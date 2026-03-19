સુરતના આશ્રમમાં ચાલતું હતું 'નોટ છાપવાનું' કૌભાંડ: યોગ ગુરુની ગાડીમાંથી મળ્યો નકલી નોટોનો જથ્થો
અમરાઈવાડી વિસ્તારમાંથી પોલીસે ₹2 કરોડથી વધુની કિંમતની 500ના દરની નકલી નોટો સાથે એક મહિલા સહિત 6 શખ્સોની ધરપકડ કરી છે.
Published : March 19, 2026 at 1:10 PM IST
Updated : March 19, 2026 at 2:34 PM IST
સુરત: અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે એક એવા રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે જેના તાર સુરતના એક આશ્રમ સાથે જોડાયેલા છે. શહેરના અમરાઈવાડી વિસ્તારમાંથી પોલીસે ₹2 કરોડથી વધુની કિંમતની 500ના દરની નકલી નોટો સાથે એક મહિલા સહિત 6 શખ્સોની ધરપકડ કરી છે.
ક્રાઈમ બ્રાન્ચને બાતમી મળી હતી કે, સુરતથી નકલી નોટોનો મોટો જથ્થો અમદાવાદ ઘુસાડવામાં આવી રહ્યો છે. વોચ ગોઠવીને જ્યારે તપાસ કરવામાં આવી ત્યારે પોલીસ પણ ચોંકી ઉઠી હતી. આ નકલી નોટો 'શ્રી સત્ય યોગ ફાઉન્ડેશન'ના પ્રદીપ ગુરુજીના આશ્રમની ગાડીમાંથી મળી આવી છે.
પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, સુરતના કામરેજ તાલુકાના ધોરણ પારડી ગામે આવેલા આશ્રમમાં જ આ નોટો છાપવામાં આવતી હતી. ક્રાઈમ બ્રાન્ચે આશ્રમમાં દરોડા પાડીને નોટો છાપવાનું મશીન, કાગળો અને અન્ય દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા છે. વરાછા વિસ્તારમાં પણ તપાસના ધમધમાટ તેજ કરવામાં આવ્યા છે.
આરોપીઓની પૂછપરછમાં સૌથી મોટો ખુલાસો એ થયો છે કે તેઓ માર્કેટમાં પગ પેસારો કરવા માટે એક લાલચુ સ્કીમ ચલાવતા હતા.
શું હતી સ્કીમ?
- ₹500 ની અસલી નોટ આપો અને સામે ₹1500 ની નકલી નોટ મેળવો.
બજારમાંથી અસલી નાણાં મેળવ્યા
- ₹2 કરોડની નકલી નોટો બજારમાં વટાવીને આરોપીઓએ ₹66 લાખની અસલી કરન્સી મેળવવાની પેરવીમાં હતા.
આટલી મોટી માત્રામાં નોટો હોવાથી પોલીસને પણ પંચનામું કરવામાં પરસેવો છૂટી ગયો હતો. 40,000 થી વધુ નોટોના સીરીયલ નંબર નોંધવાની કામગીરી મોડી રાત સુધી ચાલી હતી. પોલીસે અત્યારે એ દિશામાં તપાસ તેજ કરી છે કે આ અગાઉ કેટલી નોટો બજારમાં વહેતી કરવામાં આવી છે અને આ નેટવર્ક કયા કયા રાજ્યોમાં ફેલાયેલું છે.
