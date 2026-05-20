ETV Bharat / state

NRIએ પોતાના ખર્ચે મીંઢોળા નદીના કિનારે બનાવ્યો મિની 'રિવરફ્રન્ટ', ગ્રામજનો અને આજુબાજુના લોકો માટે બન્યું પિકનિક સ્પૉટ

રોજ 2 હજારથી વધુ સહેલાણીઓ લઈ રહ્યા છે મુલાકાત

રોજ 2 હજારથી વધુ સહેલાણીઓ લઈ રહ્યા છે મુલાકાત
રોજ 2 હજારથી વધુ સહેલાણીઓ લઈ રહ્યા છે મુલાકાત (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 20, 2026 at 4:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: દક્ષિણ ગુજરાતના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વતનના વિકાસ માટે એનઆરઆઈ (NRI) દાતાઓ હંમેશાં મોખરે રહ્યા છે. આવો જ એક પ્રેરણાદાયી અને સરાહનીય કિસ્સો મીંઢોળા નદીના કિનારે વસેલા પલસાણા તાલુકાના મલેકપોર ગામેથી સામે આવ્યો છે. ગામના એક પ્રવાસી ભારતીય આગેવાને પોતાના વતન પ્રત્યેની ફરજ નિભાવીને મીંઢોળા નદીના બંને કિનારાને અંદાજે 50 લાખ રૂપિયાથી વધુના માતબર ખર્ચે અત્યંત સુંદર રીતે ડેવલપ કર્યા છે. જોકે, આ સ્થળ ટૂંક સમયમાં એટલું લોકપ્રિય બની ગયું છે કે લોકો દૂર-દૂરથી અહીં પ્રકૃતિનો આનંદ માણવા આવી રહ્યા છે.

NRIએ પોતાના ખર્ચે બનાવ્યો મિનિ રિવરફ્રન્ટ

મિંઢોળા નદી પર NRIએ બનાવ્યો મિની રિવરફ્રન્ટ
મિંઢોળા નદી પર NRIએ બનાવ્યો મિની રિવરફ્રન્ટ (ETV Bharat Gujarat)

મૂળ મલેકપોરના અને હાલ વિદેશમાં સ્થાયી થયેલા શૈલેષભાઈ ભક્તએ ગામના લોકોને સવારે અને સાંજના સમયે કુદરતી માહોલમાં શાંતિથી સમય વિતાવી શકાય તેમજ વૉકિંગ કરી શકાય તેવા ઉમદા હેતુથી આ ભગીરથ કાર્ય ઉપાડ્યું હતું.

મિંઢોળા નદી પર બ્યુટિફિકેશન

રોજ 2 હજારથી વધુ સહેલાણીઓ લઈ રહ્યા છે મુલાકાત
રોજ 2 હજારથી વધુ સહેલાણીઓ લઈ રહ્યા છે મુલાકાત (ETV Bharat Gujarat)

તેમણે નદી પર પાકો કોઝવે બનાવી કણાવ અને મલેકપોર ગામના કિનારાનું શાનદાર બ્યુટિફિકેશન કરાવ્યું હતું. ગામડાના આ રિવરફ્રન્ટ જેવા રમણીય સ્થળની સુંદરતા જોવા હવે માત્ર સ્થાનિકો જ નહીં, પણ નવસારી, તાપી અને સુરત જિલ્લાના લોકો પણ મોટી સંખ્યામાં આવી રહ્યા છે.

2 હજારથી વધુ લોકો રોજ ઉમટે છે

NRIએ પોતાના ખર્ચે કરાવ્યું બ્યુટિફિકેશન
NRIએ પોતાના ખર્ચે કરાવ્યું બ્યુટિફિકેશન (ETV Bharat Gujarat)

હાલ આ સ્થળ મલેકપોર અને આજુબાજુના સમગ્ર પંથક માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે. રવિવાર કે અન્ય જાહેર રજાના દિવસોમાં અહીં પ્રવાસીઓનું જાણે ઘોડાપૂર ઉમટી પડે છે. એક અંદાજ મુજબ, વીકેન્ડ દરમિયાન 2 હજારથી વધુ લોકો આ નદી કિનારે કુદરતી સૌંદર્યની મજા માણવા પહોંચી જાય છે, જેના કારણે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પણ પર્યટન જેવો માહોલ સર્જાયો છે.

આસપાસના લોકો માટે બન્યું મજા માણવાનું સ્થળ

ગ્રામજનો અને આસપાસના લોકો માટે મજા કરવાનું સ્થળ
ગ્રામજનો અને આસપાસના લોકો માટે મજા કરવાનું સ્થળ (ETV Bharat Gujarat)

તંત્ર માટે થોડી ચિંતાનો વિષય

રોજ 2 હજારથી વધુ સહેલાણીઓ લઈ રહ્યા છે મુલાકાત
રોજ 2 હજારથી વધુ સહેલાણીઓ લઈ રહ્યા છે મુલાકાત (ETV Bharat Gujarat)

આ વધતી લોકપ્રિયતાની સાથે તંત્ર અને ગ્રામ પંચાયત માટે ચિંતાના વાદળો પણ ઘેરાયા છે. ગામના સરપંચ ચિરાગભાઈ રાઠોડના જણાવ્યા મુજબ, પરિસ્થિતિ એ સર્જાઈ છે કે અહીં આવતા પ્રવાસીઓ માત્ર કિનારે બેસીને આનંદ માણવાને બદલે મીંઢોળા નદીના વહેતા પાણીમાં નાહવા માટે ઉતરી પડે છે. નદીના કેટલાક ભાગો અત્યંત ઊંડા અને જોખમી હોવાથી ગમે ત્યારે મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ શકે છે અને કોઈનો જીવ જઈ શકે છે. આ ગંભીર બાબતને ધ્યાને રાખીને, ભવિષ્યની કોઈ મોટી હોનારત નિવારવા માટે હવે ગ્રામ પંચાયત દ્વારા પાણીમાં ઉતરવા પર સખત પ્રતિબંધ મૂકવાની તૈયારીઓ હાથ ધરવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

PALSANA MALEKPUR MINDHODA RIVER
NRI BUILT RIVERFRONT FOR VILLAGE
PIKINC SPOT PALSANA
NRI NOBEL CAUSE
NRI BUILT RIVERFRONT FOR VILLAGE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.