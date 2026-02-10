ઉત્તર ગુજરાત ઠાકોર સમાજના બંધારણમાં નવો વળાંક, કલાકાર ગબ્બર ઠાકોરે હવે વીડિયો જાહેર કરીને શું કહ્યું?
Published : February 10, 2026 at 8:24 PM IST
બનાસકાંઠા : જિલ્લામાં ઠાકોર સમાજના બંધારણમાં નવો વળાંક આવ્યો છે. ડીજે વગાડવા પર કલાકાર ગબ્બર ઠાકોરને સમાજ બહાર મુકવામાં આવ્યા બાદ હવે તેમને વિડીયો બનાવીને સમાજની માફી માગવા માટેની વાત કરી છે એટલે કે સમાજ સમક્ષ પોતાના વિચારો રજૂ કર્યા છે.
બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ઠાકોર સમાજે ઠાકોર સમાજના હિતમાં સમાજ સુધારણા માટેનું બંધારણ બનાવ્યું અને બંધારણનો અમલ કરવા માટે સંકલ્પ લેવડાવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ એક જ મહિનામાં સૌ પ્રથમવાર ડીસાના ઝાબડીયા ગામે બંધારણના નિયમો તૂટ્યા હતા. જેમાં ગામે ગબ્બર ઠાકોર અને અર્જુન ઠાકોર અને તેમના કાકા લહેરાજી ઠાકોરે ગામમાં ડીજે સાથે વરઘોડો કાઢતા બંધારણના ઉલ્લંઘન બદલ સમાજના આગેવાનોએ ગામમાં બેઠક કરી અને તેમને સમાજ બહાર મૂકી દીધા હતા.
આ મામલો ભારે ચર્ચામાં આવ્યો હતો, જો કે હવે તેમને સમાજ બહાર મુકવામાં આવ્યા છે, તેમાંથી એક કલાકાર ગબ્બર ઠાકોરે વધુ એક વિડીયો બનાવીને સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કર્યો છે, જેમાં તેમણે સમાજની માફી માગવાની વાત કરી છે.
ગબ્બર ઠાકોર એ કહ્યું કે એક તરફ ગેનીબેન ઠાકોર ડીજે પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ લગાવવાની વાત કરી રહ્યા છે તો બીજી તરફ અલ્પેશ ઠાકોર ઘરે ડીજે વગાડવા માટેની વાત કરી રહ્યા છે, એટલે કે આગેવાનોની વાતોમાં તફાવત જોવા મળી રહ્યો છે. આગેવાનોએ એક થઈ અને ફરી આ બાબતે યોગ્ય નિર્ણય લેવો જોઈએ, જેથી કરીને બંધારણનું યોગ્ય રીતે પાલન થાય. સમાજમાં નિયમો એક હોવા જોઈએ, જેથી કરીને લોકોને પાલન કરવામાં મુશ્કેલીઓ ન પડે. સમાજ મા-બાપ છે, તેમની માફી માગવામાં કંઈ જ નાના થઈ જવાતું નથી, મારી સાથે ષડયંત્ર થયું છે. 3/4 લોકોએ મળીને આ ષડયંત્ર કર્યું છે.
ગબ્બર ઠાકોરે વધુમાં કહ્યું કે તાજેતરમાં ચંડીસરમાં પણ લાઈવ પ્રોગ્રામ થયો છે, જે બધાને ખબર છે. પાટણના કોરડા ગામે બંધારણનું ઉલ્લંઘન થયું, ત્યાં સમાજે દોઢ લાખનો દંડ વસૂલ કર્યો છે, એટલે કે બંધારણ વિશે આગેવાનો ફરી એકત્ર થઈ નિર્ણય કરે જેથી કરીને તેનું યોગ્ય રીતે પાલન થઈ શકે ડીજેમાં પણ ખર્ચ થાય છે. જ્યારે ડીજેની જગ્યાએ શરણાઈ જેવા વાજિંદ્રો વગાડવામાં પણ વધુ ખર્ચ થાય છે, એટલે સમાજે આ બાબતે વિચારવું જોઈએ.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, "હું સમાજને સલાહ નથી આપતો, પરંતુ સમાજ સમક્ષ મારા વિચાર મુકું છું કે સમાજના આગેવાનો વધુ સમજદાર છે, બંધારણ તૂટતું રહેશે તો સમાજના આગેવાનો કેટલી મીટીંગો કરશે. આ બાબતે સમાજના આગેવાનોએ એકત્ર થઈ ફરી આ બાબતે નિર્ણય લેવો જોઈએ જેથી કરીને સમાજના લોકો વચ્ચે વિખવાદ ઊભો ન થાય અને તેઓ બંધારણનું પાલન કરતાં થાય."
હવે આગામી દિવસોમાં ગબ્બર ઠાકોર માટે સમાજના આગેવાનો કેવો નિર્ણય કરે છે અને સમાજના જ આગેવાન ગણાતા અલ્પેશ ઠાકોરની વાત અને ગેનીબેન ઠાકોરની વાત વચ્ચે જે તફાવત છે, તે બાબતે સમાજના લોકો શું નિરાકરણ લાવે છે તે જોવું રહ્યું.
