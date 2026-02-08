અમદાવાદમાં નાથુરામ ગોડસેના નાટક પહેલા NSUIનો ઉગ્ર વિરોધ, જામનગરમાં શો રદ કરાયો
અમદાવાદમાં સોમવારે પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય ઓડિટોરિયમમાં નાથુરામ ગોડસે પર નાટક યોજાવાનું છે, આ પહેલા વિરોધ શરૂ થયો છે.
અમદાવાદ: રાજકોટમાં શનિવારે 'હું નાથુરામ ગોડસે' નાટક દરમિયાન થયેલા વિરોધનો વંટોળ હવે અમદાવાદમાં પણ પહોંચ્યો છે. અમદાવાદમાં સોમવારે પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય ઓડિટોરિયમમાં નાથુરામ ગોડસે પર નાટક યોજાવાનું છે, આ પહેલા જ રવિવારે NSUI અને યુથ કોંગ્રેસના કાર્યકરો દ્વારા ઓડિટોરિયમના પરિસરમાં વિવિધ સૂત્રો લખીને વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. તો આજે જામનગરમાં પણ કોંગ્રેસના વિરોધ બાદ નાથુરામ ગોડસે પરના નાટકનો શો રદ કરવામાં આવ્યો હતો.
અમદાવાદના ગોડસેના નાટકનો વિરોધ
અમદાવાદના બોડકદેવમાં આવેલા પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય ઓડિટોરિયમ ખાતે આજે NSUI અને યુથ કોંગ્રેસના કાર્યકરો દ્વારા ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. આવતીકાલે આ ઓડિટોરિયમમાં ભજવવામાં આવનાર નાટક ‘હું નાથુરામ ગોડસે’ સામે સખત રોષ વ્યક્ત કરતા કાર્યકરોએ ઓડિટોરિયમની બહાર સ્પ્રે પેઇન્ટિંગ કરીને પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. સાથે જ તેમણે આરોપ લગાવ્યો છે કે, ગુજરાત એ મહાત્મા ગાંધીની ધરતી છે. જે ધરતીએ દુનિયાને અહિંસાનો પાઠ ભણાવ્યો, ત્યાં રાષ્ટ્રપિતાના હત્યારાનું સન્માન કે મહિમામંડન કરતું નાટક કોઈ પણ સંજોગોમાં ભજવવા દેવામાં આવશે નહીં. આ નાટક દ્વારા યુવા પેઢીને ગેરમાર્ગે દોરવાનો અને હિંસક વિચારધારાને પ્રોત્સાહન આપવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે.
નાટક રદ કરવા NSUIની માંગ
અમદાવાદ શહેર NSUI પ્રમુખ ચિરાગ દરજીએ ચીમકી ઉચ્ચારી છે કે, જો આ નાટક તાત્કાલિક ધોરણે રદ કરવામાં નહીં આવે, તો આવતીકાલે NSUI અને યુથ કોંગ્રેસ દ્વારા ઓડિટોરિયમ ખાતે વધુ ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે. બાપુનું અપમાન કરનારા તત્વો સામે અમારો સંગ્રામ ચાલુ રહેશે.
રાજકોટમાં શનિવારે કોંગ્રેસે કર્યો હતો વિરોધ
નોંધનીય છે કે, આ પહેલા શનિવારે રાદરોટના હેમુ ગઢવી હોલમાં મહાત્મા ગાંધીના હત્યારા નાથુરામ ગોડસેના જીવન પર આધારિત નાટક યોજાવાનું હતું. જોકે નાટક શરૂ થાય એ પહેલા જ કોંગ્રેસના કાર્યકરો દ્વારા તેનો વિરોધ કરીને નાટકના સેટ પર તોડફોડ કરવામાં આવી હતી. જે બાદ પોલીસ દ્વારા વિરોધ કરી રહેલા કાર્યકરોની અટકાયત કરવામાં આવી હતી.
