમાં રહીને નર્સિંગના બીજા વર્ષમાં અભ્યાસ કરી રહી હતી.
ઘટનાની જાણ અને પોલીસ કાર્યવાહી
વિદ્યાર્થિનીએ આપઘાત કર્યાની જાણ થતાં જ હોસ્ટેલના અન્ય વિદ્યાર્થીઓએ તુરંત કોલેજના ઇન્ચાર્જ આચાર્યને જાણ કરી હતી. આચાર્યએ તાત્કાલિક ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્સને બોલાવી હતી, પરંતુ 108ની ટીમે ઘટના સ્થળે પહોંચીને જીગીશાની તપાસ કરતાં તેને મૃત જાહેર કરી હતી.
વિદ્યાર્થિની મૃત જાહેર થતાં તુરંત સ્થાનિક કડોદરા પોલીસને અને જીગીશાના પરિવારજનોને જાણ કરવામાં આવી હતી. કડોદરા પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચીને આ સમગ્ર મામલે તપાસ શરૂ કરી છે. જીગીશાએ કયા કારણોસર આટલું આત્મઘાતી પગલું ભર્યું તે કારણ હજુ સુધી અકબંધ છે અને એક રહસ્ય બની રહ્યું છે.
'જીગીશા શાંત સ્વભાવની હતી અને કોલેજ કે હોસ્ટેલમાં કોઈની સાથે ઝઘડો કે મગજમારી જેવું કશું જ નહોતું. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે આત્મહત્યા બાદ તેના માતાપિતાને જાણ કરવામાં આવી હતી, જેમણે મૃતદેહને હાલની સ્થિતિમાં જ રાખવા જણાવ્યું હતું'. - ચાંદની પટેલ, ઇન્ચાર્જ પ્રિન્સિપાલ
'યુવતીએ ગળેફાંસો ખાઇ આપઘાત કર્યો છે. હાલમાં પોલીસે અકસ્માત મોતનો ગુનો દાખલ કરીને મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપ્યો છે. પોલીસ દ્વારા ડિપ્રેશનના કારણે આપઘાતની શક્યતા સાથે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે, જેનાથી આપઘાતનું સાચું કારણ બહાર આવી શકે.' - એમ.એસ.પટેલ, પીઆઈ, કડોદરા પોલીસ મથક
ખાસ નોંધ
'ઈશ્વરે આપેલું અમૂલ્ય જીવન ટૂંકાવી દેવું એનાથી મોટું કોઈ પાપ નથી. યાદ રાખો આત્મહત્યા કોઈપણ સમસ્યાનું નિવારણ નથી.'