અરજદારો અંદર જતાં જ ફફડે છે અને અધિકારીઓ સવાર-સાંજ બેસે છે! ભાવનગરના બહુમાળી ભવનના જર્જરિત એનેક્ષી બિલ્ડિંગ પર તંત્રની મોટી કાર્યવાહી
ભાવનગર શહેરના મધ્યમાં આવેલા બહુમાળી ભવનમાં આવેલા એનેક્ષી બિલ્ડિંગમાં જતા અરજદારોને ભય સતાવે છે અને અંદર જતા જ થોડીક ક્ષણોમાં જ બહાર આવી જાય છે.
Published : September 29, 2026 at 9:36 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં આવેલી સરકારી બિલ્ડિંગમાં જતા અરજદારો ડર અનુભવી રહ્યા છે. ભાવનગર શહેરના મધ્યમાં આવેલા બહુમાળી ભવનમાં આવેલા એનેક્ષી બિલ્ડિંગમાં જતા અરજદારોને ભય સતાવે છે અને અંદર જતા જ થોડીક ક્ષણોમાં જ બહાર આવી જાય છે. વર્ષો જૂની આ બિલ્ડિંગને માર્ગ અને મકાન વિભાગ દ્વારા નોટિસ ફટકારી તાત્કાલિક ખાલી કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. 1985નું બાંધકામ હવે જોખમી બન્યું છે.
એનેક્ષી બિલ્ડિંગ જર્જરિત
ભાવનગર શહેરના નીલમબાગ સર્કલ નજીક આવેલી ભાવનગર શહેરની સૌથી મોટી કચેરીને બહુમાળી ભવન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બહુમાળી ભવનમાં બે બિલ્ડિંગ આવેલી છે જે પૈકી આગળની મુખ્ય બિલ્ડિંગની પાછળ એનેક્ષી બિલ્ડિંગ આવેલું છે. એનેક્ષી બિલ્ડિંગની સ્થિતિ જોઇને અરજદારે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી.
ETV ભારતની ટીમે સરકારી બિલ્ડિંગમાં કામકાજ અર્થે આવતા અરજદારો સાથે વાતચીત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે, મોટાભાગના લોકોએ કેમેરા સામે બોલવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. એક સામાજિક કાર્યકર સુરેશભાઇએ જણાવ્યું હતું કે,"હું અહીં વારંવાર આવું છું અને સામાજિક કાર્યકર છું. ઘણીવાર મને એમ લાગે કે આ મકાન જર્જરિત થઇ ગયું છે. આ બિલ્ડિંગ નવું બને તો ભય ટાળી શકાય. આ સરકારી બિલ્ડિંગ છે અને હજારો લોકોની અહીં અવર જવર રહે છે. નાગરિક તરીકે એવી જ આશા રાખું છું કે આ બિલ્ડિંગ નવું બનવું જોઇએ."
માર્ગ મકાન વિભાગે ફટકારી નોટિસ
બહુમાળી ભવનમાં આવેલા અને જર્જરિત થઇ ગયેલા એનેક્ષી બિલ્ડિંગની સ્થિતિને લઇને માર્ગ અને મકાન વિભાગે નોટિસ ફટકારી છે. આ બિલ્ડિંગનું બાંધકામ 1984/85માં થયું હતું. માર્ગ મકાન વિભાગના અધિકારી ડી.એલ.મેરે જણાવ્યું હતું કે, બે બિલ્ડિંગમાં મેઇન બિલ્ડિંગ અને તેની પાછળ એનેક્ષી બિલ્ડિંગ છે. એનેક્ષી બિલ્ડિંગના રિપોર્ટ કરાવ્યા તો સ્ટ્રક્ચરની તેની સ્ટ્રેન્થ ઓછી આવી એટલે તેમાં આવેલી 25 ઓફિસને ખાલી કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. અત્યારે નવી બિલ્ડિંગ બનાવવાની કોઇ તૈયારી નથી. દરેક વિભાગનો ડેટા લેવામાં આવી રહ્યો છે અને ડેટાના આધારે બિલ્ડિંગ નક્કી થશે.
આ પણ વાંચો: