અમદાવાદના ચારતોડા કબ્રસ્તાનની 300 જેટલી કબરને બીજી જગ્યાએ ખસેડવા માટે નોટિસ અપાઈ, શું છે સમગ્ર મામલો?
RDPની અમલવારી સંદર્ભે ચારતોડા કબ્રસ્તાનની 300થી વધુ કબરો બીજી જગ્યાએ ખસેડવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે.
Published : January 8, 2026 at 10:49 AM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના ગોમતીપુર વિસ્તારમાં આવેલા ઐતિહાસિક ચારતોડા કબ્રસ્તાન પાસે રોડ પહોળો કરવાની કામગીરી કરાશે. આ માટે કબ્રસ્તાનની જમીન કપાતમાં જતી હોવાથી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ચારતોડા કબ્રસ્તાનને નોટિસ આપવામાં આવી છે. RDPની અમલવારી સંદર્ભે ચારતોડા કબ્રસ્તાનની 300થી વધુ કબરો બીજી જગ્યાએ ખસેડવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. જેના કારણે કબ્રસ્તાનની આ કબરો પર ડિમોલેશનનો ખતરો જોવા મળી રહ્યો છે.
રસ્તો પહોળો કરવા કબ્રસ્તાનની જમીન કપાતમાં
શહેરના કાળીદાસમીલ ચાર રસ્તા થઈને ચારતોડા કબ્રસ્તાન થઈ અંબિકા ચાર રસ્તા સુધીનો રસ્તો 30.50 મીટર પહોળો કરવા માટે દબાણોને હટાવવા AMC દ્વારા નોટિસ આપવામાં આવી રહી છે. જેમાં ચારતોડા કબ્રસ્તાનની દિવાલ તથા 300 જેટલી કબરોને પણ હટાવવા માટે નોટિસમાં કહેવાયું છે. આ માટે 10 દિવસનો સમય આપવામાં આવ્યો છે. જોકે સ્થાનિક લોકો મુજબ શરિયતના કાયદામાં કબરોને સ્થાનાંતરિત કરવાની કોઈ જોગવાઈ નથી. તેમની માંગણી છે કે, વિસ્તારનો વિકાસ થાય પણ કબ્રસ્તાનમાં આવેલી તેમના સ્વજનોની કબરને ત્યાંથી હટાવવામાં ન આવે.
કબ્રસ્તાનમાં છે 600 વર્ષ જૂની ઐતિહાસિક ઈમારત
આ અંગે ગોમતીપુરના કાઉન્સિલર ઝુલ્ફિકાર ખાન પઠાણે આવેદનપત્રમાં જણાવ્યું હતું કે, ઇસ્લામ ધર્મ કબરોને એક જગ્યાએથી બીજા સ્થળે ખસેડવાનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી. ચારતોડા કબ્રસ્તાનમાં 600 વર્ષથી વધારે જૂની દાદી માઈ કા રોજા નામની ઐતિહાસિક ઈમારત છે. ગત જાન્યુઆરી 2025ના રોજ ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલા ચુકાદામાં થયેલી નોંધ અનુસાર કબ્રસ્તાન વિસ્તારમાં કંઈ તોડી પાડવામાં આવશે નહીં, તેવું સરકારી વકીલે જણાવ્યું. તદુપરાંત કબ્રસ્તાનની આ જગ્યા વક્ફ કાયદા હેઠળ સુરક્ષિત છે. પરિણામે આ મિલકત કોઈ વ્યક્તિ કે સત્તાને ટ્રાન્સફર કરી શકાતી નથી.
સ્થાનિક નેતાઓની કોર્પોરેશનને રજૂઆત
તો મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર ઝુલ્ફિકાર ખાન પઠાણે જણાવ્યું હતું કે, આખો મામલો ગોમતીપુરમાં ડિમોલેશન કાર્યવાહીથી શરૂ થયો હતો, અને ગયા વર્ષે RDP અમલીકરણ લાગુ કરવામાં આવ્યું હતું, અને આ મામલો કબ્રસ્તાનની સીમા પર અટકી ગયો હતો. થોડા દિવસો પહેલા, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સુન્ની મુસ્લિમ વકફ કમિટીને ધાર્મિક રીતે સ્થળ પરથી કબરો દૂર કરવા માટે નોટિસ મોકલી હતી. જેથી રસ્તા બનાવી શકાય. તે પછી, અમે પહેલા અમારા પૂર્વ ઝોનના ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનરને મળ્યા. તેમણે અમને ખાતરી આપી હતી કે કાનૂની પ્રક્રિયા અનુસાર આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. તેમણે ઉમેર્યું કે, કબરો સ્થાનાંતરિત કરવા માટે અમારા શરિયતના કાયદામાં આવી કોઈ જોગવાઈ નથી. અમે ઇચ્છીએ છીએ કે તમે ગમે તેટલો વિકાસ કરો, પરંતુ કબ્રસ્તાનની જમીન પર દખલ ન કરો.
