PGVCL ઓફિસમાં જ વીજ કનેક્શન કાપવાની નોટિસ, ગોંડલની સરકારી કચેરીઓમાં ફાયર સેફ્ટીનો અભાવ
વીજ કનેક્શન કાપવાની સત્તા ધરાવતી PGVCL સહિતની સરકારી સંસ્થાઓમાં ફાયર સેફ્ટીનો અભાવ જણાતા નોટિસ પાઠવવામાં આવી છે.
Published : December 16, 2025 at 1:04 PM IST
રાજકોટ: ગોંડલની સરકારી કચેરીઓમાં જ ફાયર સેફ્ટીનો અભાવ જોવા મળ્યો છે. ગોંડલ ફાયર વિભાગ દ્વારા શહેરની મહત્ત્વપૂર્ણ ચાર સંસ્થાઓને ફાયર સેફ્ટીના અભાવે નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે. ફાયર વિભાગે આ સાથે જ ચેતવણી આપી છે કે આગામી સાત દિવસમાં ફાયર સેફ્ટીની વ્યવસ્થા કરવામાં નહીં આવે તો વીજ કનેક્શન કાપી નાંખવામાં આવશે.
ગોંડલની સરકારી કચેરીઓમાં ફાયર સેફ્ટીનો અભાવ
ગોંડલ ફાયર વિભાગ દ્વારા શહેરની ચાર મહત્ત્વપૂર્ણ સંસ્થાઓ - PGVCL (વીજળી કંપની)ની ઓફિસ, માર્કેટિંગ યાર્ડ, પોસ્ટ ઓફિસ અને ST બસ સ્ટેશનને ફાયર સેફ્ટીના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ સખ્ત નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે. ફાયર વિભાગના નિરીક્ષણ દરમિયાન આ તમામ સ્થળોએ સુરક્ષાના ધોરણો મુજબની પૂરતી ફાયર સેફ્ટી સિસ્ટમ્સનો અભાવ જોવા મળ્યો હતો, જેને પગલે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
ફાયર વિભાગે નોટિસમાં સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી છે કે જો આગામી 7 દિવસની અંદર આ સંસ્થાઓ દ્વારા ફાયર સેફ્ટીની પૂરતી વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં નહીં આવે, તો તેમના વીજ કનેક્શન કાપી નાખવામાં આવશે અને બિલ્ડિંગને સીલ કરી દેવામાં આવશે. આ કડક પગલું જાહેર સલામતી સુનિશ્ચિત કરવાના ઉદ્દેશ્યથી લેવામાં આવ્યું છે.
"હાલ ગોંડલની કેટલીક કચેરીઓમાં ફાયર સેફ્ટીનો અભાવ ધ્યાને આવતા નોટિસ પાઠવવામાં આવી છે, જેમાં PGVCL ઓફિસ, માર્કેટિંગ યાર્ડ, પોસ્ટ ઓફિસ અને ST બસ સ્ટેશનનો સમાવેશ થાય છે." -- સંજય વાછાણી (ફાયર ઓફિસર)
PGVCL ઓફિસમાં જ વીજ કનેક્શન કાપવાની નોટિસ
ગોંડલ ફાયર વિભાગ દ્વારા આ કાર્યવાહી ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં દાખલ થયેલી જાહેર હિતની અરજીના અનુસંધાને કરવામાં આવી છે, જેમાં જાહેર સ્થળોએ ફાયર સેફ્ટીના નિયમોનું પાલન કરાવવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે.આ ચાર સંસ્થાઓમાંથી, વીજળી વિતરણ કરતી સરકારી કંપનીની કચેરી PGVCL ઓફિસને નોટિસ મળતાં અનેક ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે. જે સંસ્થા પોતે વીજ કનેક્શન કાપવાની સત્તા ધરાવે છે, તે જ સંસ્થામાં ફાયર સેફ્ટીનો અભાવ જોવા મળ્યો છે.
