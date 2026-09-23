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ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણીમાં ઉમેદવારીના શ્રીગણેશ : ત્રીજા દિવસે અપક્ષ ઉમેદવારે ભર્યું ફોર્મ, ત્રણ દિવસમાં 296 ફોર્મનો ઉપાડ

ઉમેદવારી પત્ર ભરવાની અંતિમ તારીખ 26 સપ્ટેમ્બર છે. ત્યારબાદ ફોર્મની ચકાસણી અને ઉમેદવારી પરત ખેંચવાની પ્રક્રિયા

ઉમેદવારી પત્ર ભરવાની અંતિમ તારીખ 26 સપ્ટેમ્બર છે. ત્યારબાદ ફોર્મની ચકાસણી અને ઉમેદવારી પરત ખેંચવાની પ્રક્રિયા
ઉમેદવારી પત્ર ભરવાની અંતિમ તારીખ 26 સપ્ટેમ્બર છે. ત્યારબાદ ફોર્મની ચકાસણી અને ઉમેદવારી પરત ખેંચવાની પ્રક્રિયા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 23, 2026 at 10:10 PM IST

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ગાંધીનગર: મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને લઈને હવે રાજકીય માહોલ ધીમે ધીમે ગરમાઈ રહ્યો છે. આગામી 11 ઓક્ટોબરના રોજ મતદાન અને 13 ઓક્ટોબરના રોજ પરિણામ જાહેર થવાનું છે. ત્યારે ઉમેદવારી પત્રો ભરવાની પ્રક્રિયા 21 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થઈ છે. આજે ઉમેદવારી પત્રો સ્વીકારવાના ત્રીજા દિવસે કુલ 102 ફોર્મનો ઉપાડ થયો હતો. આમ, ત્રણ દિવસમાં કુલ 296 ફોર્મ ઉમેદવારો દ્વારા ઉપાડવામાં આવ્યા છે.

ઉમેદવારી પ્રક્રિયાના ત્રીજા દિવસે ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં પ્રથમ ઉમેદવારી નોંધાઈ છે. વોર્ડ નંબર-6માંથી ગોસ્વામી અમિત ભારથી મહેન્દ્ર ભારથીએ અપક્ષ ઉમેદવાર તરીકે પોતાનું ઉમેદવારી પત્ર ભર્યું છે. આ સાથે જ મનપા ચૂંટણીમાં સત્તાવાર રીતે ઉમેદવારી પત્ર ભરવાની શરૂઆત થઈ છે.

મહત્વનું છે કે, અત્યાર સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટી, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીના એકપણ ઉમેદવારે ઉમેદવારી પત્ર ભર્યું નથી. ભાજપ અને કોંગ્રેસ દ્વારા હજુ સુધી સત્તાવાર ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરવામાં આવી નથી. બીજી તરફ આમ આદમી પાર્ટીએ 29 ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી દીધી છે, પરંતુ જાહેર કરાયેલા ઉમેદવારોમાંથી પણ કોઈએ હજુ સુધી ફોર્મ ભર્યું નથી.

ત્રણ દિવસમાં 296 ફોર્મનો ઉપાડ
ત્રણ દિવસમાં 296 ફોર્મનો ઉપાડ (ETV Bharat Gujarat)

ઉમેદવારી પત્રો ભરવા માટે હવે ગણતરીના દિવસો બાકી હોવાથી આગામી દિવસોમાં રાજકીય પક્ષોના ઉમેદવારો એકસાથે ફોર્મ ભરવા માટે પહોંચે તેવી શક્યતા છે. ખાસ કરીને ભાજપ અને કોંગ્રેસની યાદી જાહેર થયા બાદ ઉમેદવારી પ્રક્રિયામાં ઝડપ આવવાની સંભાવના છે.

દરમિયાન આજે ભાજપ દ્વારા મુખ્યમંત્રીના નિવાસસ્થાને પાર્લામેન્ટરી બોર્ડની મહત્વની બેઠક યોજાઈ હતી. બેઠકમાં મુખ્યમંત્રી, નાયબ મુખ્યમંત્રી, પ્રદેશ પ્રમુખ સહિત ભાજપના વરિષ્ઠ આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. બેઠકને પગલે ભાજપની ઉમેદવાર પસંદગીની પ્રક્રિયા અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે અને આગામી 24 કલાકમાં ઉમેદવારોની યાદી જાહેર થઈ શકે તેવી ચર્ચા છે.

ભાજપની યાદી જાહેર થયા બાદ ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં રાજકીય ગરમાવો વધવાની શક્યતા છે. ઉમેદવારોની પસંદગી બાદ પક્ષોમાં ટિકિટના દાવેદારોની નારાજગી, પક્ષપલટા અને બળવાખોરી સહિતના મુદ્દાઓ પણ સામે આવી શકે છે. હાલ ત્રણ દિવસમાં 296 ફોર્મનો ઉપાડ થયો છે, પરંતુ મુખ્ય રાજકીય પક્ષોના ઉમેદવારો મેદાનમાં આવ્યા બાદ ઉમેદવારી પ્રક્રિયામાં વધુ તેજી આવવાની શક્યતા છે.

ઉમેદવારી પત્ર ભરવાની અંતિમ તારીખ 26 સપ્ટેમ્બર છે. ત્યારબાદ ફોર્મની ચકાસણી અને ઉમેદવારી પરત ખેંચવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ ચૂંટણીનું ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે.

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