સ્થાનિક અયુબ ભાઈએ સમજાવ્યું કે, થોડા દિવસો પહેલા, અમને ખબર પડી કે ચારતોડા કબ્રસ્તાનમાં કેટલીક કબરોને સ્થાનાંતરિત કરવા માટે નોટિસ મળી છે. મારા પિતાની કબર 1997 થી ત્યાં છે, અને મારા કાકા અને તેમના કાકાની કબર પણ ત્યાં દફનાવવામાં આવી છે. મારા આખા પરિવારની કબરો અહીં દફનાવવામાં આવી છે, અને હવે તેમને દૂર કરવાની વાત કરવામાં આવી રહી છે. અમે સરકારની વિકાસ પહેલને સમર્થન આપીએ છીએ, પરંતુ અમે ઇચ્છીએ છીએ કે આ કબરોને હટાવ્યા વિના વિકાસ થાય.
પુજારીની ચાલમાં રહેતા સલીમ ભાઈ ઘાંચીએ કહ્યું, "મારા પિતાની કબર 1996થી આ કબ્રસ્તાનમાં દફનાવવામાં આવી છે. અને અમારા પરિવારના ઘણા સભ્યોની કબરો પણ અહીં દફનાવવામાં આવી છે. અમને તેમની કબરો ખસેડવા માટે કહેવામાં આવી રહ્યું છે. પરંતુ ઇસ્લામમાં, કબરો દૂર કરવામાં આવતી નથી. તેથી અમે ઇચ્છીએ છીએ કે આ કબરો અખંડ રહે."
ચારતોડા કબ્રસ્તાન મુદ્દા અંગે, વિપક્ષ નેતા શેહઝાદ ખાન પઠાણે કહ્યું, "એક તરફ, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અમદાવાદ શહેરના લોકોના ઘરો તોડી પાડે છે. સૌથી શરમજનક વાત એ છે કે કોઈ વ્યક્તિના મૃત્યુ પછી પણ, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તેની કબર છોડવા તૈયાર નથી." થોડા કબ્રસ્તાનમાં RDPના નામે એક નોટિસ જારી કરવામાં આવી છે, જેમાં આ વિસ્તારમાં 600 વર્ષ જૂની દરગાહ સહિત 283 કબરોને ખસેડવા કહેવામાં આવ્યું છે. કોંગ્રેસના કોર્પોરેટર અને ગોમતીપુરના સ્થાનિક રહેવાસીઓએ સંયુક્ત રીતે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કમિશનરને એક દરખાસ્ત સુપરત કરી હતી, જેમાં જણાવ્યું હતું કે, ઇસ્લામમાં કબર ખસેડવાની પરવાનગી નથી. 600 વર્ષ જૂની દરગાહ સહિત ઘણા વર્ષોથી ત્યાં રહેલી કબરોને દૂર કરવાનો કહેવામાં આવ્યું છે, ત્યારે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કમિશનરે ખાતરી આપી છે કે આ બાબતની ચર્ચા વિચારણા કરીને નિર્ણય લેવામાં આવશે. કોંગ્રેસ પાર્ટી, ભારતીય જનતા પાર્ટી અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને જણાવવા માંગે છે કે ધાર્મિક મુદ્દાઓના નામે અમદાવાદના લોકોને ગેરમાર્ગે દોરવામાં આવી રહ્યા છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને, મંદિરો, મસ્જિદો, કબરો અને સ્મશાનના મુદ્દાઓને છોડીને મૂળભૂત સુવિધાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. તેથી, અમે માંગ કરીએ છીએ કે આ નોટિસ રદ કરવામાં આવે.
તો વિસ્તારના કાઉન્સિલર ઇકબાલ શેખે જણાવ્યું કે, ચારતોડા કબ્રસ્તાન, જે આશરે 107,000 ચોરસ મીટરમાં છે, તે અમદાવાદ સુન્ની મુસ્લિમ વકફ કમિટીના સંચાલન હેઠળ આવે છે. 1944માં બ્રિટિશ શાસન દરમિયાન તેને કબ્રસ્તાન તરીકે પ્રસિદ્ધિ મળી. અમે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કમિશનરને વિનંતી કરી છે કે કોર્પોરેશને હજુ સુધી કબ્રસ્તાન માટે કોઈ જમીન ફાળવી નથી. અને શહેરમાં કોઈ કોર્પોરેશન સંચાલિત કબ્રસ્તાન નથી. અન્ય ધર્મના લોકોને સ્મશાન મળશે, પરંતુ કબ્રસ્તાન નહીં. ચારતોડા એક જૂનું કબ્રસ્તાન છે, જે વકફની માલિકીનું છે. કોર્પોરેશનની નોટીસ મુજબ આ વિસ્તારમાં 286 કબરો તોડી શકાય છે. અમે આ મુદ્દાને ધાર્મિક મુદ્દા તરીકે સંબોધવા માંગીએ છીએ, અને સમગ્ર અમદાવાદમાંથી લોકો અહીં દફનવિધિ માટે આવે છે, અને તેમના પરિવારની કબરો પણ અહીં આવેલી છે. તેથી, અમે કમિશનરને આવું થતું અટકાવવા વિનંતી કરી છે, અને અમને વિશ્વાસ છે કે કમિશનર આવી ઘટના બનવા દેશે નહીં.
