સુરતમાં મેઘરાજાના વિરામ બાદ જનજીવન ધમધમ્યું: મનપાની યુદ્ધના ધોરણે સફાઈ કામગીરી શરૂ
શહેરમાં જે વિસ્તારોમાંથી પાણી ઓસરી ગયા છે, ત્યાં મનપાની વિવિધ ટીમો દ્વારા યુદ્ધના ધોરણે સફાઈ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.
Published : July 8, 2026 at 4:01 PM IST|
Updated : July 8, 2026 at 4:10 PM IST
સુરત: સુરત શહેરમાં ગત બે દિવસથી વરસી રહેલા અનરાધાર વરસાદ બાદ આજે આખરે મેઘરાજાએ વિરામ લીધો છે. સુરતીઓ માટે આજે રાહતનો સૂરજ ઉગ્યો છે. ગતરોજ શહેરના અનેક નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ જતા જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી, જેને લઈને જનજીવન સંપૂર્ણપણે ખોરવાઈ ગયું હતું. જો કે, આજે વરસાદનું જોર ઘટતા મનપા તંત્ર દ્વારા રાહત અને બચાવ કામગીરીને વધુ વેગ આપવામાં આવ્યો છે.
શહેરમાં જે વિસ્તારોમાંથી પાણી ઓસરી ગયા છે, ત્યાં મનપાની વિવિધ ટીમો દ્વારા યુદ્ધના ધોરણે સફાઈ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. રોગચાળો ફેલાતો અટકાવવા માટે દવાનો છંટકાવ કરવામાં આવી રહ્યો છે. બીજી તરફ, હજુ પણ જ્યાં પાણી ભરાયેલા છે, ત્યાંથી ફસાયેલા લોકોને સુરક્ષિત રીતે રેસ્ક્યુ કરીને સલામત સ્થળે સ્થળાંતર કરવાની કામગીરી પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. સાવચેતીના ભાગરૂપે આજે સુરતની શાળાઓમાં રજા જાહેર કરવામાં આવી છે, જ્યારે ફોસ્ટા (FOSTA) દ્વારા કાપડ માર્કેટ પણ આજે બંધ રાખવાનો નિર્ણય લેવાયો છે.
આ ભારે વરસાદ દરમિયાન દુર્ભાગ્યપૂર્ણ બનાવોમાં 9 લોકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે. વીજળી પડવી, ઝાડ પડવા અને વીજકરંટ લાગવા જેવી ઘટનાઓએ ભારે શોકનું મોજું ફેલાવ્યું છે. વરસાદી પાણી અનેક દુકાનો અને ઘરોમાં ઘૂસી જતાં મોટું આર્થિક નુકસાન થયું છે, જેનો ચોક્કસ આંકડો પાણી સંપૂર્ણ ઓસર્યા બાદ જ જાણી શકાશે.
ઉકાઈ ડેમ અને કોઝવેની સ્થિતિ પર તંત્ર બાજ નજર રાખી રહ્યું છે. હાલની સ્થિતિ મુજબ:
ઉકાઈ ડેમ: ડેમની સપાટી ૩૧૨.૫૯ ફૂટ નોંધાઈ છે. ડેમમાં ૪૧,૬૦૮ ક્યુસેક પાણીની આવક સામે ૮૦૦ ક્યુસેક પાણીની જાવક રાખવામાં આવી છે.
વિયર કમ કોઝવે: કોઝવેની ભયજનક સપાટી ૬ મીટર છે, જેની સામે હાલ સપાટી ૭.૨૨ મીટર નોંધાઈ છે. કોઝવે ઓવરફ્લો હોવાથી સુરક્ષાના ભાગરૂપે વાહનવ્યવહાર માટે બંધ રાખવામાં આવ્યો છે.
આજે દિવસ દરમિયાન વરસાદનું જોર નહિવત રહ્યું છે. ઓલપાડમાં ૬ મીમી, ઉમરપાડામાં ૧૬ મીમી, માંડવીમાં ૮ મીમી, અને ચોરાસીમાં ૮ મીમી વરસાદ નોંધાયો છે. આ સિવાય અન્ય વિસ્તારોમાં પણ ૪ થી ૫ મીમી જેટલો સામાન્ય વરસાદ પડ્યો છે.
સુરત મનપા દ્વારા લોકોને સતર્ક રહેવા અને જરૂરી સાવચેતી રાખવા અપીલ કરવામાં આવી છે. સ્થિતિ હવે ધીમે ધીમે નિયંત્રણમાં આવી રહી છે ત્યારે તંત્ર દ્વારા યુદ્ધના ધોરણે કરવામાં આવતી કામગીરીથી શહેરીજનોને હાશકારો અનુભવાયો છે.