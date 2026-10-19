લો બોલો! હવે નવરાત્રિના ગરબાના પાસ પણ નકલી; 8 લાખની છેતરપિંડી કૌભાંડમાં બે લોકો ઝડપાયા
અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના સાયબર સેલે નવરાત્રિ દરમિયાન ગરબાના નકલી પાસ વેચીને આશરે 8 લાખની છેતરપિંડી કરવાના કથિત કૌભાંડમાં રાજસ્થાનના બે યુવકોની ધરપકડ કરી છે.
Published : October 19, 2026 at 5:28 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના સાયબર સેલે નવરાત્રિ દરમિયાન ગરબાના નકલી પાસ વેચીને આશરે 8 લાખની છેતરપિંડી કરવાના કથિત કૌભાંડમાં રાજસ્થાનના બે યુવકોની ધરપકડ કરી છે. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપીઓએ ઇન્સ્ટાગ્રામ, વોટ્સએપ અને ઇ-મેઇલ મારફતે વિવિધ ગરબા કાર્યક્રમોના આયોજકોની જાણ બહાર ડિસ્કાઉન્ટમાં પાસ વેચવાની જાહેરાતો કરીને લોકો પાસેથી નાણાં મેળવ્યાં હતાં. પ્રાથમિક તપાસમાં કુલ 686 નકલી પાસ વેચવામાં આવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓની ઓળખ 21 વર્ષીય વિરેન્દ્રસિંહ રાઠોડ અને 22 વર્ષીય કિશનસિંહ રાઠોડ તરીકે થઈ છે.
ગરબાના પાસ પણ નકલી
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપીઓએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ‘veer.rajjputt’ નામે એકાઉન્ટ બનાવ્યું હતું અને ‘અનંત બ્રહ્માંડ’ ગરબા કાર્યક્રમના નામ તથા લોગોનો કથિત દુરુપયોગ કરીને ‘anantexperience@gmail.com’ નામનું ઇ-મેઇલ આઇડી પણ બનાવ્યું હતું. આરોપીઓએ સોશિયલ મીડિયા પર પેઇડ જાહેરાતો આપીને ગરબાના પાસ સસ્તા ભાવે ઉપલબ્ધ હોવાનો પ્રચાર કર્યો હતો.
DCP લવિના સિન્હાના જણાવ્યા મુજબ, એક જાહેરાત અમદાવાદમાં આશરે 40 હજાર લોકો સુધી પહોંચી હતી. આરોપીઓએ પ્રમોશનલ સામગ્રી અને અસલી ટિકિટ જેવા દેખાતા પાસ તૈયાર કરવા માટે ChatGPTનો ઉપયોગ કર્યો હોવાનો પણ પોલીસનો દાવો છે. પાસને અધિકૃત દેખાડવા માટે તેમાં બારકોડ અને ક્યૂઆર કોડ જેવી વિગતોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. જાહેરાત જોઈને સંપર્ક કરનારા ગ્રાહકો સાથે આરોપીઓ વોટ્સએપ પર ‘વીર રાજપૂત’ નામે વાતચીત કરતા અને અલગ-અલગ ગરબા કાર્યક્રમોના નામે ઇ-મેઇલ આઇડી બનાવી બુકિંગ કન્ફર્મેશન મોકલતા હતા. આ રીતે લોકોનો વિશ્વાસ જીતીને તેમની પાસેથી નાણાં ટ્રાન્સફર કરાવવામાં આવતા હોવાનો આક્ષેપ છે.
આ મામલે 16 ઓક્ટોબરે ભારતીય ન્યાય સંહિતા અને ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી અધિનિયમ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. ફરિયાદ મુજબ, 19 ઓગસ્ટથી 14 ઓક્ટોબર દરમિયાન કથિત છેતરપિંડી આચરવામાં આવી હતી. અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના સાયબર સેલે ટેક્નિકલ સર્વેલન્સ, માનવ બાતમી અને સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ, ઇ-મેઇલ તથા વોટ્સએપ નંબરના વિશ્લેષણના આધારે આરોપીઓનું પગેરું મેળવ્યું હતું. બંને આરોપીઓ રાજસ્થાનના સીકરમાં હોવાની માહિતી મળતાં ત્યાંથી તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. સમગ્ર તપાસ ડેપ્યુટી પોલીસ કમિશનર લવિના સિંહાની દેખરેખ હેઠળ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
પોલીસ તપાસમાં એક આરોપી સાથે જોડાયેલા HDFC બેંક ખાતામાં નાણાં જમા થયાની વિગતો પણ સામે આવી છે. આ નાણાં અન્ય ખાતાઓ મારફતે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા કે ઉપાડવામાં આવ્યા હતા અને છેતરપિંડીમાં અન્ય લોકોનાં બેંક ખાતાંનો ઉપયોગ થયો હતો કે નહીં તે અંગે તપાસ ચાલી રહી છે. નોંધનીય છે કે ગાંધીનગર જિલ્લાના સંતેજ પોલીસ મથકમાં 3 ઓક્ટોબરે આ મામલે ગુનો નોંધાયા બાદ પણ આરોપીઓએ કથિત રીતે નકલી પાસની જાહેરાતો અને વેચાણ ચાલુ રાખ્યું હતું.
DCP લવિના સિન્હાના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપીઓ જોધપુર, બીકાનેર અને સીકર સહિતના વિસ્તારોમાં અવરજવર કરીને પોતાનું ઠેકાણું છુપાવવાનો પ્રયાસ કરતા હતા. પોલીસે લોકોને ગરબાના પાસ ખરીદતી વખતે સાવચેતી રાખવા અપીલ કરી છે. પાસ ખરીદતાં પહેલાં આયોજકોની સત્તાવાર વેબસાઇટ અથવા અધિકૃત માધ્યમથી તેની ખરાઈ કરવી અને બજારભાવ કરતાં નોંધપાત્ર રીતે ઓછા ભાવે પાસ આપવાની લાલચથી બચવું જરૂરી છે. ઓનલાઇન છેતરપિંડીનો ભોગ બન્યા હોવાની શંકા હોય તો તાત્કાલિક 1930 સાયબર ફ્રોડ હેલ્પલાઇન પર સંપર્ક કરવા અથવા cybercrime.gov.in પર ફરિયાદ નોંધાવવા પોલીસે અપીલ કરી છે.
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