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કમિશનરે આ મુદ્દે ચર્ચા વિચારણા કરીને નિર્ણય લેશે. તો આ મુદ્દે અમદાવાદ સુન્ની મુસ્લિમ વકફ કમિટી દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, કબ્રસ્તાનનની આ જગ્યા બચાવવા માટે તમામ પ્રકારનો પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યો છે. અને ગુજરાત વકફ બોર્ડને પણ રજૂઆત કરવામાં આવી છે.
AMC દ્વારા અપાયેલી કરાયેલી નોટિસમાં શું લખ્યું છે?
ડે.એસ્ટેટ ઓફિસર (પૂર્વઝોન) દ્વારા આ અંગે તમામ વિગત જણાવવામાં આવી છે કે, વોર્ડ-38 ગોમતીપુરના ફાઈનલ ટી.પી. સ્કીમ નં.16(શહેરકોટડા)માં કાલીદાસમીલ ચાર રસ્તા થઈ ચારતોડા કબ્રસ્તાન થઈ અંબિકા ચાર રસ્તા સુધી રસ્તો 30.50 મીટર પહોળો કરવા માટે ETS/ERL/704 થી ફાઈનલ પ્લોટના માલિકો/કબ્જેદારોને ધી.જી.પી.એમ.સી. એક્ટની કલમ 212(2) મુજબની નોટીસ વર્ષ 2007 તથા કલમ 213 મુજબની નોટીસ આપવામાં આવેલ હતી. તાજેતરમાં કાલુપુર રેલ્વે સ્ટેશનના રીડેવલોપમેન્ટની કામગીરી ચાલુ કરતા હાલમાં સારંગપુર બ્રીજ ટ્રાફીકની અવરજવર માટે બંધ કરવામાં આવેલો છે. આથી ટ્રાફીકની સમસ્યા ઉપસ્થિત થતી હોવાના કારણે રોડ પહોળો કરવા માટે કામગીરી ચાલુ કરતા અરજદારો દ્વારા હાઇકોર્ટમાં પીટીશન કરવામાં આવી હતી.
નોટિસમાં જણાવાયું છે કે, હાઈકોર્ટ દ્વારા ઓરલ ઓર્ડર કરેલા ઉપરોક્ત વિગતો જાણમાં લઈ 22 ફેબ્રુઆરી 2025 તથા 24 મે 2025 ના રોજ રોડલાઈન કપાતમાં આવતા બાંધકામ દૂર કરવાનું આયોજન હાથ ધરી રસ્તાની કપાતમાં આવતા બાંધકામ દૂર કરવામાં આવેલા. જોકે નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા કરેલા હુકમનો અનાદર કરી આપની સંસ્થા દ્વારા સ્થળે (ફાઈનલ પ્લોટનં ૧૩૭) ચારતોડા કબ્રસ્તાનની રોડની કપાત વાળી જગ્યાની અમલવારી કર્યા બાદ તે જગ્યાએ પુનઃ આરસીસી પ્રીકાસ્ટની પાટીયા વાળી દિવાલ બનાવી રોડની જગ્યા કવર કરેલી છે. નોટિસમાં આ તમામ બાંધકામ દૂર કરવા માટે કહેવાયું છે. જેમાં લીગલ ખાતાના દ્વારા તા.૩૦/૦૧/૨૦૨૫ ના રોજ અત્રેના વિભાગે પાઠવેલ અભિપ્રાયની વિગતો તથા નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટના તા ૧૭/૦૧/૨૦૨૫ તથા ૨૨/૦૧/૨૦૨૫ તેમજ SCA/22512/2007 મા કરેલ નિદોર્શો અનુસાર કબ્રસ્તાની ખુલ્લી જગ્યમાં કરેલી આરસીસી પ્રીકાસ્ટની પાટીયા વાળી દિવાલ તેમજ રોડ લાઈન કપાતમાં આવતી જગ્યામાં આવેલ કાચી/પાકી કબરો આપના ધાર્મિક રીત રિવાઝ અનુસાર અન્ય જગ્યામાં શીફટ કરવા વિંનતી કરાઈ છે.
