NRI મહિલાનું પર્સ ટ્રેનમાંથી ચોરાયું, પાસપોર્ટ-ક્રેડિટ કાર્ડ-રોકડ સહિતની વસ્તુઓ ગાયબ
લંડનમાં રહેતા મૂળ ભારતીય NRI મહિલા પોતાના વતન પરત આવતા જ પર્સ ચોરાયું.
Published : January 27, 2026 at 11:56 AM IST
ભાવનગર: વિદેશમાં રહેતા NRI વૃદ્ધ મહિલા લંડનથી પાલિતાણા આવતા હતા આ દરમિયાન ટ્રેનમાં તેમનું પર્સ ચોરાયું હતું. મહિલાએ ધોળા રેલ્વે પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે.
NRI મહિલાનું પર્સ ચોરાયું
લંડનમાં રહેતા મૂળ ભારતીય NRI મહિલા પોતાના વતન આવ્યા હતા. આ દરમિયાન પાલીતાણા તીર્થધામમાં યાત્રાએ નીકળ્યા હતા આ દરમિયાન ટ્રેનમાં મુસાફરી દરમિયાન તેમના પર્સની ચોરી થઇ હતી જેમાં બ્રિટિશ નાણા, ભારતીય નાણાં, ક્રેડિટ કાર્ડ, પાસપોર્ટ સહિતની વસ્તુઓ હતી. અજાણ્યો શખ્સ ચાલુ ટ્રેનમાં NRI મહિલાનું પર્સ ચોરીને ફરાર થઇ ગયો હતો. આ મામલે મહિલાએ ધોળા રેલ્વે પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે.
ભાવનગરના ધોળા રેલવે પોલીસ સ્ટેશનમાં સુશીલાબેન રાયચંદ શાહ (ઉં.વ.73) ફરિયાદ નોંધાવી હતી કે તેઓ લંડન, ઇંગ્લેન્ડમાં રહે છે. હિથ્રો એરપોર્ટથી મુંબઇ એરપોર્ટ પર આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ બાંદ્રા-ભાવનગર એક્સપ્રેસમાં બેસીને પાલીતાણા આવતા હતા. આ દરમિયાન 5:50થી 6:15 કલાકની વચ્ચે તેઓ ફ્રેશ થવા શૌચાલયમાં ગયા હતા અને ત્યારબાદ પોતાની સીટ નીચે સામાન સાથે પર્સ રાખવામાં આવ્યું હતું તે મળી આવ્યું નહતું. જે બાદ તેમણે આસપાસ પૂછપરછ હાથ ધરી હતી. કોઇ અજાણ્યો શખ્સ તેમનું પર્સ ચોરી ગયો હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. તે બાદ ધોળા રેલ્વે સ્ટેશને ઉતરતા જ તેમણે પર્સ ચોરી થયાની ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
પર્સમાં શું હતું?
મહિલાના પર્સમાં ભારતીય એમ્બેસી લંડન દ્વારા ઇશ્યૂ થયેલો પાસપોર્ટ, ક્રેડિટ કાર્ટ, NETWEST કાર્ડ અને 300 બ્રિટિશ પાઉન્ડ તેમજ 22 હજાર રૂપિયા રોકડા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
આ પણ વાંચો: