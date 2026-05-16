ગાંઠીયા નહીં, આ 60 ચિત્રો બન્યા ભાવનગરની ઓળખ, શહેરના ફોટોગ્રાફરે ચિત્રોના માધ્યમથી કરાવ્યા શહેરના દર્શન
અમૂલભાઈ પરમારનો બારમોં વન મેન શો, 60 ચિત્રોમાં ભાવનગરનાં બોરતળાવ, ગંગાદેરી, વિક્ટોરિયા પાર્ક સહિત અનેક સ્થળોનું દર્શન.
Published : May 16, 2026 at 6:50 PM IST
ભાવનગર: શહેરની ઓળખ ગાંઠિયાથી થાય છે, પરંતુ હવે આ ઓળખ ધીરે ધીરે કલાનગરી તરીકે પણ બહાર આવી રહી છે. ભાવનગરના ફોટોગ્રાફર અમૂલભાઈ પરમારે પોતાના ફોટામાંથી ચિત્રો બનાવીને એક અનોખું પ્રદર્શન યોજ્યું છે. આ પ્રદર્શનમાં ભાવનગરની સુંદરતા અને વારસાને 60 ચિત્રો દ્વારા સજીવન કરવામાં આવ્યો છે.
ભાવનગર શહેરના ઝવેરચંદ મેઘાણી ઓડિટોરિયમ હોલ ખાતે આવેલી ખોડીદાસ પરમાર આર્ટ ગેલેરીમાં "વારસો" શીર્ષક અંતર્ગત આ ચિત્ર પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અમૂલભાઈ પરમારનું આ તેમનું 22મું એક્ઝિબિશન છે અને 12મું વન મેન શો છે.
"મેં હંમેશા નવું કંઈક કર્યું છે અને નવું આપવાનો આગ્રહ રાખ્યો છે. સૌપ્રથમ ભાવનગરમાં એરિયલ વ્યુ 2005માં આપ્યું, ત્યારબાદ પથ્થરોને જીવંત કર્યા અને હવે ફોટોગ્રાફીને ચિત્રોમાં બદલી છે. આ પ્રદર્શનમાં મારા 60 જેટલા ચિત્રો રજૂ કર્યા છે." - અમૂલભાઈ પરમાર, ફોટોગ્રાફર
આ પ્રદર્શનમાં ભાવનગરના સુપ્રસિદ્ધ સ્થળો સાથે વિદેશના સ્થળોના પણ ચિત્રો રાખવામાં આવ્યા છે. પ્રદર્શન નિહાળવા આવેલા ભાવનગરવાસી પ્રશાંતભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે ભાવનગરને ફોટોગ્રાફીમાંથી ચિત્રમાં કન્વર્ટ થતા જોયું છે. ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કર્યો છે અને એવું લાગે જાણે વોટર કલરનું પેઇન્ટિંગ છે. અહીં ભાવનગરના બોરતળાવ, નેચર, ગંગાદેરી, વિક્ટોરિયા પાર્ક જેવા અનેક ચિત્રો રજૂ કરવામાં આવ્યા છે, જે ભાવનગરના દર્શન કરાવે છે."
"અત્યાર સુધી ભાવનગરની ઓળખ ગાંઠિયા તરીકે થતી આવી છે, પણ આ ચિત્રો જોયા પછી ખ્યાલ આવે છે કે ભાવનગર કેટલું સુંદર છે. આ પ્રદર્શન આવનારી પેઢીને ઇતિહાસને ચિત્રોમાં બતાવી શકે તેવું છે. અમૂલભાઈ આ પ્રકારના કામો કરતા રહે તેવી અમને આશા છે." - મનીષભાઈ, પ્રદર્શન જોવા આવનાર
આ પ્રદર્શનથી ભાવનગરની ઓળખ ગાંઠિયાથી આગળ વધીને કલાનગરી તરીકે પ્રસ્થાપિત થઈ રહી છે. અમૂલભાઈ પરમારની આ કલાત્મક પહેલને લોકોએ ખૂબ પ્રોત્સાહન આપ્યું છે.
