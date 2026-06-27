અમદાવાદની 154 હોટલ અને 62 શૈક્ષણિક-કોચિંગ સંસ્થાઓને નોટિસ, 13 હોટલ સીલ, જાણો કેમ ?
ફાયર સેફ્ટીના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનાર એકમો સામે નોટિસો ફટકારવામાં આવી છે, તેમજ ગંભીર બેદરકારી સામે સીલ કરવાની કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવી છે.
Published : June 27, 2026 at 2:23 PM IST
અમદાવાદ: ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસિસ (AFES) દ્વારા શહેરમાં ફાયર સેફ્ટીના નિયમોનું કડક પાલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે હોટલો, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને કોચિંગ ક્લાસીસ સામે વ્યાપક ચકાસણી ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી છે. શહેરના વિવિધ ઝોનમાં હાથ ધરાયેલી આ કાર્યવાહી દરમિયાન ફાયર સેફ્ટીના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનાર એકમો સામે નોટિસો ફટકારવામાં આવી છે, તેમજ ગંભીર બેદરકારી સામે સીલ કરવાની કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવી છે.
શહેરભરમાં હાથ ધરાયેલી આ ઝુંબેશમાં કુલ 154 હોટલોને અને 62 શૈક્ષણિક તથા કોચિંગ સંસ્થાઓને નોટિસ આપવામાં આવી છે, જ્યારે નિયમોના ગંભીર ભંગ બદલ 13 હોટલો તેમજ એક શૈક્ષણિક/કોચિંગ સંસ્થાને સીલ કરવામાં આવી છે.
ઝોન વાર કાર્યવાહી
- સાઉથ વેસ્ટ ઝોનમાં 20 હોટલોને નોટિસ આપવામાં આવી છે.
- સાઉથ ઝોનમાં 13 હોટલો અને 3 શૈક્ષણિક/કોચિંગ સંસ્થાઓને નોટિસ
- સેન્ટ્રલ ઝોનમાં 27 હોટલો તેમજ 8 શૈક્ષણિક/કોચિંગ સંસ્થાઓ સામે નોટિસની કાર્યવાહી
- નોર્થ વેસ્ટ ઝોનમાં 24 હોટલો અને 5 શૈક્ષણિક/કોચિંગ સંસ્થાઓને નોટિસ
- ઈસ્ટ ઝોનમાં 16 હોટલો અને 24 શૈક્ષણિક/કોચિંગ સંસ્થાઓને નોટિસ
- જ્યારે નિયમોના ગંભીર ભંગ બદલ 6 હોટલોને સીલ કરવામાં આવી
વેસ્ટ ઝોનમાં સૌથી વધુ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી, જ્યાં 47 હોટલો અને 12 શૈક્ષણિક/કોચિંગ સંસ્થાઓને નોટિસ આપવામાં આવી હતી તેમજ 7 હોટલો અને એક શૈક્ષણિક/કોચિંગ સંસ્થાને સીલ કરવામાં આવી હતી. નોર્થ ઝોનમાં 7 હોટલો અને 10 શૈક્ષણિક/કોચિંગ સંસ્થાઓને નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે.
અમદાવાદ ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસિસ વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર શહેરમાં ફાયર સેફ્ટીના નિયમોનું કડક પાલન થાય તેમજ નાગરિકોના જાનમાલની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત રહે તે માટે આવી ચકાસણી અને અમલીકરણની કાર્યવાહી આગામી સમયમાં પણ સતત ચાલુ રાખવામાં આવશે. ફાયર સેફ્ટી સંબંધિત નિયમોનું પાલન ન કરનાર સંસ્થાઓ અને એકમો સામે નિયમ મુજબ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.