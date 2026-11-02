તાપીમાં NTPC પ્લાન્ટ આવવાની વાત અફવા! લોકોના વિરોધ વચ્ચે કલેક્ટરે શું સ્પષ્ટતા કરી?
તાપી જિલ્લામાં સંભવિત NTPCના પ્લાન્ટને લઇને વ્યારા કલેક્ટર કચેરી ખાતે લોકોએ વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.
Published : November 2, 2026 at 6:25 PM IST|
Updated : November 2, 2026 at 6:38 PM IST
તાપી: તાપી જિલ્લામાં સંભવિત NTPCના પ્લાન્ટને લઇને વ્યારા કલેક્ટર કચેરી ખાતે લોકોએ વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. પ્લાન્ટની ચર્ચાઓ વચ્ચે આઠથી વધુ ગામના ગ્રામજનો મોટી સંખ્યામાં જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચ્યા હતા. ગ્રામજનોએ પ્લાન્ટ અંગે વહીવટી તંત્ર પાસે સ્પષ્ટતા માંગી હતી. ગ્રામજનોને આશંકા છે કે, પ્લાન્ટ અહીં લાવવામાં આવશે તો તેમને વિસ્થાપિત થવાનો વારો આવશે, સાથે જ વિસ્તારમાં પ્રદૂષણ ફેલાવવાની પણ ભીતિ છે. જોકે, સમગ્ર મામલે કલેક્ટરે સ્પષ્ટતાં કરતા NTPC પ્લાન્ટ આવવાની વાતને અફવા ગણાવી હતી.
કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચ્યા આઠથી વધુ ગામના ગ્રામજનો
તાપીમાં મહત્તમ ખેતી પર આધારિત લોકોનું જીવન ગુજરાન ચાલે છે. NTPC પાવર પ્લાન્ટની વાતો વચ્ચે ખુશાલપુર, કલમકુઇ સહિત આઠથી વધુ ગામના લોકોને ભીતિ છે કે આ પ્લાન્ટ અહીં મંજૂર થવાથી તેમણે સ્થળાંતર કરવું પડશે અને તેમની જમીનો પણ જતી રહેશે. કલેક્ટર કચેરી ખાતે આઠથી વધુ ગામના લોકો દ્વારા વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો હતો. ગ્રામજનોએ કલેક્ટર પાસે લેખિતમાં જવાબ માંગ્યો હતો.કલેક્ટરે, આ વાત અફવા હોવાનું જણાવ્યું હતું અને આવી અફવાઓથી દૂર રહેવા લોકોને સલાહ આપી હતી.
ગ્રામજનોએ કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચીને રજૂઆત કરતા જણાવ્યું હતું કે, તેમની ફળદ્વુપ જમીન આ પ્લાન્ટમાં જતી રહેશે અને તેમને સ્થળાંતર કરવાનો વારો આવશે.
આ સમગ્ર મામલે તાપી જિલ્લા કલેક્ટર દેવ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા ઘણા સમયથી અમુક ગામોમાં ઘણીબધી અફવાઓ ચાલે છે. અમુક અફવાઓ ચાલે છે કે, અહીં કોઇક પ્લાન્ટ આવશે કે બીજી કોઇ વસ્તુ આવશે જેના કારણે 10થી 12 ગામના લોકોને ખસેડવામાં આવશે અને જમીન બધી લઇ લેવામાં આવશે. આ અફવાઓના સંબંધમાં સ્પષ્ટતા કરવા માંગુ છું કે અત્યારે કોઇ પણ આવી વિચારણા નથી. આ બધી વાતો ખોટી છે. અમે NTPC પાસે સ્પષ્ટતા માંગી છે.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, NTPC (નેશનલ થર્મલ પાવર કોર્પોરેશન)નો થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ જો કોઇ વિસ્તારમાં સ્થાપવામાં આવે તો તેનાથી વીજળીનું ઉત્પાદન અને રોજગારી વધે છે પરંતુ તેની સાથે આસપાસના પર્યાવરણ, ખેતી અને સ્થાનિક લોકોના સ્વાસ્થ્ય પર ગંભીર નુકસાન થઇ શકે છે.
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