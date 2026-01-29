ETV Bharat / state

મહેસાણા: વાલીઓને લૂંટતી અને વિદ્યાર્થીઓની સેફ્ટી સાથે ચેડાં કરતી સ્કૂલો સામે શિક્ષણ વિભાગની કાર્યવાહી

ફી, સેફ્ટી, શિક્ષકોની નિમણૂંક જેવી બાબતોમાં સરકારના નિયમો ઓળંગતી મહેસાણાની 4 ખાનગી શાળાઓને દંડ

મહેસાણાની 4 ખાનગી શાળાઓને દંડ
(ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 29, 2026 at 8:55 PM IST

મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લા શિક્ષણ તંત્ર દ્વારા હાલમાં ખાનગી શાળાઓમાં ચાલતી ગેરરીતિઓ અને વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા સાથે ચેડાં કરતા સંચાલકો સામે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી (DEO) દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી તપાસ ઝુંબેશમાં વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા, ફી ઉઘરાવવાના નિયમો અને શિક્ષકોની લાયકાત જેવા મુદ્દે ગંભીર બેદરકારી દાખવનાર શાળાઓ સામે દંડનીય કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.

શાળાઓમાં ઇન્સ્પેક્શનની કામગીરી વેગવંતી

મહેસાણા જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, જિલ્લાની ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં ઇન્સ્પેક્શનની કામગીરી પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે. જ્યારે હાલમાં ખાનગી શાળાઓમાં સઘન ચેકિંગ ચાલી રહ્યું છે. મોટાભાગની શાળાઓમાં તપાસ પૂર્ણ થઈ છે, જ્યારે બાકીની શાળાઓમાં પ્રક્રિયા ચાલુ છે. આ તપાસનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય શાળામાં વિદ્યાર્થીઓની સલામતી (School Safety), લાયકાત ધરાવતા શિક્ષકોની નિમણૂક અને FRC (Fee Regulatory Committee) દ્વારા નક્કી કરાયેલા ધોરણો મુજબ જ ફી લેવામાં આવે છે કે કેમ તે ચકાસવાનો છે. આ ઉપરાંત, બાળકોને લાવવા-લઈ જવા માટે વપરાતા ટ્રાન્સપોર્ટેશનના સાધનોની ફિટનેસ અને સલામતીની પણ ચકાસણી કરવામાં આવી રહી છે.

મહેસાણા જિલ્લા શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા કાર્યવાહી (ETV Bharat Gujarat)
નિયમોના ભંગ બદલ 4 શાળાઓ દંડાઈ

ઇન્સ્પેક્શન દરમિયાન જે શાળાઓમાં ગંભીર ક્ષતિઓ જોવા મળી હતી તેમને નોટિસ ફટકારવામાં આવી હતી. નોટિસના જવાબ અને તપાસના અંતે જિલ્લા કક્ષાએથી કુલ 4 શાળાઓને દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. જેમાં નીચે મુજબની શાળાઓનો સમાવેશ થાય છે:
ઉત્કર્ષ વિદ્યાલય: આ શાળામાં શારીરિક શિક્ષણ અને અન્ય શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓમાં બેદરકારી તેમજ લાયકાત ધરાવતા શિક્ષકોના અભાવ બદલ દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે.
વિદ્યામંદિર હાઈસ્કૂલ, કડી: કડીની આ શાળાએ લાંબા સમય સુધી FRC (ફી રેગ્યુલેટરી કમિટી) સમક્ષ દરખાસ્ત કરી ન હતી અને મંજૂરી વિના જ વાલીઓ પાસેથી ફી ઉઘરાવવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું. આ ગંભીર ઉલંઘન બદલ શાળા સામે દંડનીય કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
* સેન્ટ જોસેફ હાઈસ્કૂલ, ખણુસા: આ શાળામાં ગત વર્ષે એક વિદ્યાર્થીનું કરંટ લાગવાથી કમકમાટીભર્યું મૃત્યુ થયું હતું. આ ઘટના બાદ પણ શાળા દ્વારા FRC પ્રપોઝલ અને વિદ્યાર્થીઓની સેફ્ટીને લગતી સરકારી સૂચનાઓનું યોગ્ય પાલન કરવામાં આવ્યું ન હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું હતું. વિદ્યાર્થીઓના જીવ જોખમાય તેવી બેદરકારી બદલ આ શાળાને પણ દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે.

વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા પ્રાથમિકતા
જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, શાળાઓમાં બાળકોની સુરક્ષા સાથે કોઈ પણ પ્રકારની બાંધછોડ ચલાવી લેવામાં આવશે નહીં. જે શાળાઓ ફાયર સેફ્ટી, બિલ્ડીંગની મજબૂતી કે ટ્રાન્સપોર્ટેશનના નિયમોનું પાલન નહીં કરે તેમની સામે ભવિષ્યમાં પણ કડક પગલાં લેવામાં આવશે.
આ કાર્યવાહીને પગલે જિલ્લાની અન્ય ખાનગી શાળાઓના સંચાલકોમાં પણ ફફડાટ ફેલાયો છે. શિક્ષણ વિભાગની આ લાલ આંખથી વાલીઓમાં સંતોષની લાગણી જોવા મળી રહી છે, કારણ કે ફીના નામે થતી લૂંટ અને બાળકોની સુરક્ષાના પ્રશ્ને તંત્ર જાગૃત થયું છે.

