નોર્વેના પોરસેન્જરના મેયર 'ભૂલ-ભૂલૈયા'ના અક્ષય કુમારની સ્ટાઈલમાં રિક્ષા લઈને જેસલમેરથી લીંબડી પહોંચ્યા
નોર્વેના પોરસેન્જરના મેયર જો ઈંગે હેસેવિક પોતે રીક્ષા ચલાવી અમદાવાદ-રાજકોટ હાઈવે પરથી લીંબડી પહોંચ્યા, હોનેસ્ટ હોટલમાં વિરામ લઈ લોકો સાથે વાતચીત કરી.
Published : October 14, 2026 at 5:37 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: ભારતમાં 'ચેરિટી એન્ડ એડવેન્ચર' યાત્રા યોજાઈ રહી છે. જેમાં દેશ-વિદેશથી લોકોએ ભાગ લઈ રહ્યા છે અને વિદેશથી ભારત આવીને આ યાત્રામાં જોડાઈ રહ્યા છે. આ યાત્રા જેસલમેરથી લઈ કેરળ સુધી રવાના પણ થઈ ગઈ છે, જેમાં 4300 કિલોમીટરની આ સફર રીક્ષા લઈને પાર કરવાની છે. અલગ-અલગ દેશોના લોકો અને આગેવાનો જેસલમેરથી રીક્ષા લઈને કેરળ સુધી પહોંચવાના છે, જેને લઈને અલગ-અલગ રૂટ પણ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે.
આ યાત્રામાં નોર્વેના પોરસેન્જર વિસ્તારના મેયર જો ઈંગે હેસેવિક પણ જોડાયા છે. આ યાત્રાને 'રીક્ષા રન' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ રીક્ષા રનનો મુખ્ય હેતુ સાહસિક પ્રવાસન અને ચેરિટી, સેવાકિય કાર્યો માટે ફંડ એકઠું કરવાનો છે. આ અનોખી યાત્રા પાછળનો ઉદ્દેશ રોમાન્ચ અને સાહસ, લો-કોસ્ટ ટ્રાવેલ અને ભારતીય સંસ્કૃતિનો અનુભવ તથા ચેરિટી અને સામાજિક કાર્યોમાં ભંડોળ એકઠું કરવાનો છે.
આ યાત્રા 2006થી શરૂ કરવામાં આવી હતી. પ્રથમ વખત આ યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું ત્યારે કેરળના કોચીથી લઈને પશ્ચિમ બંગાળના દાર્જિલિંગ સુધી ચૌદ જેટલી ટીમોએ ભાગ લીધો હતો અને 2011માં જેસલમેરથી કેરળ રૂટ સુધીની યાત્રા શરૂ કરવામાં આવી હતી. ફરી એક વખત આ યાત્રા ચાલુ છે અને પ્રથમ તબક્કામાં 37 જેટલી રીક્ષાઓ લઈને જેસલમેરથી કેરળ સુધીનું 4300 કિલોમીટર કાપવા માટેની સફર શરૂ કરવામાં આવી છે, જેમાં 61 લોકો જોડાયા છે. ભારતીય પ્રવાસીઓ પણ તેમાં છે અને વિદેશથી પણ લોકો આ પ્રવાસમાં જોડાયા છે અને રીક્ષા લઈને નીકળી પડ્યા છે.
આ પ્રવાસમાં નોર્વેના પોરસેન્જરના મેયર પણ જોડાયા છે અને પોતે ખુદ રીક્ષા ચલાવીને હવે ચેરિટી એન્ડ એડવેન્ચરમાં ભાગ લઈને પોતાનું સાહસિકપણું દેખાડી રહ્યા છે. 4300 કિલોમીટરની સફર કાપવા માટે તે અમદાવાદ-રાજકોટ હાઈવે ઉપરથી પસાર થઈ રહ્યા છે અને રસ્તામાં આવતી લીંબડી નજીક હોટલમાં વિરામ લેતા ત્યાં ઊભેલા લોકો સાથે ફોટા અને સેલ્ફી પડાવવા આવ્યા અને વાતચીત કરવાનો પ્રયત્ન પણ હાથ ધરવામાં આવ્યો છે.
અલગ પ્રકારની રીક્ષા, રહેણી અને ઝાલાવાડની સંસ્કૃતિને નજીકથી આ નોર્વેના પોરસેન્જરના મેયર દ્વારા માણવામાં આવી છે. હાઈવે ઉપર આવેલી હોટલમાં રોકાયા બાદ સ્થાનિક લોકો સાથે પણ તેમના દ્વારા વાતચીત કરવામાં આવી છે. રીક્ષા પાછળ તેમના દ્વારા લખવામાં આવ્યું છે કે "शिकागो के स्कूटर चालक बड़े बदतमीज हैं". આ લખાણ પાછળનો ઉદ્દેશ શું છે તે જાણવાનો પ્રયત્ન સ્થાનિક લોકોએ કર્યો, પણ જવાબ આપવાથી આ મેયર દૂર રહ્યા અને ફરી પોતાની બ્લેક ચા પીને સફર આગળ વધારી અને રવાના થયા. સ્થાનિક લોકો સાથે ફોટો સેશન પણ કરવામાં આવ્યું. કોઈપણ પ્રકારના સરકારી પ્રોટોકોલ વગર જ આ મેયર અમદાવાદ નેશનલ હાઈવે ઉપર આવેલી હોટલના કમ્પાઉન્ડમાં નજરે પડ્યા અને લોકોને મળ્યા પણ ખરા. કોઈપણ પ્રકારના સરકારી પ્રોટોકોલ કે સુરક્ષા વગર જ મુસાફરી કરી રહેલા મેયરને જોઈને લોકો પણ આશ્ચર્યમાં મુકાયા હતા.
રસ્તામાં આવતા તળાવનું પાણી પીધું, મેયરનો સંસ્કૃતિ અને પશુઓ વચ્ચેનો પ્રેમ પણ છલકાયો
નોર્વેના પોરસેન્જરના મેયર જો ઈંગે હેસેવિક સુરેન્દ્રનગર હાઈવે ઉપરથી પસાર થઈ રહ્યા હતા, ત્યારે ભેંસના ટોળા વચ્ચેથી રીક્ષા કાઢી હતી અને ઊભી રાખીને માલધારીઓને પણ મળ્યા હતા. આ ઉપરાંત ગાયોને રોટલી ખવડાવવામાં આવી હતી અને રસ્તામાં ચાલીને જતા લોકોને પોતાની ટૂક-ટૂક એટલે કે રીક્ષામાં બેસાડીને મુસાફરી કરાવવામાં આવી હતી અને તેમની સાથે સેલ્ફી પણ લેવામાં આવી હતી અને પોતાના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઉપર પણ સુરેન્દ્રનગરની યાદોને અપલોડ કરવામાં આવી હતી. રસ્તામાં જતા સમયે પ્રકૃતિને નિહાળવામાં આવી હતી. રસ્તામાં મળી રહેલા ખેડૂતો સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ભાષા ન સમજાતી હોવાના કારણે આ સંવાદ અટક્યો હતો.
આ પણ વાંચો...