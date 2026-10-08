અમદાવાદમાં એક વર્ષ બાદ ફરી રસ્તા પર ઉતર્યા નોકર મંડળના કર્મચારીઓ! 9 હજારથી વધુ કામદારોનું વિરોધ પ્રદર્શન
19માંથી 12 માંગણીઓ મંજૂર છતાં એક વર્ષમાં અમલ નહીં થતાં નોકર મંડળમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો.
Published : October 8, 2026 at 10:05 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કર્મચારીઓની માંગણીઓનો એક વર્ષ બાદ પણ ઉકેલ ન આવતા ફરી એક વખત કર્મચારીઓ રસ્તા પર ઉતર્યા છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ નોકર મંડળના નેતૃત્વમાં આશરે 9 હજાર જેટલા કર્મચારીઓએ AMC કચેરીનો ઘેરાવ કરી ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. કર્મચારીઓએ મ્યુનિસિપલ કમિશનરને આવેદનપત્ર આપી વર્ષો જૂની પડતર માંગણીઓનો તાત્કાલિક અમલ કરવાની માંગ કરી છે.
9000 જેટલા કામદારોએ AMCનો કર્યો ઘેરાવ
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ નોકર મંડળના જનરલ સેક્રેટરી કલ્પેશ મકવાણાએ જણાવ્યું હતું કે, એક વર્ષ પછી પણ અમારા કોઇ મુદ્દાનું નિરાકરણ આવ્યું નથી એટલે ફરી અમે સડક પર ઉતર્યા છીએ. 9000 જેટલા નોકર મંડળના કામદારો આ વિરોધ પ્રદર્શનમાં જોડાયા હતા.
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ નોકર મંડળના કાર્યકરી પ્રમુખ ચંદ્રકાંત પરમારે જણાવ્યું હતું કે, આજે કામદારો મોટી સંખ્યામાં વિરોધ પ્રદર્શન માં જોડાયા હતા. કારણ કે 1 ,9, 2025 સારંગપુર આંબેડકરની પ્રતિમા પાસે અમે રેલી કાઢી હતી. સારંગપુરથી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સુધી રેલી કાઢીને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કમિશનરને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું. 13 ઓક્ટોબર 2025ના રોજના મ્યુનિસિપલ કમિશનર, વહીવટી તંત્ર અને મોટા મોટાઓ નેતાઓ સાથે મેયરના બંગલે મીટીંગ થઈ હતી. 19 મુદ્દાઓમાંથી મેયર 1 થી 12 મુદ્દાઓ એપ્રુવ કર્યા હતા. જોકે, એક વર્ષ પછી પણ એક પણ મુદ્દાનો અમલ થયો નથી.
નોકર મંડળના કર્મચારીઓનું શું છે માંગણી?
- અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં આવેલા સાત ઝોનમાં અને જુદા જુદા વોર્ડમાં R.W.A.ની સંસ્થાઓ ચાલે છે તે વાલ્મિકી સમાજના સફાઈ કામદારોનું શોષણ થાય છે. જેથી R.W.A.ની સંસ્થાઓમાં કોન્ટ્રાક્ટ પ્રથા બંધ કરીને 15000 રોજીંદા સફાઈ કામદારો તરીકે નિમણુંક કરવી.
- અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન હસ્તક આવેલી તમામ હોસ્પિટલોની અંદર ચાલતા આઉટસોર્સિંગ કોન્ટ્રાક્ટ પ્રથા બંધ કરીને અગાઉ જે મલ્ટીપર્પઝ વર્કર કર્મચારી તરીકે કામ કર્યું હોચય તેવા કર્મચારીઓને પુન:ફરજ પર હાજર કરવા અને નવા મલ્ટીપર્પઝ વર્કર કામદારોની નિમણૂંક કરવી.
- અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન આવેલી તમામ હોસ્પિટલોની અંદર વર્ગ-3, વર્ગ-4ના કર્મચારીઓની મહેકમની જગ્યાઓ ઉપર ખાતાકીય પ્રમોશન આપવુ અને આઉટસોર્સિંગ પ્રથા બંધ કરીને વર્ગ-3, વર્ગ-4 ની કાયમી નિમણૂંક કરવી.
- અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં આવેલા સાત ઝોનની અંદર નીતી-નિયમ મુજબ 20 સફાઈ કામદારે એક મુકાદમની નિમણૂંક કરવી અને સફાઈ કામદારોમાંથી મુકાદમો ખાલી પડેલી જગ્યાઓ ઉપર પ્રમોશનથી ભરવી.
- મશીન હોલ કર્મચારીઓની કાયમી નિમણુંક કરવી.
- અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં જુદા જુદા ફાયર સ્ટેશનોમાં ફાયર બ્રિગેડના કર્મચારીઓ પાસે 24 કલાકની ફરજો લેવામાં આવે છે, તે બંધ કરીને 8 કલાકની કામગીરી કરાવવી.
- A.M.T.S.માં 2006 થી 2011 સુધીમાં ડ્રાઇવર અને કંડક્ટર તરીકે ફરજ બજાવતા હતા પરંતુ આકસ્મિક રીતે મરણ થવાથી તેઓના પરિવારને રહેમરાહે વારસદાર તરીકે નોકરી આપેલ છે તો તેવા કર્મચારીઓને કાયમી કરવા.
- અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં આવેલા સાત ઝોનમાં કામ કરતા કાયમી સફાઈ કામદોરને અ.મ્યુ. કોર્પોરેશનના નીતી નીયમ અનુસાર ઝોન દીઠ નવા આવાસ (મકાન)સફાઈ કામદારોને બનાવી આપવા.
- અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં જુદા જુદા ઝોનમાં પાર્ટટાઈમ અને ફુલ ટાઈમ રોજીંદા સફાઈ કામદાર તરીકે ફરજો બજાવતા હોય પરંતુ કોઈ કારણોસર ફરજો ઉપર આવી ના શક્યા હોય તેવા રોજીંદા સફાઈ કામદારો ઉપર માનવતા અને દયા રાખીને પુનઃ ફરજ ઉપર હાજર કરવા.
- અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન હસ્તક આવેલા 7 ઝોનમાં C.N.C.D. વિભાગમાં આઉટશોસીંગ કોન્ટ્રાક્ટ પ્રથા બંધ કરીને શિડયુલ મુજબ રોજીંદા કામદારોની નિમણૂંક કરવી.
- અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં કામ કરતા તમામ ઝોનમાં ફરજ બજાવતા એસ.એસ.શ્રી તેમજ પી.એચ.એસ.શ્રી તેમજ એસ.આઈ. તેમજ એસ.એસ.આઈ શ્રી ઓની આ જગ્યાઓ ઉપર ખાતાકીય ખાલી જગ્યા ઉપર પ્રમોશન આપવા ત્યારબાદ એસ.એસ.આઈ.ની ખાલી પડેલ જગ્યાઓ ઉપર નવી નિમણૂંક કરવી.
- અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન હસ્તક આવેલા જુદા જુદા વોર્ડોમાં ફરજ બજાવતા સફાઈ કામદારો પોતાના જીવના જોખમે કામગીરી કરતા હોય ત્યારે વિવિધ પ્રકારના રોગોથી પીડાતા હોય છે જેના કારણે પોતાની ફરજ ઉપર વગર રજાએ (કપાત) જતા રહે છે તો તેવા કર્મચારીઓ ઉપર માનવતા અને દયા રાખીને સસ્પેન્ડ કે રીમુવના કરવા અને હળવી સજાનો અમલ કરીને ફરજ ઉપર હાજર કરવા વિનંતી.
- ભારત સરકારની સુપ્રીમ કોર્ટની ગાઈડ લાઈન અનુસાર હાથે અને માથે મેલુ ઉપાડવાની પ્રથા બંધ કરવાનો હુકમ કરવામાં આવ્યો છે પરંતુ અમદાવાદ મ્યુ. કોર્પોરેશનમાં આજે પણ સફાઈ કામદારો અને મશીન હોલ (મેનહોલ) કામદારો પાસેથી આ કામગીરી કરવામાં આવે છે તાકીદના ધોરણે બંધ કરાવવી.
આ પણ વાંચો: