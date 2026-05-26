અમદાવાદ: કુખ્યાત ધમા બારડે પોલીસની પિસ્તોલ છીનવી ભાગવાનો પ્રયાસ કરતા પગમાં ગોળી વાગી, હોસ્પિટલ ખસેડાયો

అమদావాদ శహేరమాం కૃష్ణనగర పోలీస స్టేషనమాం నోంధాయేలా హత్యాના ప్రయాసના గునామాం లాంబా సమయథీ వోన్టేడ చాలతో కుఖ్యాత ఆరోపీ ధర్మేంద్ర సింహ ఉర్ఫే ధమా బారడనీ క్రాఈమ బ్రాంచే ధరపకడ కరీ છే.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 26, 2026 at 8:30 AM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં અનેક ગુનામાં વોન્ટેડ કુખ્યાત ધર્મેન્દ્રસિંહ બારડ ઉર્ફ ધમા બારડ સોલા સાયન્સ સીટી રોડ પર એક હોટલમાં છુપાયો હોવાની બાતમીના આધારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ તેને પકડવા માટે પહોંચી હતી. આ દરમિયાન પોલીસ સાથે ઝપાઝપીમાં કુખ્યાત ધમા બારડે પોલીસની પિસ્તોલ છીનવી ભાગવાનો પ્રયાસ કરતા તેના પગમાં ગોળી વાગી હતી. પોલીસે તેને સારવાર માટે સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડ્યો હતો.

અમદાવાદ શહેરમાં કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા હત્યાના પ્રયાસના ગુનામાં લાંબા સમયથી વોન્ટેડ ચાલતો કુખ્યાત આરોપી ધર્મેન્દ્ર સિંહ ઉર્ફે ધમા બારડની ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ધરપકડ કરી છે. ધરપકડ દરમિયાન આરોપીએ પોલીસ ટીમ પર હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કરતા થયેલી ઝપાઝપીમાં તેના પગમાં ગોળી વાગી હતી. પોલીસે ત્યારબાદ તેને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડ્યો હતો.

ક્રાઈમ બ્રાન્ચના PI આઈ.એન ધાસુરાએ જણાવ્યું હતું કે, "આરોપી ધર્મેન્દ્ર સિંહ ઉર્ફે ધમો સામે શહેરના વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનોમાં ગંભીર પ્રકારના અનેક ગુનાઓ નોંધાયેલા છે અને તે લાંબા સમયથી પોલીસને ચકમો આપી રહ્યો હતો. બાતમીના આધારે ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમે વોચ ગોઠવી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. દરમિયાન આરોપીએ પોલીસ ટીમ પર હુમલો કરી ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આત્મરક્ષાના ભાગરૂપે થયેલી કાર્યવાહીમાં આરોપીના પગમાં ગોળી વાગી હતી અને ત્યારબાદ તેને કાબૂમાં લેવામાં આવ્યો હતો."

ધમા બારડ સામે 26 ગુના નોંધાયેલા છે

ધર્મેન્દ્ર સિંહ ઉર્ફે ધમો શહેરના સૌથી વધુ ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવતા આરોપીઓમાં ગણાય છે. ધમા બારડ વિરુદ્ધ અમદાવાદ શહેરના વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનોમાં કુલ 26 જેટલા ગંભીર ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. જેમાં હત્યા, હત્યાનો પ્રયાસ, ધાડ, તોડબાજી, રમખાણો, ગેરકાયદેસર હથિયારો રાખવા તેમજ દારૂબંધી કાયદાના ગુનાઓનો સમાવેશ થાય છે.

ક્રાઈમ બ્રાન્ચને બાતમી મળી હતી કે ધમો શહેરના સોલા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલ સાયન્સ સિટીની એક હોટલમાં છુપાયો છે. આ બાતમીના આધારે ટીમે વોચ ગોઠવી તેને ઝડપી પાડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે પોલીસને જોતા જ આરોપીએ ભાગવાનો અને પોલીસ કર્મચારીઓ પર હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ દરમિયાન સર્જાયેલી ઝપાઝપીમાં પિસ્તોલમાંથી ગોળી છૂટતા આરોપીના પગમાં વાગી હતી.તે બાદ પોલીસે તેને સારવાર માટે સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડ્યો હતો.

