ઉતર ગુજરાત ઠાકોર સમાજના બંધારણનો વિવાદ વધું ગરમાયો, બે કલાકારો સહિત ત્રણ લોકોને સમાજ બહાર મુકાયા

ઠાકોર સમાજના લોકોએ બંધારણના નિયમો તોડી દીધા હોવાના વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા હતા.

ઉતર ગુજરાત ઠાકોર સમાજના બંધારણનો વિવાદ વધું ગરમાયો
ઉતર ગુજરાત ઠાકોર સમાજના બંધારણનો વિવાદ વધું ગરમાયો
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 4, 2026 at 8:14 PM IST

બનાસકાંઠા : જિલ્લામાં ઠાકોર સમાજના બંધારણને લઈને વિવાદ ગરમાયો છે. સમાજના નિયમો ભંગ થયા હોવાના આરોપો વચ્ચે હવે ગાયક ગબ્બર ઠાકોર અને અર્જુન ઠાકોરે સમાજની બેઠક પહેલા પોતાની સ્પષ્ટ પ્રતિક્રિયા આપી છે. કહ્યું કે "અમે કોઈ જ બંધારણ તોડ્યું નથી, છતાં સમાજ માં બાપ છે, કહેશે તો અમે ગાવાનું છોડી દઈશું."

કલાકારોએ કહ્યું અમે કોઈ જ બંધારણ તોડ્યું નથી

ઠાકોર સમાજના આગેવાનો દ્વારા બંધારણ બનાવીને ઠાકોર સમાજને શિક્ષિત બનાવવા અને વિકસિત બનાવવા માટેના મહત્વના નિર્ણયો કરાયા, પણ આ નિર્ણય એક મહિનામાં જ વિવાદ ઉભા કર્યા છે. જેમાં ઠાકોર સમાજના લોકોએ બંધારણના નિયમો તોડી દીધા હોવાના વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા હતા.

ઉતર ગુજરાત ઠાકોર સમાજના બંધારણનો વિવાદ વધું ગરમાયો

ઠાકોર સમાજના બંધારણને લઈને ઉભા થયેલા વિવાદ પર ગાયક ગબ્બર ઠાકોર અને અર્જુન ઠાકોરએ ખુલાસો કર્યો છે. બંને ગાયકોનું કહેવું છે કે તેમણે સમાજના કોઈ પણ નિયમો તોડ્યા નથી. ગાયકોના જણાવ્યા મુજબ, બંધારણમાં નિયમ એવો હતો કે સામા પક્ષે જાન લઈ જવાની હોય ત્યારે ડીજે ન કરવુ, પરંતુ તેમના ગામમાં જે બંધારણ બનાવાયું હતું, તેમાં ડીજે માટે છૂટછાટ આપવામાં આવી હતી, એ મુજબ જ તેઓએ આયોજન કર્યું હતું.

ઉતર ગુજરાત ઠાકોર સમાજના બંધારણનો વિવાદ વધું ગરમાયો
ઉતર ગુજરાત ઠાકોર સમાજના બંધારણનો વિવાદ વધું ગરમાયો

તેમણે વધુમાં કહ્યું કે ઠાકોર સમાજના બંધારણમાં તેમના ગામ માટે ડીજે ન લાવવુ એવો કોઈ સ્પષ્ટ મુદ્દો જ નહોતો. છતાં પણ નિયમ ભંગના આરોપો લગાવવામાં આવી રહ્યા છે.

જાબડીયા ગામના પૂર્વ સરપંચ થાનાજી ઠાકોર એ પણ નારાજગી વ્યક્ત કરી છે, તેમનું કહેવું છે કે બંધારણ બન્યું તે પહેલાં તેમના ગામમાં કોઈ બેઠક યોજાઈ નહોતી. ગ્રામજનોને વિશ્વાસમાં લેવામાં આવ્યા નહોતા. તેમણે ઉમેર્યું કે બંધારણની નકલ પણ આજદિન સુધી તેમના ગામ સુધી પહોંચી નથી. અમારા ગામ તરફથી કોઈ પણ પ્રકારનું બંધારણ ભંગ કરવામાં આવ્યું નથી.

ગાયક અર્જુન ઠાકોર
ગાયક અર્જુન ઠાકોર

જોકે ગાયકોએ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો કે ગઈકાલે વડગામ તાલુકામાં જ્યારે તેઓ જાન લઈને ગયા ત્યારે ત્યાં બીજી જાન પણ આવી હતી, જેમાં ડીજે વાગતુ હતુ તો પછી માત્ર તેમની સામે જ કાર્યવાહી કેમ તેવા સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. ગાયકોનું કહેવું છે કે સમાજના કોઈ પણ નિયમો તોડ્યા નથી. ગામના બંધારણમાં ડીજે માટે છૂટછાટ હતી અને અમે એ પ્રમાણે જ કર્યું છે, સમાજથી અમે ઉજળા છીએ. સમાજ મા બાપ છે, પરંતુ નિયમ તોડ્યા નથી એટલે દંડનો સવાલ જ નથી.

