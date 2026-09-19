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પૂર્વ કુલપતિ નીરજા ગુપ્તાના ફોટો પર લિપસ્ટિક લગાવી NSUIનો વિરોધ; કાર્યકરોને અટકાયત કરવા જતા પોલીસ સાથે ઝપાઝપી, ઓફિસમાં કાચ તૂટ્યા

NSUIના અક્ષેપ છે કે, પૂર્વ કુલપતિએ રૂપિયા 40 કરોડથી વધુનું કૌભાંડ કર્યું છે અને યુનિવર્સિટીના ફંડનો ઉપયોગ વ્યક્તિગત ખર્ચ માટે કર્યો છે

NSUIના અક્ષેપ છે કે, પૂર્વ કુલપતિએ રૂપિયા 40 કરોડથી વધુનું કૌભાંડ કર્યું છે અને યુનિવર્સિટીના ફંડનો ઉપયોગ વ્યક્તિગત ખર્ચ માટે કર્યો છે
NSUIના અક્ષેપ છે કે, પૂર્વ કુલપતિએ રૂપિયા 40 કરોડથી વધુનું કૌભાંડ કર્યું છે અને યુનિવર્સિટીના ફંડનો ઉપયોગ વ્યક્તિગત ખર્ચ માટે કર્યો છે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 19, 2026 at 4:17 PM IST

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અમદાવાદ: ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં NSUI દ્વારા પૂર્વ કુલપતિ નીરજા ગુપ્તાના કથિત લિપસ્ટિક ખર્ચના મુદ્દે ઉગ્ર વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. ઇન્ચાર્જ કુલપતિ ડૉ. જગદીશ જોશીની ઓફિસમાં NSUIના કાર્યકરો પહોંચ્યા હતા. જોકે, ઇન્ચાર્જ કુલપતિ ઓફિસમાં હાજર ન હોવાથી કાર્યકરોએ પૂર્વ કુલપતિ નીરજા ગુપ્તાના ફોટો પર લિપસ્ટિક લગાવીને વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.

NSUIના કાર્યકરો દ્વારા કુલપતિની ઓફિસમાં સૂત્રોચ્ચાર અને હોબાળો કરવામાં આવતા પોલીસ પણ સ્થળ પર પહોંચી હતી. પોલીસે કાર્યકરોની અટકાયત કરવાની શરૂઆત કરતાં મામલો વધુ ઉગ્ર બન્યો હતો. કેટલાક કાર્યકરોને ખેંચીને ઓફિસમાંથી બહાર કાઢવામાં આવતા NSUIના કાર્યકરો અને પોલીસ વચ્ચે ઘર્ષણ થયું હતું.

NSUIના અક્ષેપ છે કે, પૂર્વ કુલપતિએ રૂપિયા 40 કરોડથી વધુનું કૌભાંડ કર્યું છે અને યુનિવર્સિટીના ફંડનો ઉપયોગ વ્યક્તિગત ખર્ચ માટે કર્યો છે (ETV Bharat Gujarat)

વિરોધ દરમિયાન કુલપતિની ઓફિસમાં કાચના ગ્લાસ તૂટવાની ઘટના પણ સામે આવી છે. આ દરમિયાન પોલીસ અને NSUIના કાર્યકરો વચ્ચે ઉગ્ર ઝપાઝપી થઈ હતી. પોલીસે વિરોધ કરી રહેલા કેટલાક કાર્યકરોની અટકાયત કરી હતી.

આ સમગ્ર વિરોધ અંગે NSUIના મહામંત્રી વિક્રમસિંહ ગોહિલે પૂર્વ કુલપતિ નીરજા ગુપ્તા સામે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા હતા. તેમણે અગાઉના કથિત રૂપિયા 40 કરોડના કૌભાંડનો ઉલ્લેખ કરીને કહ્યું હતું કે, હવે યુનિવર્સિટીના નાણાંમાંથી લિપસ્ટિક, કપડાં સહિતની વસ્તુઓના ખર્ચ અંગે પણ સવાલો ઊભા થયા છે.

નીરજા ગુપ્તાએ યુનિવર્સિટીના ફંડનો ઉપયોગ વ્યક્તિગત ખર્ચ માટે કર્યો હોવાના આક્ષેપ
નીરજા ગુપ્તાએ યુનિવર્સિટીના ફંડનો ઉપયોગ વ્યક્તિગત ખર્ચ માટે કર્યો હોવાના આક્ષેપ (ETV Bharat Gujarat)

વિક્રમસિંહ ગોહિલે આક્ષેપ કર્યો હતો કે, આવી વસ્તુઓનો ખર્ચ વ્યક્તિગત નાણાંમાંથી નહીં પરંતુ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના નાણાંમાંથી કરવામાં આવ્યો હોવાનો મુદ્દો સામે આવ્યો છે. તેમણે વિદેશ પ્રવાસના ખર્ચ અંગે પણ સવાલ ઉઠાવીને દાવો કર્યો હતો કે યુનિવર્સિટીના ખર્ચે પ્રવાસ કરવામાં આવ્યા હતા.

નીરજા ગુપ્તાએ યુનિવર્સિટીના ફંડનો ઉપયોગ વ્યક્તિગત ખર્ચ માટે કર્યો હોવાના આક્ષેપ
નીરજા ગુપ્તાએ યુનિવર્સિટીના ફંડનો ઉપયોગ વ્યક્તિગત ખર્ચ માટે કર્યો હોવાના આક્ષેપ (ETV Bharat Gujarat)

NSUIના મહામંત્રીના આક્ષેપ મુજબ, વિદ્યાર્થીઓ માટે વપરાવા જોઈએ તે નાણાંનો ઉપયોગ વ્યક્તિગત ખર્ચ માટે કરવામાં આવ્યો હોવાનો મુદ્દો ગંભીર છે. તેમણે વધુમાં દાવો કર્યો હતો કે ઓડિટમાં લિપસ્ટિક સહિતના ખર્ચની વિગતો પણ સામે આવી રહી છે.

વિક્રમસિંહ ગોહિલે વધુમાં આક્ષેપ કર્યો હતો કે, યોગ્ય રીતે ઓડિટ કરવામાં આવે તો રૂ. 200 કરોડથી વધુનું કથિત કૌભાંડ સામે આવી શકે છે. જોકે, રૂ. 40 કરોડ અને રૂ. 200 કરોડથી વધુના કથિત કૌભાંડ સહિતના આ તમામ આંકડા NSUI દ્વારા કરવામાં આવેલા આક્ષેપો છે, તેની સ્વતંત્ર પુષ્ટિ આ માહિતીના આધારે થઈ નથી.

નીરજા ગુપ્તાએ યુનિવર્સિટીના ફંડનો ઉપયોગ વ્યક્તિગત ખર્ચ માટે કર્યો હોવાના આક્ષેપ
નીરજા ગુપ્તાએ યુનિવર્સિટીના ફંડનો ઉપયોગ વ્યક્તિગત ખર્ચ માટે કર્યો હોવાના આક્ષેપ (ETV Bharat Gujarat)

NSUIએ પૂર્વ કુલપતિ નીરજા ગુપ્તા સામે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવાની માગ કરી છે. સાથે જ જે અધિકારીઓ કે જવાબદાર વ્યક્તિઓ દ્વારા સંબંધિત બિલ પાસ કરવામાં આવ્યા હોય તેમની ભૂમિકા અંગે પણ તપાસ કરવાની માગ કરવામાં આવી છે.

હાલ સમગ્ર ઘટનામાં ગુજરાત યુનિવર્સિટી તરફથી સત્તાવાર પ્રતિક્રિયા અને પૂર્વ કુલપતિ નીરજા ગુપ્તા તરફથી આ આક્ષેપો અંગેનો પક્ષ સામે આવવાનો બાકી છે. બીજી તરફ, પોલીસ સાથે થયેલા ઘર્ષણ અને યુનિવર્સિટીની ઓફિસમાં થયેલા નુકસાન અંગે પણ આગળની કાર્યવાહી શું થાય છે તેના પર નજર રહેશે.

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TAGGED:

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