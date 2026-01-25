ETV Bharat / state

ઉત્તર ગુજરાતના રબારી સમાજે લગ્નમાં ડીજે, ફટાકડા પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મૂક્યો, 11 મુદ્દાઓનું નવું બંધારણ બનાવ્યું

રબારી સમાજ ડીસાના સમસેરપુરા ગામ ખાતે મહાસંમેલન યોજી અને તેમાં સમાજ માટે નવું બંધારણ જાહેર કર્યું છે.

ઉત્તર ગુજરાતના રબારી સમાજે બનાવ્યું 11 મુદ્દાઓનું બંધારણ
ઉત્તર ગુજરાતના રબારી સમાજે બનાવ્યું 11 મુદ્દાઓનું બંધારણ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 25, 2026 at 7:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

બનાસકાંઠા : જિલ્લામાં રબારી સમાજ દ્વારા મહાસંમેલન યોજવામાં આવ્યું, જેમાં 11 મુદ્દાઓનું બંધારણ બનાવવામાં આવ્યું છે. લગ્ન મરણ અને જન્મ પ્રસંગમાં થતા ખોટા ખર્ચાઓ પર અંકુશ લાવવા માટે આજે રબારી સમાજ ડીસાના સમસેરપુરા ગામ ખાતે મહાસંમેલન યોજી અને તેમાં સમાજ માટે નવું બંધારણ જાહેર કર્યું છે.

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં થોડાક દિવસો પહેલા ઠાકોર સમાજે ઓગડથળી ખાતે પોતાનું અલગ બંધારણ બનાવ્યું હતુંં. સમાજના ખોટા ખર્ચાઓ ઉપર રોક લગાવી હતી, જે બાદ જાગીરદાર રાજપુત સમાજ દ્વારા પણ પોતાનું બંધારણ બનાવવામાં આવ્યું છે, ત્યારે હવે રબારી સમાજે પણ આજે ઉત્તર ગુજરાતના સમાજના તમામ આગેવાનો સાથે મળીને સમાજનું 11 મુદ્દાઓનું નવું બંધારણ બનાવ્યું છે.

ઉત્તર ગુજરાતના રબારી સમાજે બનાવ્યું 11 મુદ્દાઓનું બંધારણ (ETV Bharat Gujarat)

રબારી સમાજ શિક્ષણ તરફ આગળ વધે અને સમાજ વિકસિત થાય તે દિશામાં આગેવાનો પ્રયાસો કરી રહ્યા છે. ધારાસભ્ય માવજીભાઈ દેસાઈ, પૂર્વ ધારાસભ્ય ગોવાભાઈ રબારીની અધ્યક્ષતામાં તમામ આગેવાનોએ એક મંચ પર એકત્ર થઈ સમાજ માટે આ બંધારણ અમલમાં મૂક્યું છે.

નવા બંધારણ મુજબ, સમાજમાં દીકરા-દીકરીને એક સમાન સમજવા કોઈ ભેદભાવ કરવો નહી, જન્મપ્રસંગે ખોળ ભરવાની રસમ અને પરંપરાને સાદગીથી કરવી તેમજ ખોટા ખર્ચાઓ ન કરવા માટે બંધારણમાં જણાવવામાં આવ્યું છે. સગાઈમાં પણ મર્યાદિત રકમ સિવાય કોઈ ભેટ દાગીના ન આપવા સાથે જ લગ્નમાં ડીજે અને ફટાકડા ફોડવા સહિતના ખોટા ખર્ચાઓ બંધ કરી મર્યાદિત મહેમાનો સાથે સાદુ ભોજન બનાવી લગ્ન પ્રસંગ કરવા માટે બંધારણમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.

