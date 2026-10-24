અમદાવાદના આ વિસ્તારોમાં રવિવારે નહીં મળે પાણી, નિકોલથી પાલડી સુધીના વિસ્તારમાં પાણી પુરવઠો ખોરવાશે
નર્મદા મુખ્ય નહેરમાં પાણીના સ્તરમાં વધઘટ થવાને કારણે 25 ઓક્ટોબર, 2026 રવિવારના રોજ શહેરના પાંચ ઝોનમાં પાણી વિતરણમાં ઘટાડો થશે.
Published : October 24, 2026 at 10:35 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં નર્મદા મુખ્ય નહેરમાં પાણીના સ્તરમાં વધઘટ થવાને કારણે 25 ઓક્ટોબર, 2026 રવિવારના રોજ શહેરના પાંચ ઝોનમાં પાણી વિતરણમાં ઘટાડો થશે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ના કોતરપુર વૉટર વર્ક્સને પૂરતા પ્રમાણમાં રૉ-વૉટર ઉપલબ્ધ ન થવાની શક્યતાને પગલે આ સ્થિતિ સર્જાઈ છે. પરિણામે મધ્ય, પશ્ચિમ, ઉત્તર, પૂર્વ અને દક્ષિણ ઝોનના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી પુરવઠાને અસર થશે.
નર્મદા નહેરમાં પાણીના સ્તરમાં વધઘટ
AMCના જણાવ્યા અનુસાર, નર્મદા મુખ્ય નહેરમાં કોર્પોરેશનના હેડ રેગ્યુલેટર પાસે પાણીના સ્તરમાં વધઘટ થવાને કારણે કોતરપુર વૉટર વર્ક્સ ખાતે પૂરતા પ્રમાણમાં કાચું પાણી મળી શકશે નહીં. આથી ઉપલબ્ધ પાણીના જથ્થા અનુસાર પાણીનું શુદ્ધીકરણ કરીને શહેરનાં વિવિધ વૉટર ડિસ્ટ્રિબ્યુશન સ્ટેશનોને પાણી પૂરું પાડવામાં આવશે. તેના કારણે રવિવારે પાણી વિતરણમાં ઘટાડો રહેશે.
પૂર્વ અમદાવાદના અનેક વિસ્તારોમાં અસર
પૂર્વ અમદાવાદના નિકોલ, ઓઢવ, નરોડા, અમરાઈવાડી, ઇન્ડિયા કોલોની અને વસ્ત્રાલ સહિતના વિસ્તારોમાં પાણી વિતરણ ઘટવાની શક્યતા છે. આ વિસ્તારોમાં રહેતા નાગરિકોએ પાણીનો ઉપયોગ આયોજનપૂર્વક કરવા જણાવવામાં આવ્યું છે.
મધ્ય અને દક્ષિણ અમદાવાદમાં પણ પાણી પુરવઠો ઘટશે
મધ્ય અને દક્ષિણ અમદાવાદના જમાલપુર, ખાડિયા, દરિયાપુર, શાહીબાગ, અસારવા, બહેરામપુરા, નારોલ, દાણીલીમડા અને મણિનગર સહિતના વિસ્તારોમાં પણ પાણી પુરવઠાને અસર થશે. આ વિસ્તારોના નાગરિકોએ દૈનિક જરૂરિયાત માટે પાણીનો કરકસરપૂર્વક ઉપયોગ કરવો પડશે.
પશ્ચિમ અને ઉત્તર ઝોનના નાગરિકોએ પણ ધ્યાન રાખવું પડશે
પશ્ચિમ અમદાવાદના વાસણા, પાલડી, નવરંગપુરા, નારણપુરા, સાબરમતી, વાડજ અને ચાંદખેડા સહિતના વિસ્તારોમાં પણ પાણી વિતરણમાં ઘટાડો રહેશે. આમ, શહેરના મધ્ય, પશ્ચિમ, ઉત્તર, પૂર્વ અને દક્ષિણ એમ પાંચેય ઝોનના નાગરિકોને પાણી પુરવઠામાં ઘટાડાનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
AMCની નાગરિકોને અપીલ
પાણીની ઉપલબ્ધતામાં ઘટાડાની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને નાગરિકોને સહકાર આપવા અપીલ કરી છે. નાગરિકોએ આવતીકાલ માટે જરૂરી પાણીનો સંગ્રહ અને ઉપયોગનું આયોજન કરી પાણીનો બગાડ ટાળવો જોઈએ.
નર્મદા મુખ્ય નહેરમાં પાણીના સ્તરમાં થતી વધઘટને કારણે ઊભી થયેલી આ પરિસ્થિતિમાં ઉપલબ્ધ પાણીનો કરકસરપૂર્વક ઉપયોગ કરવો જરૂરી બન્યો છે. ખાસ કરીને અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોના રહેવાસીઓએ પાણીનો ઉપયોગ સમજદારીપૂર્વક કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
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