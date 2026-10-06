અમદાવાદ ગ્રામ્ય ગ્રાહક કમિશનનો મહત્વનો ચુકાદો, નોન-નેટવર્ક હોસ્પિટલમાં સારવારનો વીમા ક્લેમ ફગાવાયો
નોન-નેટવર્ક હોસ્પિટલમાં સારવાર કરાવવામાં આવી હોવાના આધારે વીમા કંપનીએ ક્લેમ નામંજૂર કર્યો હતો.
Published : October 6, 2026 at 6:13 PM IST
અમદાવાદઃ નોન-નેટવર્ક હોસ્પિટલમાં કરાવવામાં આવેલી સારવારનો વીમા ક્લેમ ફગાવવાના મામલે અમદાવાદ ગ્રામ્ય ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કમિશને મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો છે. કમિશને સ્ટાર હેલ્થ એન્ડ એલાઈડ ઈન્સ્યોરન્સ કંપનીની તરફેણમાં ચુકાદો આપતા ફરિયાદને ફગાવી દીધી છે.
આ કેસમાં ફરિયાદી દ્વારા વીમા કંપની સામે ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી. ફરિયાદી પક્ષે સ્ટાર હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સની પોલિસી હેઠળ સારવારનો ક્લેમ કર્યો હતો. જોકે, સારવાર નોન-નેટવર્ક હોસ્પિટલમાં કરાવવામાં આવી હોવાના આધારે વીમા કંપનીએ ક્લેમ નામંજૂર કર્યો હતો.
વીમા કંપનીએ ગ્રાહક કમિશન સમક્ષ દલીલ કરી હતી કે, પોલિસીની સ્પેશિયલ કન્ડિશન મુજબ સારવાર નેટવર્ક હોસ્પિટલમાં જ કરાવવાની હતી. માત્ર અકસ્માત અથવા ઈમરજન્સીની સ્થિતિમાં નોન-નેટવર્ક હોસ્પિટલમાં સારવાર લેવાની છૂટ હતી અને આવી સ્થિતિમાં પણ 24 કલાકમાં વીમા કંપનીને જાણ કરવાની શરત હતી.
ફરિયાદી પક્ષે દલીલ કરી હતી કે, વીમા કંપની દ્વારા પોલિસીની શરતો અને નેટવર્ક હોસ્પિટલનું લિસ્ટ યોગ્ય રીતે આપવામાં આવ્યું નહોતું અને નોન-નેટવર્ક હોસ્પિટલમાં સારવાર અંગેની શરત છુપાયેલી હતી. જોકે, ગ્રાહક કમિશને નોંધ્યું કે, પોલિસી શિડ્યુલના શરૂઆતના પાનાઓમાં જ આ શરત સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવવામાં આવી હતી. તેથી આ શરતને 'હિડન કન્ડિશન' ગણી શકાય નહીં.
કમિશને એ પણ નોંધ્યું કે, આ કેસમાં સારવાર ઈમરજન્સી અથવા અકસ્માતના કારણે લેવામાં આવી હોવાનું સાબિત થયું નથી. પોલિસીની શરતોનું પાલન ન થયું હોવાથી વીમા કંપની દ્વારા ક્લેમ નકારી કાઢવામાં આવ્યો તેને સેવામાં ખામી ગણી શકાય નહીં, તેવું કમિશને ઠરાવ્યું હતું.
ફરિયાદી પક્ષે દર્દીને પોતાની પસંદગીના ડોક્ટર અથવા હોસ્પિટલમાં સારવાર કરાવવાના અધિકારનો મુદ્દો પણ ઉઠાવ્યો હતો. જોકે, કમિશને સ્પષ્ટ કર્યું કે, વીમા પોલિસી એક કરાર છે અને તેમાં સ્પષ્ટપણે નક્કી કરવામાં આવેલી શરતોનું પાલન કરવું જરૂરી છે.
અરજદારના વકીલ શ્રીકાંત ઠાકોરે જણાવ્યું કે, દર્દીને પોતાની પસંદગીના ડોક્ટર અને હોસ્પિટલમાં સારવાર મેળવવાનો અધિકાર છે અને વીમા પોલિસીની શરતોના અર્થઘટન અંગે ફરિયાદી પક્ષની દલીલો હતી. જોકે, ગ્રાહક કમિશને વીમા કંપનીની તરફેણમાં ચુકાદો આપતા ફરિયાદ ફગાવી દીધી છે. કમિશને વીમા કંપની દ્વારા ક્લેમ નામંજૂર કરવામાં સેવામાં કોઈ ખામી ન હોવાનું માન્યું છે.
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