ગાયક ગબ્બર ઠાકોર
ગાયક ગબ્બર ઠાકોર

"સમાજે સારું બંધારણ બનાવીને ત્યારે તેનો કડક પડે અમલ કરવા માટે પણ જણાવ્યું હતું, પરંતુ અર્જુન ઠાકોર અને ગબ્બર ઠાકોર જાણતા હોવા છતાં આ પ્રકારે નિયમો તોડી ઠાકોર સમાજને જ નહીં, પરંતુ અન્ય સમાજને પણ નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. આગેવાનોએ કડક નિર્ણય કરવો જોઈએ, અને અર્જુન ઠાકોર ગબ્બર ઠાકોરે માફી માગવી જોઈએ અને તેમની સાથે કોઈએ વ્યવહાર ન કરવો." - ગેનીબેન ઠાકોર, સાંસદ બનાસકાંઠા

નોંધનીય છે કે દિયોદરના ઓગડથળી ખાતે 4 જાન્યુઆરીના રોજ ઠાકોર સમાજના 3 જિલ્લા અને 27 તાલુકાના લોકોએ સમાજ સુધારક બંધારણ બનાવ્યું હતું અને તેનું કડકાઈથી અમલ કરવા માટે આહવાન કર્યું હતું. જે લોકો તેનો અમલ નહીં કરે તેમના સામે કાર્યવાહી કરવાની પણ ખાતરી આપી હતી. જે બાદ હવે આ સમગ્ર બંધારણ વિવાદનો મામલો વધુ ગરમાયો છે, ત્યારે હવે જોવાનું રહ્યું કે ઠાકોર સમાજની બેઠકમાં આ મુદ્દે શું નિર્ણય લેવાય છે.

બે કલાકારો સહિત ત્રણ લોકોને સમાજ બહાર મુકાયા

બનાસકાંઠામાં બે દિવસથી ઠાકોર સમાજના બંધારણના નિયમો તોડવાનો વિવાદ વકર્યો હતો, તેમાં હવે સમાજના લોકોએ બેઠક કરીને સમાજનું બંધારણ તોડી સમાજ ઉપર વટ જઈ ડીજે અને વરઘોડો કાઢવા બદલ જાણીતા કલાકાર ગબ્બર ઠાકોર અર્જુન ઠાકોર તેમજ તેમના કાકાને સમાજ બહાર મુકવામાં આવ્યા છે. સમાજે ઝાબડિયા ખાતે જ બેઠક યોજીને આ બેઠકમાં સમાજના આગેવાનોએ આ કડક નિર્ણય કર્યો છે.

ઉતર ગુજરાત ઠાકોર સમાજના બંધારણનો વિવાદ વધું ગરમાયો

"સમાજના 5 જેટલા આગેવાનોને રાખીને ષડયંત્રપૂર્વક ખોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. વર્ષો સુધી સમાજની સેવા કરી તેનું પરિણામ અમને આપ્યું, અમારી સાથે 150 જેટલા ઘરના લોકો છે, સમાજે જે બંધારણ બનાવ્યું તે બંધારણ અમે નથી તોડ્યું." - ગબ્બર ઠાકોર, ગાયક

સમાજના આગેવાનો કહ્યું કે સમાજ સુધારણા માટે સમાજ શિક્ષિત બને અને સમાજ કુરિવાજોમાંથી અને ખોટા ખર્ચાઓમાંથી બહાર આવે તે માટે સારું બંધારણ બનાવ્યું છે. આ બંધારણ માટે મહાસંમેલન ઓગડથળી ખાતે જ્યારે મળ્યું હતું, ત્યારે માત્ર એક જિલ્લો નહીં, પરંતુ ત્રણ જિલ્લાના મોટી સંખ્યામાં ઠાકોર સમાજના લોકો અને આગેવાનોએ આ બંધારણ બનાવ્યું છે. આ બંધારણનો અમલ કરવા માટે પણ જણાવ્યું હતું, ત્યારે ઠાકોર સમાજના લોકોએ જ આ બંધારણના નિયમો તોડ્યા છે, તેઓ માટે આ નિર્ણય જરૂરી છે અને તે માટે જ તેમને એક વર્ષ માટે સમાજથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે.

ઉતર ગુજરાત ઠાકોર સમાજના બંધારણનો વિવાદ વધું ગરમાયો
ઉતર ગુજરાત ઠાકોર સમાજના બંધારણનો વિવાદ વધું ગરમાયો

હાલમાં તો બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ઠાકોર સમાજના બંધારણનો વિવાદ વધુ ગરમાયો છે. ઠાકોર સમાજના જ લોકોએ બંધારણ તોડ્યું અને તેમને હવે સમાજ બહાર મૂકવામાં આવ્યા છે, ત્યારે સામે હવે જેને સમાજ બહાર મુકાયા છે, તે લોકો પણ સમાજ સામે પોતાનો આક્રોશ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે, અને કહી રહ્યા છે, સમાજે ખોટો નિર્ણય કર્યો છે. તેમને સમાજ દ્વારા બનાવવામાં આવેલા બંધારણ અંગે કોઈ જ જાણકારી આપવામાં આવી ન હતી, તેમની કોઈ જ પત્રિકા મળી ન હોવાનું તેમને જણાવ્યું હતું.