રબારી સમાજે બનાવ્યું 11 મુદ્દાઓનું બંધારણ
રબારી સમાજે બનાવ્યું 11 મુદ્દાઓનું બંધારણ (ETV Bharat Gujarat)

રબારી સમાજના યુવાનો શિક્ષણ તરફ આગળ વધે તે માટે શિક્ષણમાં ફંડ આપી પ્રોત્સાહિત કરવા માટે પણ બંધારણમાં મુદ્દો ટાંકવામાં આવ્યો છે. છૂટાછેડા સમયે સમાજની સંમતિ રજૂ કરી સમાધાન કરવાનો પ્રયાસ કરવા માટે તેમજ બાળકોની મિલકતનો ન્યાયસંગત નિર્ણય કરી દંડની રકમ શિક્ષણ ફંડમાં જમા કરાવવા માટે સમાજના સર્વ લોકોની સંમતિથી બંધારણમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. સમાજની દિકરા-દીકારીઓને ઉચ્ચ શિક્ષણ આપવા માટે ફરજિયાત અપીલ કરવામાં આવી છે. હોશિયાર વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન મળે અને સહાય આપવા માટે પણ સમાજ આગળ આવે તેવું બંધારણમાં જણાવવામાં આવ્યું છે.

રબારી સમાજે બનાવ્યું 11 મુદ્દાઓનું બંધારણ
રબારી સમાજે બનાવ્યું 11 મુદ્દાઓનું બંધારણ (ETV Bharat Gujarat)

આ મહાસંમેલનમાં પાટણ, બનાસકાંઠા, વાવ, થરાદ 3 જિલ્લા સહિત રાજસ્થાનના સમાજના આગેવાનો અને લોકો હજારોની સંખ્યામાં મહાસંમેલનમાં જોડાયા હતા. સમાજને મજબૂત બનાવવા માટે એક સમાજ એક રિવાજના ઘડાયેલા બંધારણમાં સમાજના સર્વ લોકોએ પોતાની સંમતિ આપી છે.

રબારી સમાજે બનાવ્યું 11 મુદ્દાઓનું બંધારણ
રબારી સમાજે બનાવ્યું 11 મુદ્દાઓનું બંધારણ (ETV Bharat Gujarat)

શિક્ષણ યુગમાં સમાજ શિક્ષણ ક્ષેત્રે પણ ક્રાંતિ કરે અને દીકરા દીકરીઓ ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવે તે માટે સમાજના આગેવાનોએ ચિંતા કરી છે અને આગેવાનોએ શિક્ષણના મુદ્દાને પણ મહત્વ આપીને લોકોને પણ બાળકોને ઉચ્ચ શિક્ષણ આપવા માટે ખાસ અપીલ કરી છે.

રબારી સમાજે બનાવ્યું 11 મુદ્દાઓનું બંધારણ
રબારી સમાજે બનાવ્યું 11 મુદ્દાઓનું બંધારણ (ETV Bharat Gujarat)

લગ્નમાં ડીજે, ફટાકડા સહિતના ખોટા ખર્ચાઓ ઉપર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મૂકીને સમાજમાં દરેક લોકો એક રિવાજ અને એક સમાજના સંકલ્પ સાથે આ બંધારણનો અમલ કરશે અને આ બંધારણ બાદ સમાજના ખોટા ખર્ચાઓ ખોટો સમય તેમજ ખોટા દેખાડાઓ બંધ કરી સમાજના આગેવાનોએ રબારી સમાજ માટે એક રિવાજ એક સમાજનો મહત્વનું ઐતિહાસિક પગલું આજે ભર્યું છે.

સમય સાથે બદલાવ કરવા માટે હવે દરેક સમાજ પોતાના સમાજની ચિંતા કરીને નવા બંધારણ બનાવી રહ્યા છે પહેલા બનાસકાંઠામાં ઠાકોર સમાજ તે બાદ જાગીદાર રાજપૂત સમાજ અને હવે રબારી સમાજએ પણ પોતાનું 11 મુદ્દાઓનું નવું બંધારણ અમલમાં મૂક્યું છે.

