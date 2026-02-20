નરસિંહ મહેતા સરોવરમાં એન્ટ્રી માટે હવે 20 રૂપિયા ફી, જાણો સ્થાનીકોની પ્રતિક્રિયા
68 કરોડના ખર્ચે બ્યુટિફિકેશન પામેલા નરસિંહ મહેતા સરોવરમાં એન્ટ્રી ફી અંગે સ્થાનીકોએ આપી પ્રતિક્રિયા
Published : February 20, 2026 at 7:09 PM IST
જૂનાગઢ: શહેરના શાંત અને ફરવાલાયક સ્થળો પૈકીના એક નરસિંહ મહેતા સરોવરનું 28 જાન્યુઆરીના રોજ બ્યુટિફિકેશન બાદ મુખ્યમંત્રી દ્વારા ઉદ્ઘઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. સરોવર ખુલ્લુ મુકાયા થોડા દિવસ સુધી તેમાં હરવા-ફરવા માટે કોઈ ફી નહોતી પરંતુ હવે તંત્ર દ્વારા 20 રૂપિયાની ટિકિટ નક્કી કરવામાં આવી છે.
હવે સવારના આઠ વાગ્યા બાદ તમામ પુખ્ત ઉંમરના લોકો માટે પ્રતિ વ્યક્તિ 20 નો ચાર્જ લેવાની શરૂઆત થઈ છે ત્યારે etv ભારતે ટિકિટને લઈને વહેલી સવારે નરસિંહ મહેતા સરોવરમાં મોર્નિંગ વોક માટે આવેલા લોકો પાસેથી ટિકિટના દરને લઈને અભિપ્રાય પ્રાપ્ત કર્યો હતો. જેમાં મોટાભાગના મુલાકાતીઓએ ટિકિટ દરના યોગ્ય ગણાવ્યો હતો.
નરસિંહ મહેતા ટિકિટ નો દર લોકોનો પ્રતિભાવ
નરસિંહ મહેતા સરોવર લોકાર્પણ થયાને આજે 15 દિવસ કરતાં વધારે નો સમય વીતી ચુક્યો છે અત્યારે સવારના 6 થી 8:00 વાગ્યા દરમિયાન તમામ મુલાકાતિઓને વિનામૂલ્યે નરસિંહ મહેતા સરોવરમાં સવારની કસરત અને મોર્નિંગ વોક કરવાની સુવિધા આપવામાં આવી છે. પરંતુ સવારના 08:00 વાગ્યા બાદ નરસિંહ મહેતા સરોવરમાં આવનાર પ્રત્યેક વ્યક્તિ પાસેથી ₹20 ચાર્જ વસૂલવાની શરૂઆત જુનાગઢ પ્રિન્સિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા શરૂ થઈ છે. ગુરુવારે પૂરી થયેલી સાધારણ સભામાં પણ ટિકિટનો દર ઘટાડવો જોઈએ તેવી દરખાસ્ત વિપક્ષ દ્વારા રાખવામાં આવી હતી જેને લઈને આજે વહેલી સવારે etv ભારતે નરસિંહ મહેતા સરોવરની મુલાકાત કરી હતી અને સરોવરમાં આવેલા પ્રત્યેક પ્રવાસી પાસેથી ટિકિટનો દર યોગ્ય છે કે કેમ તેને લઈને તેમનો પ્રતિભાવ જાણવાનો પ્રયાસ કરાયો હતો.
મુલાકાતથીઓએ આપ્યો પ્રતિભાવ
આજે વહેલી સવારે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં મુલાકાતિઓ નરસિંહ મહેતા સરોવરમાં મોર્નિંગ વોક અને સવારની કસરત માટે આવ્યા હતા જેમાં નિલેશભાઈ વૈધ, કુણાલ ભટ્ટ, ધારીણી લાઠીયા, પ્રફુલ કોઠારી, ચંદુભાઈ અડવાણી, નવલસિંહ ઠાકોર, હિતેશ સંઘવી અને રજનીકાંત વ્યાસ સાથે etv ભારતે રૂબરૂ મુલાકાત ટિકિટ દર અંગે તેમના અભિપ્રાય જાણ્યા હતા. મોટાભાગના લોકોએ ટિકિટના નિર્ણય અને દરને યોગ્ય ગણાવ્યો છે. તેમનું કહેવું છે કે, આનાથી કોર્પોરેશનને સરોવરને મેન્ટેઈન રાખવામાં સરળતા રહેશે, ટિકિટ રાખવાને કારણે ન્યૂસન્સ પણ નહીં થાય. સાથે જ સમય સાથે કોર્પોરેશનમાં તેમાં બીજી સુવિધાઓ પણ જોડી શકશે.
એક મુલાકાતી નવલસિંહ ઠાકોરે સાંજના સમયે જે રીતે સવારના કસરત અને મોર્નિંગ વૉક માટે લોકોને વિનામુલ્યે પ્રવેશ આપવામાં આવે છે તેવી જ રીતે સાંજના છ થી આઠ વાગ્યાના સમયમાં પણ લોકોને વિનામૂલ્યે પ્રવેશ આપવામાં આવે તેવો વિચાર રજૂ કર્યો હતો. તો બીજી તરફ હિતેશ સંઘવી નરસિંહ મહેતા સરોવરમાં આઉટડોર પ્રી વેડિંગ શૂટિંગના જમાનામાં જો આવા શૂટિંગની મંજૂરી યોગ્ય ચાર્જ લઈને શરૂ કરવામાં આવે તો કોર્પોરેશનને આવકનું એક નવું સાધન ઉભુ થશે અને સાથે સાથે પ્રી વેડિંગ કરાવનાર પ્રત્યેક નવ યુગલને વિડીયો અને ફોટો માટેનું એક ખૂબ સારું લોકેશન જુનાગઢ શહેરની વચ્ચે મળી શકે છે.