રબારી સમાજે બનાવ્યું 11 મુદ્દાઓનું બંધારણ
રબારી સમાજે બનાવ્યું 11 મુદ્દાઓનું બંધારણ (ETV Bharat Gujarat)

ઉત્તર ગુજરાતના રબારી સમાજના બંધારણના મહત્વના મુદ્દા:

  • જન્મ પ્રસંગ: ખોળી ભરવાની પરંપરા સાદગીથી રાખવી, દેખાદેખી અને ફાજલ ખર્ચ બંધ.દીકરી–દિકરા વચ્ચે ભેદભાવ નહીં, સીમિત રકમ અને સાદું ભોજન રાખવું.
  • સગાઈ પ્રસંગ: સગાઈમાં મર્યાદિત રકમ સિવાય કોઈ ભેટ, દાગીના કે વાહન નહીં. ફક્ત નજીકના સગા હાજર રહે અને કાર્યક્રમ સાદગીથી કરવો.
  • લગ્ન પ્રસંગ: લગ્નમાં વૈભવ, ડીજે, ફટાકડા અને ફાજલ ખર્ચ પર પ્રતિબંધ.મર્યાદિત મહેમાનો, સાદું ભોજન અને શિક્ષણ ફંડ માટે પ્રોત્સાહિત સહયોગ કરવો.
  • મામેરા અને મોસાળ પ્રસંગ: મામેરા–મોસાળમાં નક્કી મર્યાદા મુજબ જ રકમ, ઓઢામણ પ્રથા બંધ. ભવ્યતા નહીં, સાદગી રાખી વધારાની માંગ ટાળવી..
  • આણું: આણું ફક્ત બે વ્યક્તિએ જવું અને રુ.1100/-થી વધુ ઓઢામણ નહીં કરવા. કપડાં, દાગીના કે ભેટ આપવી નહીં, બીજું લગ્ન પણ સાદગીથી કરવું
  • છૂટાછેડા: છૂટાછેડા પહેલા સમાજ સમિતિમાં રજૂ કરી સમાધાન કરવાનો પ્રયાસ કરવો, બાળકો અને મિલકતનો ન્યાયસંગત નિર્ણય અને દંડનો ભાગ શિક્ષણ ફંડમાં આપવો.
  • શિક્ષણ ક્ષેત્ર: દીકરા–દીકરી બંનેને સમાન અને ઉચ્ચ શિક્ષણ આપવું ફરજિયાત. હોશિયાર વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન અને સહાય અને પ્રોત્સાહન આપવુ.
  • સમૂહલગ્ન પ્રસંગ: દરેક તાલુકામાં સમૂહલગ્ન યોજી ખર્ચ અને સમય બચાવવાનો હેતુ. સમૂહલગ્ન બાદ અલગ જમણવાર નહીં અને ફાજલ ખર્ચ ટાળવો.
  • વ્યસન: સમાજના તમામ પ્રસંગોમાં દારૂ, નશો અને સિગરેટ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ. સમાજને વ્યસનમુક્ત બનાવવા સર્વેનો સંકલ્પ.
  • મરણ પ્રસંગ: મરણ પ્રસંગે સાદગી, હલકું ભોજન અને અનાવશ્યક ખર્ચ નહીં. શ્રદ્ધાંજલિની રકમ શિક્ષણ ફંડમાં જમા કરી સમયમર્યાદાનું પાલન કરવુ.
  • અન્ય: હવન અને અન્ય ધાર્મિક ક્રિયા સાદગીપૂર્વક કરવી. પ્લાસ્ટિક–થર્મોકોલ ટાળી સ્ટીલ અથવા માટીના કપ વાપરવા.

આ પણ વાંચો...

  1. સાયલાના ધાંધલપૂરમાં પાંચાલ પરગણા રબારી સમાજ દ્વારા ભવ્ય સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમ, સંતો-મહંતો અને અગ્રણીઓની હાજરી
  2. રબારી સમાજનું શૈક્ષણિક સંકુલનું સપનું થયું પૂરું થશે, 13 કરોડનું દાન મળ્યું

TAGGED:

RABARI COMMUNITY
NORTH GUJARAT RABARI SAMAJ
RABARI SAMAJ MAHASAMELAN
BANASKANTHA NEWS
RABARI SAMAJ CONSTITUTION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.